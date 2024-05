Načeti Dončić: To je nesprejemljivo

Košarkarji Dallas Mavericks so bili v American Airlines Centru več kot tri četrtine na poti k tretji zmagi v seriji z Oklahomo City Thunder, a je medel zaključek poskrbel za zmago Oklahome, ki je z zmago s 100:96 izid v zmagah v seriji poravnala na 2:2. Mavericks so zgrešili kar 11 prostih metov, ob zelo pomembnem se je v zadnji minuti roka zatresla tudi dodobra načetemu Luki Dončiću. "Kljub načinu, na katerega smo izgubili, ni prisotnih nobenih skrbi," je po srečanju sporočil Dončić.

"Odlično," je na vprašanje po težkem porazu na četrti tekmi v seriji z Oklahomo City Thunder, kakšno je njegovo fizično stanje, s sarkastičnim nasmehom in tonom odgovoril Luka Dončić, ki je s soigralci zapravil veliko priložnost za vodstvo s 3:1 v seriji. Razumljivo Ljubljančan po srečanju ni prekipeval od navdušenja, ob težavah z gležnjem in kolenom je vidno utrujen, o fizični in agresivni igri pa so pričale tudi praske na rokah Slovenca.

Ta je imel deset sekund pred koncem s črte prostih metov priložnost, da rezultat poravna na 96:96, a se mu je ob prvem poskusu zalomilo, Dallas nato ni več našel priložnosti za izenačenje ali preobrat. Prav strahovito slabo izvajanje prostih metov je bilo na koncu eden od razlogov za poraz Mavericksov, ki so zadeli le 12 metov iz 23 poskusov, na drugi strani je Oklahoma City izpeljala 23 metov iz 24 poskusov. "Moramo izboljšati izvajanje prostih metov, metali smo jih le 52-odstotno, kar je nesprejemljivo," je bil po porazu jasen Dončić, ki je sicer zadel štiri proste mete iz šestih poskusov.

Zaključek tekme:

Skupno je slovenski kapetan srečanje končal z 18 točkmi, 12 skoki in 10 asistencami, a je imel znova ogromno težav pri metu, zadel je dve trojki iz devetih poskusov, ob tem pa je izgubil še sedem žog, a prispeval pomemben delež v obrambi. "Fokus je na naju s Kyriejem, ob prodorih povsem zaprejo raketo, res so skoncentrirani, tako da je potem najina naloga, da v napadu najdeva soigralce. Odigrali smo odlično obrambo, a grešili pri številnih podrobnostih. Kot sem že omenil, smo bili katastrofalni pri prostih metih, pustili smo jim preveč skokov v napadu. Težko je, ko garaš 24 sekund v obrambi in ima nato nasprotna ekipa novo priložnost. Mislim, da je bila obramba danes res na dobri ravni, a žal to ni bilo dovolj," je še dodal Slovenec.

Dončić: Shai je bil izjemen

Na drugi strani je bil izjemen Shai Gilgeous-Alexander, ki je v glasovanju za MVP rednega dela na drugem mestu prehitel tretjega Dončića. Tokrat je proti Dallasu dosegel 34 točk, kar je njegov rekord v končnici. "Shai je bil izjemen, res je odličen košarkar, a vsak met, ki si ga je vzel, je bil pokrit. Ko je v svojem trenutku, pri metu na svojem položaju, ga je res težko ustaviti," je o tekmecu dejal Dončić.

Dallas je imel večino časa nadzor nad tekmo, Mavericks so vodili največ za 14. Foto: Reuters

Kljub zahtevnemu porazu se v taboru Dallasa dobro zavedajo, da časa za objokovanje zamujene priložnosti ni. "Zdaj gremo na naslednjo tekmo, nič ni izgubljeno, zmaga tisti, ki prvi pride do štirih zmag. Pomembno je, da ostanemo skromni in pripravljeni na boj. Zgodba je enaka kot po prvem porazu, analizirati moramo napake in narediti korak naprej. Kljub načinu, na katerega smo izgubili, ni prisotnih nobenih skrbi. Mislim, da smo danes igrali odlično, trdo igro z veliko energije, a kot sem rekel, so nam zmanjkale podrobnosti. Zagotovo nam bo v gosteh težje, a uspelo nam je že v preteklosti, to moramo zdaj ponoviti," je še dodal Dončić.

Kidd ostaja optimist

Ta ni želel razkriti, kaj je zasedbi Mavsov po porazu v garderobi dejal trener Jason Kidd. Je pa nato strnil svoje misli po četrtem porazu Dallasa v letošnji končnici. "Ne vem, ali bi dogajanje na parketu opisal kot strelski mrk, bolj so bile težave naše izgubljene žoge, saj smo žogo podajali v roke tekmecu. Ob tem smo zgrešili še nekaj metov, a treba je čestitati tudi tekmecu, ki je v drugem polčasu opravil odlično delo. Shai je bil odličen, a vzel si je 30 metov, žoga je 90 odstotkov časa v njegovi posesti, moramo mu bolj otežiti delo. Sporočilo košarkarjem je bilo enako kot po prvi tekmi in prvem porazu. Izid je poravnan, čaka nas nova priložnost in videli bomo, kaj se bo zgodilo," je po porazu dejal Kidd.

Dončić je na parketu preživel skoraj 42 minut. Foto: Reuters

Glavna zvezdnika Dallasove ekipe Dončić in Irving sta tokrat skupaj zmogla "le" 28 točk, vloga prvega strelca je znova pripadla P. J. Washingtonu z 21 točkami. "Ne jaz ne onadva ne celotna ekipa, nihče ni pričakoval, da Luko in Kyrieja čaka lahko delo. Bila je tekma nizov, na koncu smo imeli priložnost, a je nismo izkoristili. Kyrie opravlja odlično delo v obrambi, tudi v napadu si je priigral dobre priložnosti, a jih danes ni uspel izkoristiti. To je odlična ekipa fantov, ki stoji skupaj, naš fokus je zdaj že na naslednji tekmi. Pogovorili se bomo o tem, kje in kako smo lahko boljši, a v takšnem položaju smo že bili in mislim, da se lahko veliko naučimo iz izkušenj," je še dodal Kidd.

O "skromnem" vložku Dončića in Irvinga, ki je v zadnji četrtini igral s petimi osebnimi napakami, ter o dobrem delu v obrambi je spregovoril tudi član Oklahome Jalen Williams. "Da ustaviš takšna igralca, je potrebna cela vojska, ne samo en igralec. Odlično se izmenjujemo pri tem delu, nočemo, da mora za Luko skrbeti samo Dort. Skušamo pomagati eden drugemu," je dejal Williams. "Dallas je res odlična ekipa sploh pod košem, res imajo močno in visoko zasedbo, tako da je težaven prav vsak met. Skušali smo najti prostor, odprt met, hkrati pa ostati agresivni. Na koncu nam je to danes uspelo," ga je dopolnil Gilgeous-Alexander.

