Dončić se drži za glavo, Dallas zapravil veliko priložnost

Košarkarji Dallas Mavericks so imeli na četrti tekmi drugega kroga končnice lige NBA še pet minut pred koncem proti Oklahoma City Thunder še vse v svojih rokah, a so na koncu po mizerni končnici zabeležili boleč poraz s 96:100, po katerem so gostje izid v seriji poravnali na 2:2. Luka Dončić je srečanje končal pri trojnem dvojčku - 18 točk, 12 skokov, 10 asistenc. Na drugi tekmi dneva so Boston Celtics s 109:102 premagali Cleveland Cavaliers in v seriji povedli s 3:1.

Dallas Mavericks : Oklahoma City Thunder 96:100 Strelci: Washington 21 (12 sk.), Dončić 18 (12 sk., 10 as.), Jones Jr. 17, Gafford 10 (8 sk.); Gilgeous-Alexander 34 (8 sk.), Holmgren 18 (9 sk.), Dort 17 (8 sk.)

Učinek Luke Dončića: 18 točk (4/11 za 2, 2/9 za 3, 4/6 prosti meti), 12 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 7 izg. žog v 41:37

Še slabih pet minut pred koncem srečanja v American Airlines centru so imeli košarkarji Dallas Mavericks na dosegu roke tretjo zmago in prvo zaključno žogo v seriji z Oklahomo City Thunder, a je nato nastopil mrk, po katerem so gostje prišli do velike zmage in izenačenja v seriji na 2:2. Še toliko bolj boleč je poraz za Dallas ob dejstvu, da je Oklahoma City do zaključka zadnje četrtine vodila le pri vodstvu z 2:0, nato pa so imeli Mavsi dogajanje in nadzor nad dogajanjem skozi celotno tekmo v svojih rokah, zato se po koncu tekme lahko upravičeno držijo za glavo in objokujejo zapravljeno veliko priložnost. Še toliko bolj boleč je poraz in zapravljena priložnost za vodstvo s 3:1 v seriji, ob dejstvu, da se je kar 95,4 odstotkov vseh ekip oziroma 272 moštev v ligi NBA v končnici lige NBA do zdaj veselilo napredovanja, potem ko so povedli s 3:1 v seriji. Le trinajstim ekipam v zgodovini se je uspelo vrniti ob takšnem zaostanku, a zdaj to za Dallas in Luko Dončića nima več nobenega pomena.

Slovenec je srečanje ob metu iz igre 6/20 končal pri 18 točkah, temu je dodal še 12 skokov in deset asistenc, a je izgubil sedem žog, je pa večino tekme vse do zaključka tako kot ostala zasedba Dallasa opravljal odlično delo v obrambi. 25-letni Ljubljančan je imel v dramatični končnici deset sekund pred koncem ob zaostanku Dallasa s 94:96 na voljo dva prosta meta, a se mu je v prvo zatresla roka, gostitelji pa nato niso imeli več možnosti za preobrat. Mavericks so imeli v prvem polčasu na krilih odlične obrambe izjemen večer tudi v napadu, a je ta v drugem polčasu povsem popustil. Mavs so na koncu klonili tudi po "zaslugi" katastrofalnega izvajanja prostih metov, saj so si jih v 23 poskusih zadeli le dvanajst, ob tem pa so izgubili 13 žog, več kot polovico jih je prispeval Dončić.

Odličen začetek

Košarkarji Dallas Mavericks so sicer na krilih svojih navijačev odločno krenili v četrto srečanje zavedajoč se pomembnosti in teže tekme. Mavericks so v prvih minutah povsem zavladali pod obema košema, v prvih petih minutah so bili v skoku boljši z 10:3, na račun tega pa se je prednost hitro pokazala tudi na rezultatski tabeli. Mavs so po trojki Luke Dončića, ki je napram zadnjim tekmam, ko ni in ni našel cilja, tokrat prvič iz črte za tri zadel že v svojem drugem poskusu, povedli s 14:6, kar je bil prvi alarm za trenerja Oklahome Cityja Marka Daigneaulta. A tudi to ni prineslo želenega učinka, nasprotno, Dallas je po trojkah P. J. Washingtona in Derricka Jonesa Jr. dobrih pet minut pred koncem prve četrtine povedel z 22:8.

Daniel Gafford je na uvodu v tekmo kraljeval pod obema obročema. Foto: Reuters

Za Dallas je v prvi četrtini kar pet košarkarjev zadelo po eno trojko (trojke 5/11), na drugi strani gostje v šestih poskusih niso našli cilja, ob tem pa so Mavericks prepričljivo dobivali tudi boj v skoku (16:9), še bolj pa je navduševala znova prepričljiva igra v obrambi, na račun katere so se domači na odmor po prvi četrtini podali s prednostjo 30:20.

Dallas imel vse v svojih rokah

Zasedba Jasona Kidda je imela tudi v drugi četrtini nadzor nad dogajanjem parketa American Airlines centra. Oklahoma City se je sicer po dveh zadetih prostih metih Luguentza Dorta po dobrih treh minutah igre v drugi četrtini približala na pet točk zaostanka (35:30), a je Dallas odgovoril z delnim izidom 9:3, po katerem je Daigneault znova posegel po minuti odmora. Na krilih dominantne predstave v obrambi je Dallas v zaključku prišel do nove dvomestne prednosti. Najprej je 53 sekund pred koncem prvega polčasa s svojim drugim košem na srečanju zasijal "asistent" Irving, piko na i odličnemu prvemu polčasu pa je osem sekund pred iztekom igralnega časa z uspešnim metom za tri preko Dorta postavil še Dončić.

