Medtem ko je večina strokovnega štaba slovenske košarkarske reprezentance mesec in pol pred začetkom kvalifikacij še dodobra raztresena po svetu in vpeta v delovanje svojih klubov, pa je črto pod preteklo sezono že potegnil pomočnik selektorja in desna roka Aleksandra Sekulića Luka Bassin. Ta je v pretekli sezoni sedel na trenerskem stolčku slovenskega prvoligaša LTH Castings in ga proti pričakovanjem popeljal vse do končnice, kjer se je pot škofjeloške ekipe končala proti Krki. "Zdaj imam končno nekaj dni, da malce zadiham in se pripravim na naslednje izzive," nam je povedal Bassin, ki je z mislimi vse pogosteje že pri juniju in začetku priprav izbrane vrste, ki se bo v začetku julija v Pireju borila za svoj drugi nastop na olimpijskih igrah.

Trenutno je večina oči slovenskih ljubiteljev košarke uperjenih proti ligi NBA in Luki Dončiću, zato predvidevam, da so tudi vaše noči trenutno precej neprespane in da morava pogovor začeti pri dogajanju čez lužo. Kako ocenjujete predstave Dallasa?

Pravilno predvidevate (smeh, op. p.). Dallas je ena redkih ekip, ki je napredovala že v prvem krogu končnice kot nižje postavljena. Zdaj so v zelo dobrem položaju da premagajo še Oklahomo City in se uvrstijo v konferenčni finale. To bi bil po mojem mnenju vrhunski dosežek sploh glede na turbulentno sezono, v kateri so jih mnogi že večkrat povsem odpisali, imeli so tudi kar nekaj težav. V tem trenutku pa igrajo najboljšo košarko v sezoni, kar je v športu nasploh izjemno pomembno, da si pravi v najpomembnejših trenutkih, kot je tu play-off.

Luka Dončić se trenutno z Dallasom bori za konferenčni finale. Foto: Guliverimage

Ves čas se kot enega izmed glavnih razlogov in zasukov v ekipi omenja prihod Daniela Gafforda in P. J. Washingtona. Tudi ekipa se je, vsaj navzven, od takrat zelo povezala.

Oba košarkarja sta v moštvo Dallasa prinesla ogromno. Že z vidika višine, fizičnosti, hitrosti in tudi energije na parketu, kar je povsem razvidno. Dallas je od takrat drugačna in tudi boljša obrambna ekipa in s tega vidika je ekipa res naredila korak naprej.

Kakorkoli obrneš, pa sam vedno rečem, da v končnicah vedno na koncu tehtnico na eno ali drugo stran prevesijo zvezdniki v ekipi. Dallas ima Luko, ki se mu je v mnogih tekmah pridružil tudi Kyrie Irving. Dejstvo je, da je Luka v tem trenutku res izmučen in utrujen, to se vidi in je povsem jasno, a v takšnih trenutkih se take stvari skuša pozabiti, ker so konec koncev vse ekipe v podobnem položaju.

S končnico se v ligi NBA začne igrati tudi resna in agresivna obramba. Tudi Dončić je v tem primeru ves čas na udaru, videli smo tudi, kako fizična je bila sploh na prvih dveh tekmah obramba Minnesote nad Denverjem. Se vam zdi, da je šlo vse skupaj še korak dlje kot v preteklosti?

Povsem običajno je, da se agresivnost in energija s play-offom dvigneta na drugačno raven. Mogoče smo Slovenci do tega zdaj še malce bolj subjektivni, ker imamo tam Luko, ki ga največ gledamo in opazujemo, zato je mogoče ta poudarek na fizičnosti še toliko večji. A to ni nič takšnega, kar se ne bi dogajalo že v preteklosti in kar se konec koncev ne bi dogajalo tudi drugim superzvezdnikom, ki se jih ekipe lotevajo fizično. To je eden od načinov, da zmanjšaš vpliv zvezdnikov in jih omejiš.

