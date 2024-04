Za Guinnessov rekord: po vrvi splezala na Eifflov stolp #video

Anouk Garnier Foto: Reuters V Parizu se nadaljuje odštevanje do poletnih olimpijskih iger in tako se vrstijo različne prireditve. Z druge ploščadi Eifflovega stolpa, 110 metrov visoko, so spustili vrv, po kateri se je povzpela Anouk Garnier. In uspelo ji je splezati do vrha, kar je nov svetovni rekord v plezanju po vrvi. Guinnessova knjiga rekordov mora dosežek sicer še potrditi, a 34-letna Francozinja je pod simbolom Pariza s prijatelji in domačimi, ki so jo ves čas glasno spodbujali, že proslavljala.

Uspelo ji je izenačiti moški rekord, 110 metrov visoko je pred njo splezal Južnoafričan Thomas van Tonder. "To je prav noro. Ne morem verjeti, da mi je res uspelo." Anouk je uspelo v 18 minutah. Dvakratna svetovna prvakinja v oviratlonu je za ta podvig trenirala leto dni. "Eifflov stolp je simbol Francije. Pa še v olimpijskem letu smo. Všeč mi je tudi miselnost Gustava Eiffla, da je treba imeti velike sanje, da je nemogoče možno narediti mogoče," je razlog za tak podvig pojasnila Francozinja.

Anouk Garnier je v samo 18 minutah splezala po vrvi 110 metrov visoko, na Eifflov stolp. Foto: Reuters

Eifflov stolp ni bil prvič prizorišče tako nenavadnega podviga. Leta 1951 je skupina ameriških akrobatov nastopala na trapezu kar 120 metrov visoko, med drugo in tretjo platformo stolpa. Pod njimi pa ni bilo zaščitne mreže!