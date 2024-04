Vse bližje so poletne olimpijske igre v Parizu. Ta četrtek so odprli plavalni center, ki bo ob tekmovanju v plavanju gostil tudi skoke v vodo. Na odprtju je bil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, zato je bil francoski olimpijec Alexis Jandard še nekoliko bolj v zadregi. Ob preizkusu deske za skoke v vodo mu je spodrsnilo in je grdo padel na hrbet in nato čofnil v vodo. Poglejte v zgornjem videu.