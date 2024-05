Luka Dončić je na tretji tekmi konferenčnega polfinala lige NBA dosegel 22 točk, 15 skokov in 5 asistenc (iz igre je metal 7:17, trojke 1:4), 22 točk je k zmagi Dallasa prispeval Kyrie Irving, prvi strelec Dallasa pa je bil s 27 točkami P.J. Washington.

Pomemben delček v mozaik zmage Dallasa je sinoči z 12 točkami prispeval tudi rezervni center, 20-letni Dereck Lively II, ki se je zbral takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. Potem ko je zgrešil tri od štirih prostih metov, je bil v zadnji četrtini uspešen kar pri štirih prostih metih zapored. Dobre tri minute pred koncem tekme je Dallas po zaslugi njegovih dveh uspešno izvedenih prostih metov vodil s 100:95.

Sam je del zaslug za mirno roko v ključnem trenutku pripisal tudi svoji pokojni mami Kathy Drysdale, s katero sta bila izjemno povezana. "Vem, da je mama na moji strani, vem, da me opazuje in da mi prigovarja, naj že izvajam te preklete proste mete, zato se moram zbrati in to tudi storiti," je bil čustven po tekmi.

“I know my momma got me. I know she’s watching me. I know she’s telling me to make them damn free-throw’s, so I gotta step up and make them.”



Love this from D-Live ❤️



(Via @townbrad) pic.twitter.com/USFjmsBYrJ — MFFL NATION (@NationMffl) May 12, 2024

Pohvalil ga je tudi Luka Dončić: Ljudje pozabljajo, da je novinec v ligi

Luka Doncic on Dereck Lively II stepping up :



“Big time man. It’s playoffs. He’s a rookie I think people forget that…To knock down those free throws (was) amazing…Big respect for him in that situation. Again, people keep forgetting that he is a rookie…” pic.twitter.com/GsHhTP1oL1 — Noah Weber (@noahweber00) May 11, 2024

Košarkarje Dallas Mavericks četrta tekma čaka v noči na torek (3.30), tudi takrat bodo igrali pred domačimi navijači, peta tekma pa bo v Oklahoma Cityju v noči na četrtek (3.30). Prvi mož Dallasa Luka Dončić nadaljevanje serije pričakuje precej načet. Po trčenju z Luguentzom Dortom je padel na hrbet in v pogovoru z mediji priznal, da si je ob koncu tekme poškodoval že načeto desno koleno. Na novinarsko vprašanje po tekmi, kaj ga najbolj boli, koleno, hrbet ali gleženj, je bolj kot ne šali odgovoril, da ga boli "vse".

"Mislim, da se borim iz dneva v dan," je dejal in dodal, da bo zelo dobrodošlo nekaj dodatnega počitka pred četrto tekmo polfinalne serije, ki jo bo gostil Dallas. Dončić še vedno trdno verjame v zmago svoje ekipe. "Če si tukaj, moraš verjeti. Verjamem, da lahko zmagamo (v zahodni konferenci), bo pa to težko. Za zdaj nismo storili še ničesar. Zmagali smo dve tekmi, dobiti pa moramo štiri," je poudaril Dončić, ki ni edini v vrstah Mavsov, ki ga tarejo poškodbe.

Luka Doncic clearly was laboring after the game. I asked him during the postgame presser what was hurting as he walked off: “Everything,” he said. “I’m just battling out there.” pic.twitter.com/Fh94yc2ECf — Brad Townsend (@townbrad) May 11, 2024

Daniel Gafford je sinoči igral s poškodovanim mezincem, po bližnjem srečanju z Joshom Giddeyjem pa je zaradi poškodbe rame parket zapustil že v prvem polčasu, a se je pozneje vrnil v igro.

