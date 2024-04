Zadnje dejanje za Slovenke

Slovenska ženska rokometna reprezentanca ima ta teden dvojno nalogo v kvalifikacijah za EP. Prvi del je opravila brez težav, s pomlajeno zasedbo so Slovenke v Latviji zmagale s 34:16. Za Slovenke je bila to tretja zmaga na petih tekmah in so s šestimi točkami na drugem mestu skupine, vodijo Francozinje z 10 točkami. Italija je pri štirih točkah. Na EP sicer potujeta po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

"Najvažneje je, da se na tej tekmi ekipa povrne energijo, kakršno moramo imeti za velika tekmovanja. Forma je tu, samo nekakšen klik manjka. Verjamem, da se bo zgodil proti Nemčiji in Črni gori. Italija pa nam na poti do tam lahko pomaga, je ekipa, ki jo dobro poznamo. Pričakujemo, da bo v podobni postavi kot na zadnjih treh medsebojnih tekmah, naša dekleta pa bodo pripravljena na najbolj pomembne tekme v njihovih karierah, kvalifikacije za olimpijske igre," je o prihajajočih izzivih dejal selektor Dragan Adžić.

Med 11. in 14. aprilom Slovenke čakajo še olimpijske kvalifikacije v Neu-Ulmu. Za prvi nastop na olimpijskih igrah se bo Slovenija merila proti Nemčiji, Paragvaju in Črni gori.