Mogoče gre v nekih trenutkih vse skupaj že čez meje dobrega okusa, čeprav se po drugi strani lahko spomnimo, na kakšen način so nasprotniki ustavljali Michaela Jordana, pa če to zdaj postavimo v kontekst Luke in Dallasa, lahko vidimo, da to ni nič kaj neobičajnega. Mogoče je drugače le to, da zdaj podrobneje spremljamo dogajanje. Tudi Dallas se nasprotnikov loteva s fizično obrambo in prav je tako. Je pa dobro vprašanje, kdaj in kje je postavljena meja pri prekoračitvi te agresivnosti.

P. J. Washington se je izkazal za odlično okrepitev Dallasa. Foto: Reuters

Pri obrambi je v tej sezoni, sploh pa zdaj v končnici, korak naprej storil tudi Luka.

Jaz v tem primeru vedno govorim o ekipni obrambi, ker je pri košarki pomembno, da vseh pet košarkarjev na parketu opravi svoje delo, sicer vse skupaj nima smisla. Po mojem mnenju je bil Luka že v preteklosti v nekaterih situacijah ena na ena dober obrambni igralec, sploh kadar je imel neki dodatni motiv. Je pa jasno, da se zdaj tudi on dobro zaveda, da so to tekme za biti ali ne biti, da je na kocki veliko. Dvignil je stopnjo igre v obrambi, tudi ko v obrambi ne igra ob košarkarju z žogo. Tudi, ko je na strani pomoči, se je res vklopil v dobro energijo, ki jo ima Dallas v obrambi. Zagotovo se vsi zavedajo, da brez tega ne bi prišli do tukaj, kjer so.

Vas je Dallas v čem morda presenetil?

Ne. Če imaš v ekipi Luko Dončića in Kyrieja Irvinga, ki je letos pokazal, zakaj se ga uvršča med superzvezdnike lige NBA, pa še druge košarkarje s točno določenimi vlogami, ki jih tudi odlično opravljajo, potem uspeh ne more izostati. Me je pa morda presenetilo to, kako so imeli med sezono nekaj res hudih padcev, ko so jih mnogi odpisovali, pa so se potem spet dvigali. A v tako zgoščenem ritmu je koncu koncev to tudi običajno. Marsikateri zvezdniki te padce izkoristijo za to, da so na naslednji tekmi še boljši kot sicer in eksplodirajo v pomembnih trenutkih, kar je večkrat dokazal tudi Luka.

Največ možnosti za osvojitev šampionskega prstana napoveduje Bostonu. Foto: Reuters

Kakšne so vaše napovedi za končni razplet? Na zahodu so ekipe res močne in tudi izenačene, na vzhodu že celotno sezono izstopa Boston. Komu pripisujete največ možnosti za uspeh?

V zahodni konferenci igrajo v tem trenutku trije najboljši košarkarji, to so Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić. Serije so izredno izenačene in, kot vidimo, tudi prednost domačega terena ne pomeni veliko. Tekme si sledijo v tako hitrem ritmu, da se dogajajo tudi zmage in porazi z res visoko razliko, kar smo videli tudi na zadnji tekmi Minnesote in Denverja. Stanje na zahodu je res izenačeno in mislim, da imajo vse štiri ekipe, ki so še "žive", enak odstotek možnosti za uspeh. Zagotovo si želimo, da bi bil to Dallas, kljub temu pa bi rekel, da so Nuggets tisti, ki imajo minimalno prednost pred drugimi.

Na vzhodu so, vsaj po mojem mnenju, stvari bolj jasne, ker tam igra trenutno najboljša ekipa, in to je Boston Celtics. Njim dajem tudi največ možnosti, da bodo osvojili ligo NBA.

Že prej ste omenili, da se Luku res vidi, da je utrujen. Tudi seznam njegovih poškodb je vse daljši in daljši, kar pa vemo, da je na koncu tudi dvorezen meč za reprezentanco.

