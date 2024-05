V kakšne barve bodo odeti slovenski olimpijci?

V sklopu Festivala nakupov in zabave so pred trgovino Intersport v BTC Cityju v Ljubljani predstavili novo olimpijsko kolekcijo, v kateri bodo slovenski športniki in športnice na olimpijskih igrah v Parizu med 26. julijem in 11. avgustom zastopali Slovenijo. Olimpijske uniforme slovenskih olimpijcev bodo v znamenju temno modre barve.

Po modni pisti so se v novi kolekciji sprehodili štirje modeli in dva športnika, telovadka Lucija Hribar in plavalec Peter John Stevens. Predstavitve kolekcije sta se udeležila tudi predsednik krovne športne organizacije v Sloveniji Franjo Bobinac in oblikovalec kolekcije Sandi Murovec, s katerim Olimpijski komite Slovenije (OKS) sodeluje že vrsto let.

"Na Olimpijskem komiteju Slovenije se intenzivno pripravljamo na igre, ki se po 12 letih vračajo na evropska tla. Prav zato so te igre posebne za nas. Obetamo si največjo olimpijsko reprezentanco v zgodovini samostojne Slovenije. In res je, kot ste dejali, videti bodo 'šik' in elegantno," je dejal predsednik OKS Franjo Bobinac o letošnji olimpijski kolekciji, so sporočili z OKS.

"Prepričan sem, da bodo pravi zmagovalci, ne le na športnih tekmovanjih, ampak tudi na modni pisti iger. Verjamem, da bodo marsikdaj prekosili tudi same gostitelje. Veselim se, da bom naše športnike in športnice spremljal od blizu, odet v te čudovite slovenske olimpijske barve," je dejal Bobinac.

Športniki, ki so že imeli priložnost nositi kolekcijo, so navdušeni nad udobnostjo, funkcionalnostjo in eleganco. Foto: OKS/Aleš Fevžer

Za podobo poskrbel Sandi Murovec

Sandi Murovec, oblikovalec slovenske olimpijske kolekcije Pariz 2024, ki skrbi za podobo slovenske reprezentance na igrah že od leta 2012, je bil ponosen na kolekcijo, ki jo je ustvaril za pariške športne odre.

"Vsaka nova kolekcija je zame res posebna in mi je v izziv, saj moram slediti določenim grafičnim in vsebinskim smernicam. Oblačila se morajo oblikovno nadgrajevati in ne izključevati," je ob predstavitvi dejal Murovec. "Tokrat sem želel, da se približamo prefinjenosti in eleganci Pariza, ki je prestolnica mode. V ta namen smo dodali nekaj več temno modre barve, ki deluje bolj resno, odločno in elegantno, zabrisali smo linije barv in dodali pokrivalo, baretko, za katero menim, da še dodatno izpostavi to prefinjenost oprave, ki smo jo želeli doseči pri oblačilih za otvoritveno slovesnost," je poudaril oblikovalec.

Športniki, ki so že imeli priložnost nositi kolekcijo, so navdušeni nad udobnostjo, funkcionalnostjo in eleganco ter jo bodo zagotovo nosili tudi po olimpijskih igrah v prostem času in med rekreacijo.

Oblačila iz kolekcije za prosti čas in navijaška oprema so na voljo tudi navijačem, in sicer v trgovini PEAK, izbranih trgovinah Intersport, na spletnih straneh peaksport.si, intersport.si, petrol.si/eshop in telekom.si/e-trgovina ter v brezcarinski prodajalni na letališču Jožeta Pučnika.

