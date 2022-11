Celjani izgubili pri "slovenskem" Szegedu, Zarabčevi končali zmagoviti niz Barcelone

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu lige prvakov na Madžarskem izgubili proti Picku iz Szegeda s 27:36 (12:18). Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 30. novembra, ko bo v skupinskem delu gostila ekipo iz Szegeda. V četrtek sta Kiel in Barcelona remizirala, Katalonci tako prvič v sezoni lige prvakov niso zmagali. Veszprem Gašperja Marguča je premagal Zagreb in skočil na vrh.

Slovenski rokometni prvaki iz mesta grofov so doživeli šesti poraz v skupinskem delu lige prvakov. Po Aalborgu, Barceloni, Nantesu, Kielcah in Elverumu so bili od njih boljši še tradicionalni tekmeci iz Szegeda, Celjani so v prvi polovici tekmovanja na kolena položili Kiel.

Celjska zasedba je po nepolnem sedmem krogu zdrsnila na predzadnje mesto v skupini B. V vodstvu je Barcelona (tekma manj) z 12 točkami, sledijo ji Kielce (tekma manj) in Nantes z desetimi, Aalborg s sedmimi, Kiel (tekma manj) s petimi, Pick Szeged s štirimi, Celje Pivovarna Laško in Elverum (tekma manj) pa sta v dosedanjem delu zbrali po dve točki.

Celjani so dobro odprli obračun v Szegedu. Po štirih minutah so povedli s 3:1, nato pa so se v njihovo igro prikradle napake, kar so "slovensko obarvani" gostitelji, kjer igrajo Dean Bombač, Matej Gaber, Borut Mačkovšek in Mario Šoštarić, hitro izkoristili. V deveti minuti so izenačili na 3:3, le minuto kasneje pa so jim slovenski prvaki že gledali v hrbet (3:4).

Varovanci Alema Toskića ostajajo pri dveh točkah. Foto: Guliverimage

Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi Celja Alema Toskića so do sredine prve polovice tekme kljubovali tekmecem iz Szegeda. Po izidu 11:11 se jim je povsem zaustavilo v napadu, po kar 12-minutnem strelskem postu pa so tik pred odhodom na veliki odmor zaostali za sedem golov (11:18).

V drugem polčasu se razmerje moči na igrišču ni bistveno spremenilo. Celjani so bili še naprej v podrejenem položaju, največji primanjkljaj v golih pa so si pridelali sredi druge polovice drugega polčasa, ko so zaostali za deset (16:26 in 17:27) ter tik pred zadnjim zvokom sirene (26:36).

V celjski ekipi je bil v Szegedu najbolj učinkovit Tilen Strmljan s petimi goli.