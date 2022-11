Celjani iz Skandinavije praznih rok

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je v 6. krogu elitne lige prvakov na gostovanju pri Elverumu na Norveškem izgubil z 29:31 in vknjižil peti poraz. Za Norvežane je to prva zmaga v letošnji sezoni tekmovanja.

Celjski rokometaši so doživeli peti poraz v tej sezoni lige prvakov, Elverum pa je prišel do prve zmage. Slovenski prvak je v dosedanjem delu premagal Kiel, izgubil pa je še proti Aalborgu, Barceloni, Nantesu in Kielcam. V naslednjem krogu Celjane čaka gostovanje pri Szegedu, ki je zaenkrat pri eni zmagi.

Domačini so tekmo odprli z dvema sedemmetrovkama, ki jih je uspešno izkoristil Sindre Heldal, in domačini so povedli z 2:1. Te prednosti pa Celjanom niso prepustili do konca dvoboja. Na začetku se je z nekaj dobrimi obrambami izkazal vratar Elveruma Emil Kheri Imsgard, ki je danes zbral 13 obramb, in gostitelji so pobegnili na 5:2.

Igra v napadu Celjanom še naprej ni stekla in Elverum je prišel do prednosti štirih golov (8:4). Nato so varovanci Alema Toskića pet minut zdržali brez prejeta gola in se približali na le en gol zaostanka. Sledil je zelo izenačen dvoboj preden so se domačini pred koncem prvega polčasa znova oddaljili za nekaj zadetkov (17:14).

Stefan Žabić je bil z osmimi zadetki najbolj razpoložen v celjski vrsti. Foto: Vid Ponikvar Tudi drugi del so Norvežani začeli s sedemmetrovko, a se je tokrat izkazal vratar Celja Nebojša Bojić. Vseeno so po odmoru rokometaši Celja nadaljevali z bledo predstavo in Elverum je po slabih osmih minutah nadaljevanja prišel do najvišje prednosti na dvoboju (22:17).

Težave Celjanov se še niso končale, saj je 43. minuti rdeči karton prejel Amir Muhović. Rokometašem iz knežjega mesta se je nato z dobro igro v obrambi znova uspelo približati na en gol zaostanka. Slabe tri minute pred koncem pa je pri izidu 29:27 odločilno sedemmetrovko zgrešil Tim Cokan, Tobias Grondahl pa je v naslednjem napadu zadel za tri gole prednosti Elveruma. Celjani tega zaostanka niso več mogli nadoknadili.

V celjski zasedbi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Stefan Žabić z osmimi zadetki. Sedem jih je dodal Aleks Vlah, šest pa Cokan.

V prihodnjem krogu bo celjska zasedba znova igrala v gosteh; 23. novembra se bo pomerila z madžarskim Szegedom.