V teh dneh so paraolimpijski športniki, ki odštevajo dneve do začetka največjega tekmovanja na svetu za športnike invalide, že prišli do dvomestne številke. Pariz 2024 je namreč oddaljen manj kot 100 dni, kar so zaznamovali tako pri slovenski krovni zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju kot prireditelji iger. Igre v Parizu se bodo začele 28. avgusta, trajale bodo do 8. septembra.

Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite je ta mejnik zaznamovala ob paraolimpijskem odštevalniku pred trgovino Lidl na Zaloški cesti v Ljubljani, ki beleži čas do pričetka letošnjega športnega spektakla.

"Paraolimpijske igre so vrhunec kariere vsakega parašportnika, zato na zvezi ŠIS - SPK vso našo pozornost in napore vlagamo v zagotavljanje optimalnih pogojev za priprave in trening, obenem pa že sedaj samozavestno pričakujemo nastope naših parašportnikov," je ob mejniku 100 dni do Pariza dejal predsednik zveze Damijan Lazar.

Obenem so začeli tudi kampanjo V športu mi ni para, s katero želijo krepiti prepoznavnost slovenskega parašporta. V njej poudarjajo vrline parašportnikov, želijo slovenskemu občinstvu približati parašport, spodbujati navijaško zavest in na ta način prispevati k spreminjanju dojemanja parašporta v javnosti.

V kampanji so v ospredju strelec Franček Gorazd Tiršek, plezalka Manca Smrekar, plavalec Gašper Glušič, lokostrelka Živa Lavrinc, košarkar na vozičku David Škorjanc ter Tija Vrhovnik in Matjaž Majdič, tekmovalca v odbojki sede.

Nastop na igrah v Parizu so si v slovenski reprezentanci doslej zagotovili Lavrinc in Dejan Fabčič v lokostrelstvu, Tiršek v strelstvu in ženska ekipa v odbojki sede, ki je do nastopa prišla na zadnjem kvalifikacijskem turnirju na Kitajskem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za vozovnice se bodo borili do konca julija

Še nekaj slovenskih športnikov pa ima še možnost, da se na igre uvrsti, za paraolimpijske vozovnice se bodo tekmovalci borili še do konca julija.

"Na vsakem treningu si poskušam predstavljati pritisk, kakršnega občutim na tekmovanjih. In ne le, da si ga predstavljam, temveč se ga učim tudi obvladovati. Glede na to, da so to moje prve igre, pričakovanj nimam. Iz preteklih izkušenj sem se naučila, da je ob večjem pričakovanju lahko večje tudi razočaranje, če pričakovanja niso uresničena," je ob odštevanju do iger povedala lokostrelka Lavrinc.

22 parašportov

Na paraolimpijskih igrah v Parizu bodo podelili 549 medalj v 22 parašportih, tekmovalo pa bo 4400 parašportnikov in parašportnic z vsega sveta. Do sedaj so slovenski paraolimpijci osvojili 52 kolajn, od tega kar 14 zlatih. Največ kolajn so osvojili v strelstvu, plavanju, namiznem tenisu in atletiki, v kateri je prvo zlato odličje osvojila Pavla Sitar leta 1972 v nemškem Heidelbergu.

Franček Gorazd Tiršek se je iz Tokia vrnil z dvema odlčjema. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na zadnjih poletnih paraolimpijskih igrah v Tokiu se je slovenska reprezentanca razveselila srebrne in bronaste kolajne Frančka Gorazda Tirška v parastrelstvu.

Prireditelji iger v Parizu pa so 100 dni pred začetkom sprožili kampanjo z naslovom Oni so pripravljeni, ste vi?, s katero želijo spodbuditi prepoznavnost iger in parašporta nasploh.

"Resnica je, da je parašport zelo tekmovalen in včasih kar brutalen"

Krovna zveza, Mednarodni paraolimpijski komite (IPC), pa je ob mejniku izdal promocijski film, v katerem je zvočna podlaga pesem Paula McCartneyja We All Stand Together.

"Z našim promocijskim filmom Pariz 2024 smo želeli na duhovit in kreativen način izzvati stereotipe in predstave, ki jih imajo nekateri o igrah," je za spletno stran IPC dejal Craig Spence, vodja komunikacij in trženja pri krovni zvezi, ter dodal: "Za nekatere so paraolimpijske igre idilično okolje, kjer so vsi srečni že samo zato, ker lahko sodelujejo. Resnica je, da je parašport zelo tekmovalen in včasih kar brutalen. Da lahko prideš na igre, moraš biti med najboljšimi športniki na svetu."