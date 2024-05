Vrnitev "čarovnika" Dončića, Dallas do velike zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so po težkem boju in na krilih Luke Dončića dobili peto tekmo v drugem krogu končnice lige NBA. Mavs so v Paycom Centru s 104:92 ugnali Oklahomo City Thunder, povedli s 3:2 v seriji in si priigrali prvo zaključno žogo. Odlično partijo je prikazal Luka Dončić, ki je tekmo končal s trojnim dvojčkom – 31 točk, 10 skokov, 11 asistenc – in povlekel voz Dallasa, ko je bilo to najbolj potrebno. Kot prvi so si konferenčni finale priigrali košarkarji Boston Celtics, ki so na peti tekmi s 113:98 premagali Cleveland Cavaliers in se s skupnim izidom 4:1 v seriji zavihteli v finale vzhodne konference.

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 92:104 Strelci: Gilgeous-Alexander 30 (8 as.), Holmgren 13, Dort in Jalen Williams 12; Dončić 31 (10 sk., 11 as.), Jones Jr. 19 (3/5 za 3), Irving 12, Lively II 11 (10 sk.)

Učinek Luke Dončića: 31 točk (7/11 za 2, 5/11 za 3, 2/3 prosti meti), 10 sk., 11 as., 1 blokada, 3 izg. žoge v 41:24

Predstava Luke Dončića:

Da se pravi junaki pokažejo, ko je to najbolj potrebno, je na peti tekmi serije z Oklahomo City dokazal slovenski as Luka Dončić, ki je bil ob sicer znova moštveni predstavi Dallasa na koncu jeziček na tehtnici pomembne zmage Dallasa. Ta si je priigral prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni finale, ki bi bil za Dončića drugi v karieri, a bi njegov uspeh ob številnih zdravstvenih težavah v letošnji končnici imel še toliko večjo težo. Poleg že znanih težav z desnim kolenom ima Ljubljančan težave tudi z levim, ki mu je v končnici ob padcih že večkrat zakrvavel, boli ga še levi gleženj, težave pa ima tudi s hrbtom in ahilovo tetivo na levi nogi. "Če bi bil to redni del sezone, bi Luka dobil vsaj dva tedna počitka. Trenutno prejema od dve do tri ure terapij dnevno," so sporočili iz Dallasa.

A slovenski košarkarski virtuoz je tako kot že zadnja dva meseca vnovič stisnil zobe in svoji ekipi pomagal do zlata vredne zmage, po kateri bodo Mavsi v noči na nedeljo ob 2. uri (tekmo so najprej načrtovali za ob 2.30, a so uro spremenili) lovili nastop med najboljšima dvema ekipama zahodne konference. Preteklost končnice v ligi NBA nakazuje na dejstvo, da ob izidu 2:2 zmagovalec pete tekme napreduje v naslednji krog z 81,7-odstotno verjetnostjo (190-42). Mavs so se z enakim scenarijem spopadli tudi v prvem krogu končnice, ko so proti Clippersom izgubili prvo in četrto tekmo, nato pa ob izenačenju na 2:2 dobili naslednji dve srečanji in se veselili napredovanja.

Vrhunci tekme:

Trojni dvojček s poslastico izvrstne blokade

Dončić je še drugo tekmo zapored končal pri trojnem dvojčku, a je bil tokrat njegov vložek veliko večji kot na četrtem srečanju v seriji. Za Dončića je bil to že tretji trojni dvojček v letošnji končnici, kar je največ od vseh košarkarjev. Slovenec je imel ob 31 točkah zelo racionalen met, za dve je zadel sedemkrat iz enajstih poskusov, za tri pa pet iz enajstih. Ob tem je vknjižil še deset skokov in enajst asistenc, s katerimi je mojstrsko zaposloval soigralce. Še bolj kot napadalni prispevek pa spet veseli izjemno delo Slovenca v obrambi, še posebej odmeva njegova blokada v zadnji minuti tekme, ko je z blokado hladnokrvno zaustavil Shaija Gilgeousa-Alexandra in potrdil veliko zmago Dallasa.

