Krovna atletska zveza bo nagradila olimpijske prvake

Kot so še zapisali na spletni strani krovne mednarodne zveze, bodo za skupno 48 končnih odločitev izplačali 2,4 milijona ameriških dolarjev (2,2 milijona evrov). Pri štafetnih odločitvah si člani ekipe razdelijo po 50.000 dolarjev.

Že na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu pa bodo pri Svetovni atletiki podeljevali tudi denarne nagrade za srebro in bron.

Predsednik svetovne zveze Sebastian Coe je spregovoril o ključnem trenutku za zvezo in atletiko. "To poudarja našo zavezanost krepitvi moči športnikov in ključno vlogo, ki jo imajo pri uspehu vseh olimpijskih iger," je dejal 67-letni Britanec, ki je bil olimpijski prvak v teku na 1500 metrov v letih 1980 in 1984.

Coe: Nekje moramo začeti

Pot, ki se je začela leta 2015, se bo nadaljevala, pri čemer bo denar, ki ga zveza prejme od Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), stekel neposredno nazaj v šport, zatrjuje Coe, ki vodi mednarodno atletsko zvezo od leta 2015.

"Nekje moramo začeti in zagotoviti, da se del prihodkov, ki jih naši športniki ustvarijo na olimpijskih igrah, vrne neposredno tistim, zaradi katerih so igre tako velik svetovni spektakel," je ob tem še dejal Coe.