Zagotovo si vsi želimo, da gresta Luka in Dallas do konca, da osvojijo ligo NBA. Vemo, kakšen pomen ima reprezentanca za Luko, da si neizmerno želi nositi dres s slovenskim grbom ne glede na vse. In če se bo le dalo, bo zaigral, o tem sem prepričan. Konec koncev pa, če bo Luka prišel, ne glede na njegovo stanje, bo to velikanski plus za slovensko izbrano vrsto. Tudi v preteklosti je večkrat stisnil zobe. V Kaunas je na olimpijske kvalifikacije prišel praktično neposredno iz lige NBA, pa vemo, kaj se je potem zgodilo, igral je vrhunsko tako v Litvi kot potem na olimpijskih igrah v Tokiu.

Foto: FIBA

Lani ste kot pomočnik v reprezentanci prvič sodelovali z Luko. Kako bi ga opisali kot košarkarja in tudi kot osebo?

O njegovih košarkarskih kakovostih mislim, da sploh nima smisla razpravljati, ker je zagotovo eden najboljših košarkarjev, ki so kadarkoli stopili na igrišče. Tega se zavedajo vsi. O njegovi osebnosti pa vedno pravim, da je Luka alfa samec, ki vodi vse okoli sebe in je najboljši, ko je najbolj potrebno. Hkrati tudi njegove poteze zunaj terena kažejo, da gre za pametnega in dobrega človeka, kar čutijo vsi, ki smo oziroma so okoli njega.

Nezadržno se bliža začetek reprezentančnih priprav in tudi kvalifikacij za olimpijske igre. Ste z mislimi že tam?

Z enim očesom prav gotovo že pogledujem proti začetku priprav. Drugi člani štaba so trenutno še v akciji v svojih klubih. Selektor Sekulić z Lokomotivom igra polfinale lige VTB, Dejan Mihevc bo v Nemčiji pri Würzburgu zdaj začel končnico, medtem ko je naš novi član Sean Sweeney seveda še na delu z Dallasom. A stvari se že dogajajo, neki okvirni načrt igralcev, ki jih bomo vpoklicali, je načeloma že narejen. Vsi pogledujemo proti temu in se že veselimo prihajajočih izzivov.

Bassin se veseli novega reprezentančnega poglavja. Foto: www.alesfevzer.com

Omenili ste novo moč v reprezentanci – Seana Sweeneyja. Kako komentirate njegov prihod v reprezentanco?

Vedno pravim, da reprezentanca veliko pridobi s širino štaba, sploh če gre za ljudi, ki znajo sodelovati. Seana še nisem spoznal, a za druge vem, da se vedno odločamo skupaj in vselej v dobro ekipe. Sean je zagotovo izjemen strokovnjak, o čemer priča tudi njegovo dosedanje delo, in je več kot dobrodošla okrepitev. Z Luko dela ves čas v Dallasu, ni pa zanemarljivo, da je veliko časa delal tudi z Giannisom Antetokounmpom, ki bo z Grčijo, če bo zdrav, tudi morebiten nasprotnik Slovenije v Pireju. Čeprav menim, da se vse preveč omenja samo Grčijo, ker bo ta turnir res izredno močan. Tu so še Dominikanska republika, Hrvaška, Nova Zelandija … To so izredno kakovostne reprezentance, ki jih bo treba premagati, da bomo sploh prišli do morebitnega obračuna z Grčijo.

Vemo, da so grški navijači res divji ne glede na to, ali govorimo o klubski košarki ali reprezentanci. V primeru obračuna med nami in Grčijo bomo na to pripravljeni. A vsi igralci, ki bodo tam, so takšnih tekem in vzdušja že navajeni. Zagotovo bo to en moteč dejavnik več za nas in dodatna spodbuda za gostitelje, vsekakor pa to ne bo imelo ključne vloge.

Za vami je sezona, ki ste jo preživeli na čelu LTH Castings, s katerim ste se v četrtfinalu državnega prvenstva poslovili proti Krki. Kako ocenjujete preteklo sezono?

Mislim, da smo presegli zastavljene cilje pred sezono, na kar sem res ponosen, ponosen sem tudi na košarkarje in na celotno organizacijo v Škofji Loki. Izredno dobro smo začeli sezono, bili tudi na visokih mestih, po dveh tretjinah prvenstva smo bili četrti, tako da mogoče ostaja grenak priokus, da smo na koncu zapravili malce višjo uvrstitev pred začetkom končnice, a že uvrstitev v končnico je velika nagrada za ta klub in vse nas, ki smo tukaj delovali. Če pogledamo v celoti, je za nami vrhunska sezona, tudi pogoje za delo smo imeli dobre in vse to je dalo rezultate.

Preteklo sezono je preživel na klopi LTH Castings. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj pa zdaj? Ostajate v Škofji Loki?

Pogodba mi je potekla. Trenutno lahko rečem, da imam sladke skrbi, ker imam na mizi nekaj ponudb in se moram v prihodnjih dneh odločiti, kaj in kako naprej. Škofja Loka je ena izmed možnosti, v prihodnjih dneh bomo videli, kako se bom odločil.

Zdaj ste se še pobliže spoznali s slovensko prvo ligo. Kako ocenjujete konkurenco in tudi kakovost tekmovanja?

Zagotovo izstopata dve ekipi, to sta Helios in Krka, na tretjem mestu je bila zasluženo Ilirija, potem pa je bilo cel kup ekip, vključno z nami, ki smo se do zadnjega kroga borili za položaje med četrtim in desetim mestom. Liga je bila izredno izenačena. Težko je govoriti o kakovosti lige. Žalosti me predvsem število gledalcev na vseh tekmah in v tej smeri bo treba storiti veliko več. Ponavadi je za to treba igrati boljšo košarko, a ob tem mislim, da bo treba storiti še več, da bo košarkarska tekma postala dogodek z dodatno ponudbo, kar je v tujini že nekakšna stalnica. V Sloveniji (še) ni take kulture in tu mislim, da je tukaj še veliko rezerv.

V končnici je Olimpija vsekakor absolutni favorit za državni naslov, mislim, da bi bila prava senzacija, če bi se kakšni ekipi uspelo približati. Individualna kakovost in proračun kluba sta preprosto na višji ravni. Tudi če ima Olimpija slab dan in nasprotnik odigra fenomenalno, so možnosti za tekmece še vedno izredno majhne.

Škofjeloška ekipa je v državnem prvenstvu izpadla v četrtfinalu. Foto: www.alesfevzer.com

Kot strokovni komentator ste pobliže spremljali tudi evropsko sezono Cedevite Olimpije, za katero je res katastrofalna sezona.

Res je. Tukaj rezultati govorijo sami zase – ena zmaga in 17 porazov v Eurocupu je katastrofalen izkupiček, medtem ko so v ligi ABA začeli relativno dobro, pa so potem v končnici povsem pogoreli. Bila je sezona, v kateri je šlo vse narobe že od začetka, kar je velika škoda, ker je to klub, kolikor vem jaz, tako organizacijsko kot finančno na visoki ravni, pa se to ne prenese na parket. Po mojem mnenju dobre slovenske košarke brez dobre Olimpije preprosto ni. Zato si vsi, ki delamo in spremljamo košarko, želimo, da bi bila Olimpija močnejša in bi dosegala dobre rezultate. Tudi če se bo proračun pred prihodnji sezono res povišal, je bil ta v primerjavi s prejšnjimi leti že zdaj krepko višji, tako da je bil finančni položaj že zdaj tak, da bi lahko bili rezultati krepko boljši, a učinka ni bilo. Tukaj bo predvsem pomembno, da bodo končno sestavili kakovostno ekipo s košarkarji, ki bodo ta rezultat spodobni doseči. Trenutno delo bo najbolj pomembno za prihajajočo sezono.

Za konec me samo še zanima, se vidimo v Parizu?

(Smeh, op. p.) Na to računam. Vsi gremo v te kvalifikacije z mislimi, da se tja tudi uvrstimo. Nekaj dni imam še prostih, potem pa bo šlo zares. Vsi upamo na Pariz in podaljšano delovno poletje, želja je jasna, upajmo, da bo tudi realnost takšna.

