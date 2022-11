Še en celjski poraz s Pickom, izločilni boji se izmikajo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v osmem krogu skupinskega dela evropske lige prvakov izgubili proti madžarskemu Picku iz Szegeda z 28:36 (13:20). V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tilen Strmljan in Tim Cokan, ki sta dosegla po pet golov.

Slovenski prvak iz mesta grofov je v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini doživel sedmi poraz in je še vedno na predzadnjem mestu v skupini B. Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića, ki so pred tednom dni v Szegedu klonili s 27:36, so že v zgodnjem delu tekme zašli v težave. V osmi minuti je njihov zaostanek že znašal tri gole (3:6), pet minut kasneje pa je primanjkljaj narasel na pet (4:9).

Po celjski minuti odmora so gostitelji zaigrali precej bolje, slovensko obarvanemu Szegedu - od štirih rokometašev je v mestu v Savinji manjkal Borut Mačkovšek, medtem ko so Dean Bombač, Mario Šoštarić in Matej Gaber bili v kadru španskega strokovnjaka Juana Carlosa Pastorja - so se približali na dva gola (8:10 in 9:11). V končnici prvega polčasa so znova zagospodarili gosti in z enostavnimi akcijami gostitelje pahnili v nove težave, saj so se na veliki odmor odpravili z zaostankom sedmih golov (13:20).

Domači rokometaši so se v drugi polovici tekme trudili po svojih najboljših močeh, visokega zaostanka pa zaradi kakovostnega igralskega kadra na madžarski strani niso mogli nadoknaditi. Sredi polčasa so se jim približali na štiri gole (23:27 in 24:28), a nato so gosti znova nekoliko bolj odločno pohodili "stopalko za plin" in osvojili načrtovani točki.

Galerija s tekme Celje - Pick (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