Blokada Dončića nad SGA:

Čeprav je večina navijačev Dallasa že ob začetku zadnje četrtine četrtega srečanja med Dallas Mavericks in Oklahomo City Thunder v žepu svojih ljubljencev že videla tretjo zmago in prvo zaključno žogo, pa so gostje v American Airlines Centru v zadnjih minutah izkoristili mrk domače zasedbe, ki se je morala na koncu sprijazniti z bolečim porazom in izenačenjem v seriji na 2:2. Čeprav noben poraz ni prijeten, pa je ta zaskelel še toliko bolj, saj so imeli Mavsi večino tekme nadzor nad dogajanjem na igrišču in rezultatski tabeli, a so na peti tekmi dokazali, da imajo mentaliteto velikih ekip in so dogajanje na četrti tekmi hitro pustili v preteklosti. Dallas je na petem obračunu v seriji z Oklahomo Cityjem vodil že z 18 točkami naskoka, v zaključku znova hitro zaplul v nemirne vode, a tokrat ni ponovil napake iz zadnje tekme.

Giddey na klop

Strateg OKC Mark Daigneault se je pred začetkom srečanja odločil za spremembo v začetni peterki in namesto Josha Giddeyja, ki v seriji z Dallasom ne blesti, ravno nasprotno, mesto v prvi peterki ponudil Isaiahu Joeu. Šok je bil za 21-letnega Avstralca še toliko večji, saj je do zdaj vseh svojih 210 tekem v karieri začel v prvi postavi.

Kot prvi se je na rezultatsko tabelo vpisal slovenski as, ki je s fadeawaya zadel za 2:0, a so domači na krilih navijačev ekspresno odgovorili z delnim izidom 8:0. Dallas Oklahomi ni ostal dolžan, saj je zatem poskrbel za enako serijo košev na drugi strani in povedel z 11:8.

LUKA DONCIC a una mano. 🔥🏀 #OneForDallas pic.twitter.com/xxZFUMUn5t — Dallas Mavericks en español (@DallasmavsES) May 16, 2024

V primerjavi z zadnjo tekmo sta bili ekipi že v uvodu razigrani v napadu, Dallas je v uvodu mučil predvsem napadalni skok nasprotnika, ki je hitro zbral kar pet napadalnih skokov, ob tem pa izkoriščal druge priložnosti v napadu, s katerimi se je po točkovnem izkupičku držal tekmeca. Dallas je prvo četrtino dobil s 24:22, Dončić je v tej dosegel osem točk, a v primerjavi z drugimi tekmami je že v tej dobil nekaj odmora, Kidd pa je že v prvih dvanajstih minutah na parket poslal devet košarkarjev.

S hitro igro do dvomestne prednosti

Za razliko od zadnjega srečanja je Dallas, tako kot so Mavsi tudi napovedali, v prvem polčasu zaigral z veliko večjo mero energije, predvsem pa hitrosti. Na račun te so v drugi četrtini tekmecu ob vodstvu z 28:27 z delnim rezultatom 12:0 tudi ob nekaj protinapadih prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (40:27). Dvomestna pa je bila po košu Josha Greena prednost Mavsov tudi ob odhodu na najdaljši odmor (54:44). Dončić je že v prvem polčasu skoraj izenačil svoj strelski izkupiček celotne četrte tekme, ko se je podpisal pod 18 točk, tokrat jih je v prvem polčasu dosegel 17, ob tem pa zbral še sedem asistenc. Stoodstoten je bil pri metu iz igre Derrick Jones Jr., ki je dosegel 15 točk (6/6).

Derrick Jones Jr. je bil v prvem polčasu nezgrešljiv. Foto: Guliverimage

SGA domače držal nad gladino

Dallas je na uvodu v tretjo četrtino zanesljivo držal dvomestno prednost, pet minut in pol pred koncem tretjega dela je svojo tretjo trojko na srečanju za +15 zadel Dončić. Na drugi strani je Oklahomo med živimi držal le Shai Gilgeous-Alexander, ki je v tretji četrtini dosegel prvih devet točk za svojo ekipo, skupno pa je v tem delu srečanja dosegel 14 od 23 točk gostiteljev. Mavsi so v zaključku tretje četrtine nekoliko popustili, zapluli v nemirne vode, a kljub temu tudi pred vstopom v zadnjo četrtino po trojki Dončića step backa vodili z dvomestno prednostjo (79:67).

Dončić zablestel na začetku zadnje četrtine ...

Kljub vsem težavam s poškodbami pa se je zadnja četrtina začela povsem po notah Dončića, ki je v prvih minutah poskrbel za pravi šov. S sedmimi zaporednimi točkami si je Dallas hladnokrvno prvič na srečanju zagotovil prednost z 18 točkami naskoka (89:71), razpoloženega Ljubljančana in soigralce pa je strateg Oklahome Cityja dobrih devet minut in pol pred koncem skušal zaustaviti z minuto odmora. Ta je obrodila sadove, OKC pa se je z delnim izidom 8:0 v dveh minutah znova vrnil med žive (79:89). Pomagala ni niti minuta odmora na zahtevo Kidda, prednost se je stopila na plus sedem, štiri minute in 54 sekund pred koncem tekme pa je pomembno trojko za Dallas prispeval P. J. Washington (95:85).

... nato pa z blokado utišal vse dvome

V napetem nadaljevanju je dve minuti pred koncem po asistenci Dončića iz protinapada žogo skozi obroč za vodstvo 99:86 zatlačil Jones Jr. Za eno izmed odločilnih, če ne celo za najpomembnejšo potezo tekme pa je 55 sekund pred koncem poskrbel Dončić, ki je ob poskusu polaganja Gilgeousa-Alexandra Kanadčana zaustavil z blokado, na drugi strani pa sta nato tehtnico na stran Mavericksov s črte prostih metov dokončno prevesila Jones Jr., nato pa še Lively. Dallas je slavil s 104:92.

Dallas le še zmaga loči od konferenčnega finala. Foto: Guliverimage

Dallas je v primerjavi z zadnjo tekmo veliko boljše izvajal proste mete, Mavsi so zadeli deset metov iz 13 poskusov, ob tem pa so zbrali enajst skokov več od nasprotnika (51:40). Črno piko je ob zmagi pustilo visoko število izgubljenih žog, saj jih je Dallas zbral 14 oziroma osem več od nasprotnika, a so Mavericks na koncu slavili tudi po zaslugi skoraj 53-odstotnega izkoristka meta iz igre, medtem ko je domača zasedba ob dobri obrambi Dallasa zadela le 42,5 odstotka vseh metov iz igre.

Poleg Dončića so bili pri Dallasu dvomestni še štirje košarkarji. Jones Jr. je na koncu ob metu iz igre 7/9 dosegel 19 točk, Kyrie Irving jih je dodal 12, točko manj je ob desetih skokih prispeval Lively II, pri desetih točkah in desetih ujetih odbitih žogah pa je srečanje končal Washington. Pri gostiteljih je Gilgeous-Alexander podpisal pod 30 točk, šest skokov in osem asistenc, Luguentz Dort, ki je bil znova prilepljen na Dončića, in Jalen Williams pa sta dosegla po 12 točk.

Kot že omenjeno, se serija zdaj znova seli v American Airlines Center, kjer bo Dallas v noči na nedeljo ob 2. uri po slovenskem času lovil napredovanje v konferenčni finale.

Boston dokončal delo

Še tretjič zapored so se v konferenčni finale uvrstili košarkarji Boston Celtics. Najboljša ekipa rednega dela sezone je v domačem TD Gardnu unovčila že prvo zaključno žogo in se s skupnim izidom 4:1 v seriji proti Cleveland Cavaliers zavihtela v zadnje dejanje vzhodne konference, kjer se bo pomerila z boljšim iz para New York Knicks – Indiana Pacers. Trenutno boljše kaže Knicksom, ki vodijo s 3:2 v zmagah.

Boston se je kot prvi zavihtel v konferenčni finale. Foto: Reuters

Cavaliers so se tokrat vnovič morali znajti brez prvega zvezdnika ekipe Donovana Mitchlla in Jarretta Allena, ob tem pa se je na seznamu poškodovanih znašel še Chris LeVert, ki je bil pomemben člen s klopi. Kljub temu je Cleveland, ki je v prvem polčasu dosegel osem trojk, tri četrtine držal stik s tekmecem, na začetku zadnjega dela še zaostajal z le tremi točkami razlike (85:88), a je Boston s serijo 13:2 slabih sedem minut pred koncem povedel s 101:87, prednosti pa ni več izpustil iz rok. Za kelte je Jayson Tatum dosegel 25 točk, 22 (6/13 za 3) jih je ob 15 skokih prispeval Al Horford. Na drugi strani je Evan Mobley dosegel 33 točk in se podpisal pod osebni strelski rekord v končnici, Marus Morris Sr. je ob metu za tri 5/6 zabeležil 25 točk.

Vrhunci tekme:

"Današnji večer je bil za nas poseben, ker smo imeli veliko priložnost, da to serijo zaključimo doma. Vedeli smo, da je to za nas pomemben dan in da bo treba veliko več kot le odigrati normalno tekmo. Tega smo si vsi noro želeli in vesel sem, da nam je uspelo. V preteklosti smo že bili v takšnih in podobnih položajih, a nam ni uspelo, ta zmaga pa kaže tudi na zrelost te ekipe. Zelo sem ponosen," je po uvrstitvi v konferenčni finale dejal Horford.

Liga NBA, 15. maj: