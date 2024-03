Krimovke na vse ali nič

"Do razlike je prišlo v prvih 12 minutah prve tekme, za tem sta bili ekipi izenačeni in sta se pokazali kot enakovredni nasprotnici. Nikakor se pred povratno tekmo ne predajamo, vidimo cilj pred sabo in naredili bomo vse, da rezultat preobrnemo," je dejal trener ljubljanske zasedbe Dragan Adžić.

Rokometašice Krima so v skupini B lige prvakinj zasedle peto mesto in so se tako uvrstile v dodatne kvalifikacije za sklepne boje elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Žreb jim je namenil Bukarešto, ki jo je Adžić označil za najboljšo ekipo, ki se ni neposredno uvrstila v četrtfinale.

"Na prvi tekmi smo želeli igrati predvsem izenačeno tekmo in potem v povratni dvoboj prinesti neke dodatne rešitve. Zdaj smo v zaostanku, a ob tem nikakor ni predaje," je še poudaril trener Ljubljančank.

Rokometna liga prvakinj, play-off za četrtfinale, povratne tekme

Sobota, 23. marec: