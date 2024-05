Odločen korak Luke Dončića in Dallas Mavericks

Serija med Dallas Mavericks in Oklahomo City Thunder je zagotovo ena najbolj fizičnih v končnici, če ne najbolj, v kar smo se lahko prepričali tudi na tretji tekmi, na kateri so Luka Dončić in soigralci prišli do prednosti 2:1 v zmagah. Nič drugačne zgodbe se ne pričakuje v noči na torek na četrti tekmi, ko bo Dallas drugič zapored igral v domači dvorani. Kar nekaj je dejstev, na katere se lahko v Dončićevemu moštvu naslonijo v nadaljevanju polfinalne serije v zahodni konferenci. A bo treba vse skupaj potrditi na parketu.

Po zmagi na uvodni tekmi so morali košarkarji Oklahome City Thunder dvakrat zapored priznati premoč Dallas Mavericks. Po petih zaporednih zmagah, če štejemo metlo (4:0) v prvem krogu končnice proti New Orleans Pelicans, so se znašli v novem položaju.

Bodo mladi zdržali pritisk?

Foto: Reuters Zanimivo bo videti, kako se bo s tovrstnim pritiskom soočila mlada zasedba. Povprečna starost prve peterke pri Oklahomi je vsega 22,6 let, kar je dobrodošlo v luči pogleda v prihodnost, a ne najboljši podatek za izločilne boje. Zlasti, ker so bili najboljši v rednem delu zahodne konference in se od njih veliko pričakuje, saj zdaj tekmecu gledajo v hrbet.

Dallasova peterka ima povprečno starost 26,2 leta. Povrhu vsega ima v svojih vrstah Kyrieja Irvinga, ki je leta 2016 že osvojil šampionski prstan. Luka Dončić in še nekateri člani Dallasa so povrhu vsega že igrali v finalu zahodne konference pred dvema letoma, kar je treba prav tako vzeti v obzir.

V izjemno pretepaški seriji, v kateri ne manjka čvrstih, včasih celo rokoborskih prijemov, bo zelo pomembno, kdo bo psihološko zdržal do konca. Jasno, tudi fizično. Pri slovenskemu košarkarskemu dragulju je videti, da fizično ni najboljši, saj ima težave s kolenom, gležnjem … Verjetno bi bil zdravniški karton povsem popisan, če bi Luka zapisal, kaj vse ga boli.

Washington jeziček na tehtnici

A dokazuje, da je borec in vse bolj kot pravi vodja poveljuje ekipi na parketu. Ob sebi ima veliko pomoč prav v Irvingu, ki povrhu vsega zna odigrati na zelo visoki ravni v prelomnih trenutkih, kot je to storil na tretji tekmi, ki jo je Dallas dobil s 105:101 in povedel v seriji z 2:1.

P. J. Washington se ne ustraši niti Holmgrena, ki je dober pri dodeljevanju blokad. Foto: Reuters

Za zdaj se je kot jeziček na tehtnici izkazal P. J. Washington. Dvakrat zapored je bil najboljši strelec Dallasa. Na gostovanju na drugi tekmi je tako kot Luka dosegel 29 točk, v nedeljo pa dve manj.

Odličen je pri metu z razdalje, zna odigrati pod košem, obrnjen s hrbtom proti tekmecu, zna skočiti … Izkoristil je podvajanje na Dončiću in tesnejšemu pokrivanju Irvinga.

Dobrodošlo prebujanje Hardawaya jr., pri Oklahomi rezerva Giddey. Dallas domintanten v skoku.

Dejstvo, da so preostali košarkarji razpoloženi pri metih od daleč, je pri Dallasu ključno. Če se bo številnim poklopilo, se lahko zgodi, da Mavs kakšno tekmo dobijo z visoko razliko. Derrick Jones jr. ima denimo težave pri metih za tri točke, dobrodošlo pa je, da je nekaj stare forme nakazal Tim Hardaway jr.

Tim Hardaway Jr. se je na zadnjih tekmah prebudil. Foto: Reuters

Pod obročem je Dallas dominantnejši, saj so njegovi košarkarji dobri pri skoku v napadu. V tem segmentu so bili boljši od Oklahome. Če bodo zaustavili še edinega pravega centra Cheta Holmgrena, ki igra prvo sezono v ligi NBA – prve zaradi poškodbe ni igral –, bodo naredili še dodatno dobro delo.

Na drugi strani imajo pri Oklahomi, kjer veliko stavijo na vročega Shaija Gilgeousa-Alexandra, veliko rezerve v Avstralcu Joshu Giddeyju, ki je bleda senca tistega Josha, kot smo ga videli v sezoni in v prvem krogu končnice. Proti Pelicans je za tri točke metal kar 50-odstotno, proti Dallasu vsega 12,5 odstotka – zadel je eno iz osmih poizkusov. Čeprav ga trener Mark Daigneault drži v prvi peterki, je bistveno upadla tudi njegova minutaža. S 26,5 proti Pelicans na 13,7 minute proti Dallasu.

Če bo v torek Dallas uspešen, mu bo Oklahoma težko preprečila vstop v finale zahoda

Ne glede na dejstvo, da je bila Oklahoma najboljša ekipa na zahodu v rednem delu lige NBA, je Dallas zdaj v psihološki v prednosti. V obzir je treba vzeti, da so Teksašani povsem drugo moštvo kot pred februarsko menjavo igralcev. S prihodom P. J. Washingtona in Daniela Gafforda se je zgodba obrnila v pozitivno smer. Zaključek rednega dela je bil odličen. Dallas je v končnico vstopil kot ena najbolj vročih ekip, kar se vidi na vsakem koraku, tudi z izločitvijo Los Angeles Clippers v prvem krogu.

Neizprosen dvoboj med Dortom in Dončićem pričakujemo tudi v noči na torek. Foto: Reuters

Če bodo vidno pretepeni Luka in soigralci prišli do vnovične domače zmage v noči na torek, potem bo Oklahoma težko našla način, kako izločiti tekmeca, ki kaže velik potencial. A se je treba tu zaustaviti in izpostaviti prav besede Luke Dončića, ki je po drugi zmagi nad Oklahomo dejal: "Nič še nismo naredili."