LUKA DONCIC IS STILL LUKA DONCIC pic.twitter.com/kngqoaBXoN — MFFL (@Mavs_FFL) May 14, 2024

Dallas je tako na odmor odšel s prednostjo 54:43, Mavs so v prvem polčasu dosegli devet trojk iz 21 poskusov, gostje na drugi strani le eno ob enajstih metih. Dončić, ki je odlično opravil svoje delo v obrambi, se je v prvem polčasu podpisal pod 12 točk in osem skokov, Washington je dosegel točko manj (3/7 za 3). Irving je ob štirih točkah podelil kar sedem asistenc. Za OKC je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 12 točk.

Četudi Dallas v nadaljevanju ni blestel v napadu, pa je zgrešene mete znova in znova popravljal v z neprepustno igro v obrambi, ki je načenjala živce košarkarjem Oklahome. Ti so imeli nekajkrat priložnost, da se gostiteljem povsem približajo, a je Dallas večino tretje četrtine odbijal poskuse Oklahome, ki se je nato v zaključku ob trojki Casona Wallaca vendarle približala le na štiri točke zaostanka (65:69) in napovedala zanimivo zadnjo četrtino.

OKC izkoristil mrk Dallasa

Če se Dončić v tretji četrtini sploh ni vpisal med strelce, pa je s košem odprl zadnji del srečanja, zatem pa je še asistiral Jonesu Jr., ki je po alley-oopu Dallas popeljal do prednosti s 73:65. A gostje so Dallasu še naprej dihali za ovratnik, po dobri minuti in pol igre v zadnji četrtini je Dort zadel trojko in svojo ekipo približal na 70:73. Dogajanje na parketu je bilo nato iz napada v napad bolj vroče, po asistenci ob agresivnem zabijanju Livelyja II (78:72), nad katerim je bila ob tem storjena še osebna napaka, se je malce zaiskrilo med Dortom in slovenskim asom, ki pa se ni zmenil za provokacije Kanadčana.

Foto: Reuters

Oklahoma City je nato znova izkoristila nekaj kriznih minut Dallasa in se po dveh zaporednih koših Gilgeousa-Alexandra 4:45 pred koncem približala le na dve točki zaostanka (86:84), nato pa je po minuti odmora in zapravljenem napadu Dallasa kanadski zvezdnik zadel za izenačenje. Za nameček je nato trojko za prvo vodstvo po vodstvu z 2:0 zadel še Chet Holmgren, ki je Oklahomo popeljal do vodstva z 89:86.

Dončiću se je zatresla roka

V izjemno napeti končnici je Dallas 33 sekund pred koncem na koš zaostanka (94:96) po alley-oopu popeljal Jones Jr. Na drugi strani nato ni bil natančen Gilgeous-Alexander, po skoku Washingtona pa je Jason Kidd dvanajst sekund pred koncem posegel po minuti odmora. Po tej je ob prodoru Dončića osebno napako nad njim storil Dort, a je bil Dončić na črti prostih metov uspešen le v drugo (95:96). Sledila je še ena minuta odmora. Tim Hardaway Jr. je nato takoj storil osebno napako nad Holmgrenom, ki je 9,4 sekunde pred iztekom igralnega časa zadel oba prosta meta za vodstvo z 98:95. Gostje so nato ob zadnjem napadu Dallasa znova storili osebno napako, Washington je zadel le enkrat, slavje gostov pa se je nato lahko začelo. Košarkarji Oklahome so na koncu slavili s 100:96.

Gilgeous-Alexander je bil na koncu s 34 točkami in osmimi skoki prvo ime tekme (14/27 met iz igre), Holmgren je ob zmagi prispeval 18 točk, ujel je devet odbitih žog, Dort pa je ob osmih skokih prispeval točko manj. V zasedbi Dallasa je vloga prvega strelca vnovič pripadla Washingtonu, ki je dosegel 21 točk (5/11 za 3) in 12 skokov, Dončićevemu trojnemu dvojčku z 18 točkami je s 17 točkami sledil Jones Jr., dvomesten je bil še Gafford z desetimi točkami.

Serija se bo zdaj znova preselila v Paycom center, kjer bo v noči na četrtek (3.30) na sporedu peto srečanje v seriji.

Boston do prve zaključne žoge

Kot prvi v ligi NBA so do zaključne žoge v boju za konferenčni finale prišli košarkarji Boston Celtics, ki so na četrti tekmi pred očmi LeBrona Jamesa s 109:102 premagali Cleveland Cavaliers in v seriji povedli s 3:1. Cavaliers so se morali v Rocket Mortgage FieldHouse znajti brez poškodovanih prvega strelca ekipe Donovana Mitchlla in najboljšega skakalca Jarreta Allena, ki je izpustil že sedmo zaporedno tekmo. Cavaliers so se v zaključku srečanja po košu in zadetem dodatnem prostem metu Dariusa Garlanda 31 sekund pred koncem še približali na 100:105, a so nato gostje, ki še petič zapored niso mogli računati na poškodovanega Kristapsa Porzingisa, z natančnim izvajanjem prostih metov potrdili tretjo zmago.

Jayson Tatum je bil s 33 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Jayson Tatum je ob zmagi dosegel 33 točk in enajst skokov, Jaylen Brown je dodal 27 točk in osem skokov. Pri Clevelandu je Garland dosegel 30 točk, podelil je sedem asistenc.

Peta in morda že odločilna tekma v seriji bo v noči na četrtek (1.00) v TD Gardnu.

Liga NBA, 13. maj: