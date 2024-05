"Naša energija. Žoga je lepo krožila, zadeli smo mete," je Luka Dončić po zmagi nad Oklahomo s 119:110 začel novinarsko konferenco, nakar ga je kot vse navzoče v dvorani presenetil prav poseben zvok. Na koncu se je izkazalo, da je eden od novinarjev na računalniku ponesreči pritisnil na pornografski videoposnetek, zvok pa je posledično vse nasmejal. "Upam, da ni v živo," je v smehu dodal Luka.

"Psihološko je bilo danes težko. Ena najtežjih tekem. Borim se, skušam pomagati ekipi do zmage. Začel sem dobro in ekipa mi je sledila. Zadeli smo več metov, ko so me podvajali. Nekako podobno kot v rednem delu. Imamo dobre košarkarje, ki znajo ta prostor izkoristiti," je Dončić pohvalil soigralce.

Praktično celotno tekmo so imeli košarkarji Dallas Mavericks prednost. Najvišja je bila dvakrat 14 točk, prav vsakič pa so se domači vrnili na krilih Shaia Gilgeous-Alexandra, ki je bil s 33 točkami najboljši posameznik dvoboja.

Luka jih je tako kot P. J. Washington prispeval 29, ob tem pa se je lahko pohvalil še z desetimi skoki in sedmimi asistencami. Izkazala sta se tudi rezervista Tim Hardaway jr. in Josh Green, ki sta v skupno malho prispevala 17 oziroma 11 točk. Zlasti točke Hardawaya so pri Dallasu pogrešali. "P. J. je odigral izjemno. Večkrat mu moramo dati žogo. Josh, Hardaway sta bila dobra. Vsi, ki so stopili na parket, so se borili," je ekipni uspeh opisal prvi mož Dallasa.

Tokratni dvoboj z Oklahomo ni bil nič drugačen kot prejšnji. Luka je prejemal ogromno udarcev. Sprva ga je na uvodu tekme njegova senca Luguentz Dort spotaknil in je z glavo udaril ob tla. Ob koncu polčasa so bili na njegovem desnem kolenu znaki krvi. Nato mu je Cason Wallace v drugem polčasu stopil na nogo in je bilo videti, da si je Luka poškodoval gleženj. K sreči ni prišlo do črnega scenarija: "Stopil je na nogo, vendar ni nič resnega. Vem, da ni tega storil namenoma. Mislil sem, da bo prekršek, ampak ga niso piskali."

Luka Doncic confronted a Thunder fan sitting courtside heading into the last timeout 👀pic.twitter.com/gwre1TBhS5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 10, 2024

Nanj so se spravili tudi navijači, s čimer nima težav. Ima pa jih, ko se spustijo na nizko raven, kot se je eden izmed njih, je poudaril Dončić: "Dobro mi je. Obožujem to. Ne maram pa, ko mi govorijo čez družino. Noro je, da odrasla oseba tako govori. Noro je to."

Dallas je izenačil izid v zmagah na 1:1, serija se zdaj seli v Teksas, kjer bosta v soboto ob 21.30 in v noči na torek (3.30) naslednji tekmi. LD77 se zaveda moči tekmeca: "Imajo odlično ekipo. Shai je izvrsten igralec. Bili so prvi v zahodni konferenci. Imajo odlično kemijo. Težko bo. Boj bo do konca. Spoštovati moramo tekmeca. Velika stvar je, da smo zmagali."

Oklahoma je v rednem delu na domačem parketu slavila zmago na 33 tekmah, le osemkrat pa je morala priznati poraz. Obakrat je bila uspešna doma tudi v prvem krogu končnice proti New Orleans Pelicans, ki jih je odpravila gladko s 4:0.

Luka je tekmo v noči na petek končal pri 29 točkah, od tega je zadel pet trojk iz osmih poskusov. Prav trojke so bile slabši del njegovega repertoarja na zadnjih tekmah proti LA Clippers in na uvodni proti Oklahomi: "Vesel sem, da sem zadel trojke. Osredotočil sem se na ravnotežje, ki na prejšnjih tekmah ni bilo dobro."

Navijači Dallasa upajo, da bo imel pravo ravnotežje tudi v soboto na tretji tekmi, ki bo za slovenske ljubitelje košarke ob idealni uri, saj se bo obračun v American Airlines Centru začel ob 21.30 po našem času.