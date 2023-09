Krimovke zanetile vročico, a zdaj prihaja pravi test

Po odličnem začetku evropske sezone so igralke Krima Mercatorja v Ljubljani zanetila rokometno vročico. Po treh tekmah lige prvakinj so stoodstotne, niz zmag pa bodo poskušale nadaljevati v nedeljo ob 16. uri, ko se bodo v gosteh pomerile z Ikastom, ki ima v skupini B prav tako tri zmage po treh tekmah. To bo torej prvi veliki test, česa je ekipa Krima sposobna v novi sezoni.

Izbranke trenerja Dragana Adžića so v prvem krogu v gosteh premagale Zaglebie Lubin s 36:18, v drugem so doma s 33:27 odpravile Esbjerg, v tretjem pa prav tako doma še Ferencvaros z 32:26. Na drugi strani je danska zasedba Ikasta uvodoma ugnala branilca naslova Kristiansand s 30:26, v drugem krogu je v gosteh odpravila Metz z 39:36, v tretjem pa prav tako v gosteh Rapid Bukarešto s 35:27.

V skupini B, iz katere bosta tako kot iz skupine A prvi dve mesti vodili neposredno v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo igrale dodatne tekme za preboj med osem, imata tako Krim in Ikast po šest točk, Kristiansand in Esbjerg po štiri, Metz in Rapid po dve, Ferencvaros in Zaglebie Lubin pa sta še brez točk.

Foto: www.alesfevzer.com Da se na Danskem obeta izenačen dvoboj, govori tudi statistika, obe ekipi sta dosegli po 101 gol, pri čemer imajo rahlo boljšo realizacijo Ljubljančanke (66 odstotkov proti 64). Krim lahko na Danskem pride do 135. zmage v ligi prvakinj, več jih imata le Budućnost in Györ, sicer pa sta ekipi v zgodovini igrali osem tekem, pri čemer ima Krim štiri, Ikast pa tri zmage.

Krim je na prvih treh tekmah pokazal dobro igro v obrambi, glavni delež v napadu pa je nosila povratnica Tamara Mavsar, levokrilna igralka je namreč vodilna strelka sezone z 20 zadetki. Le dva zadetka manj pa je dosegla tudi izvrstna Rusinja Darja Dmitrijeva. Pri danski ekipi s 16 goli prednjači leva zunanja igralka, Norvežanka Ingvild Bakkerud Kristiansen, enega manj je dosegla češka srednja zunanja igralka Marketa Jerabkova.

Dragan Adžić Foto: www.alesfevzer.com "Ekipa Ikasta je prva ekipa, s katero igramo v tej sezoni, ki ima visok ritem. S svojo igro utrudijo tekmeca. Rečem lahko, da je bil do zdaj to tudi naš načrt. A z njim v nedeljo ne bomo mogli zmagati. Potrebujemo nekaj drugega. Vsekakor bo znova pomembna ekipna predstava in ekipa, ki bo ustvarila 'flow' za novo veselje," je povedal trener Adžić.

Ema Abina pa je dodala: "Vsaka zmaga v ekipo prinese dodatno mero samozavesti, odločnosti in pozitive. To nas žene naprej. Želimo si, da z dobro igro na domače tekme privabimo čim več navijačev in da z dobrimi predstavami Krim vrnemo na vrh. Pot do tja bo dolga, ključna pa bo obramba. Seveda je potrebno zadeti gol, a brez obrambe ni zmage."