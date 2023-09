Krimovke sezono lige prvakinj odpirajo pri novinkah

Rokometašice Krima Mercatorja so si v sezoni 2023/24 zastavile visoke cilje v ligi prvakinj. Svoje mednarodno popotovanje bodo danes začele na Poljskem, v uvodnem krogu lige prvakinj pa jih čakajo novinke v elitnem klubskem tekmovanju iz Lubina. Obračun poljskih in slovenskih prvakinj bo ob 18. uri. Lovoriko branijo trikratne zaporedne zmagovalke iz norveškega Kristiansanda.

Dvakratne zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 v skupinskem delu čakajo same imenitne zasedbe. V njej so poleg Zaglebie Lubina tudi trikratne zaporedne zmagovalke iz norveškega Kristiansanda, danskega Esbjerga in Ikasta, francoskega Metza, madžarskega Ferencvarosa ter romunskega Rapida iz Bukarešte.