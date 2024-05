Velika zmaga za Luko Dončića in Dallas

Košarkarji Dallas Mavericks so po visokem porazu na prvi tekmi polfinala zahodne konference lige NBA v drugo pokazali povsem drugačen obraz in preskočili najboljšo ekipo zahoda po rednem delu. Oklahomo City Thunder so premagali s 119:110. Luka Dončić je bil z 29 točkami, 10 skoki in 7 asistencami najboljši posameznik pri gostih. Tokrat je imel izjemno pomoč v P. J. Washingtonu (29 točk, 10 skokov), prebudil pa se je Tim Hardaway jr. s 17 točkami. Izid v zmagah je zdaj 1:1, serija - igra se na štiri dobljene tekme - se seli v Dallas, kjer bo že v soboto ob 21.30 na sporedu tretji obračun. Cleveland Cavaliers so presenetili Boston Celtics na gostovanju in z zmago s 118:94 izenačili serijo na 1:1.

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 110:119 (32:36, 62:68, 89:99) Učinek Luke Dončića 29 (met za 3 5/8, za 2 6/12, prosti meti 2/2), 10 sk., 7 as., 3 ukr. žoge, 1 bl., 1 izg. žoga v 41 min. Strelci: Gilgeous-Alexander 33, 12 sk., 8 as., Jay. Williams 20; Dončić 29, 10 sk., 7 as., P. J. Washington 29, 11 sk., 4 as., Hardaway jr. 17, Gafford 13, 7 sk., 3 bl., Green 11, Irving 7, 11 as.

Da se bodo košarkarji Oklahome spet čvrsto lotili Luke Dončića, smo se lahko prepričali kmalu po začetku tekme, ko ga je Luguentz Dort spotaknil in je z glavo udaril celo ob tla. A to slovenskega košarkarskega dragulja ni zmedlo, saj je nemudoma zadel trojko za vodstvo Dallasa s 5:0.

Luka Doncic remains in the game after this hit to the face after tripping over Lu Dort. #OneForDallas pic.twitter.com/HOxeExjpNU — Abby Jones (@_abigaiiiil) May 10, 2024

Vstop v drugo tekmo je bil odličen s strani teksaškega moštva, ki je po slabih treh minutah igre vodilo že s 13:2, Luka pa je bil pri osmih točkah, od tega dveh zadetih trojkah, ki so v zadnjem obdobju bremenile našega košarkarja.

Razumljivo je bilo, da se bodo slej ko prej na krilih glasnih navijačev razigrali tudi domači. Nasploh sta bili obe ekipi učinkoviti na uvodu dvoboja, saj je bilo po slabih šestih minutah igre 19:15 za Dallas, ki se je lahko do tega trenutka pohvalil s stoodstotnim izkupičkom pri metih za tri točke, saj so njegovi košarkarji zadeli vse štiri poizkuse.

Luka Doncic drains the three over Josh Giddey 🎯pic.twitter.com/R6uzji8zX5 — Mavs Nation (@MavsNationCP) May 10, 2024

Dončić se tudi v nadaljevanju prve četrtine ni zaustavljal in kmalu zadel tretjo trojko, izsilil pa tudi drugo osebno napako Dorta, ki je v obrambnih nalogah kot nadležna muha prilepljen na slovenskega zvezdnika. Ob veliki pomoči P. J. Washingtona, ki je Lukovim 13 točkam dodal svojih osem, je Dallas tri minute pred iztekom vodil z 29:22 in posledično prisilil domačega trenerja, da je vzel minuto odmora, saj tok igre ni šel v smeri, kot so si želeli v taboru najboljše ekipe rednega dela zahodne konference.

Odlično je sodelovala naveza Dončić-Washington in po novi asistenci in novi trojki zadnjega, je imel Dallas dvomestni naskok pri 32:22. Z rezultatom se ni strinjal prvi mož Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, ki je v boju za lovoriko MVP rednega dela osvojil drugo mesto za Nikolo Jokićem in pred Dončićem. Hitro je zadel dva koša – njegova deseta točka - in s pomočjo soigralcev približal svoje moštvo na štiri točke zaostanka.

Krajši mrk je s četrto zadeto trojko prekinil Dončić, a je bilo po koncu prvih 12 minut navkljub zaostanku domačih z 32:36 veselo v dvorani, saj je po podaji, kot smo jih vajeni v ameriškem nogometu, Chet Holmgren zadel z zvokom sirene.

What a CATCH and SHOT by Chet Holmgren who drills the three at the buzzer to end the 1st quarter 🤯pic.twitter.com/aeWDgrT2RU — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 10, 2024

Najvišja prednost +14

Prav veliko počitka Luka ni dobil. Jason Kidd ga je namreč kmalu ob vstopu v drugo četrtino spet poslal na parket, Dallas pa je ekspresno prišel do prednosti enajstih točk. Še naprej je bil vroč Washington, ki se je lahko pohvalil že s peto zadeto trojko, s katero je prinesel vodstvo s 50:39.

Lahko bi rekli, da sta z Luko tekmovala, kdo bo zadel več trojk in posledično točk. Ko je LD77 zadel nov koš iz igre, je bil pri 18 točkah, šestih skokih in petih asistencah, Washington pri 19 točkah, Dallas pa je imel prednost +13 (52:39). Dobrodošlo je bilo, da je imel prvi mož Mavs pomoč še v kakšnem drugem igralcu kot v Kyrieju Irvingu, ki je sicer drugi strelec moštva in v prvem polčasu ni prišel do izraza, kar se doseganja točk tiče, zato pa je imel na svojem računu sedem asistenc, na koncu enajst

Luka je imel vseskozi senco ob sebi. Foto: Guliverimage

Prednost je celo narasla na +14 pri rezultatu 55:41, a je bilo jasno, da domači ne bodo gledali simultanke gostov in na krilih Gilgeous-Alexandra hitro znižali na osem točk zaostanka ter prisilili Kidda, da je reagiral z minuto odmora.

Krajši posvet ni pomagal, saj so domači nadaljevali z nizom, ki se je zaustavil pri 56:59. Dodatna težava za Dallas je predstavljala poškodba prsta centra Daniela Gafforda, ki si ga je poškodoval pri blokiranju tekmečevega meta – sicer je bil z 10 točkami tretji strelec Mavs v prvem polčasu.

Green prekinil krizo, Dončić v bolečinah

Josh Green je bil tisti junak, ki je nato s trojko prinesel nekaj miru v vrste Dallasa.

Novo je zadel tik ob koncu prvega polčasa, ki so ga gostje dobili z 68:62. Zato pa ni bil prijeten pogled proti Dončiću, ki je bil videti v bolečinah, na njegovem levem kolenu pa celo madež krvi.

Luka Doncic's knee was bleeding heading into halftime of Mavs-Thunder Game 2 🙏 pic.twitter.com/cDusBLMP9r — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 10, 2024

Doncic remained on the court for several seconds, bending over and appearing to grab at his lower left leg, before eventually walking off. pic.twitter.com/jRBiadhK1n — Brad Townsend (@townbrad) May 10, 2024

Dončić in Gafford nadaljevala, slab uvod v drugi polčas

Na veselje navijačev Dallasa sta tako Dončić in Gafford nadaljevala obračun, veselje pa so imeli tudi domači navijači, saj je Gilgeous-Alexander poskrbel za prvo izenačenje na tekmi (70:70). Po treh minutah igre v tretji četrtini in delnem izidu 10:3 je Oklahoma celo prvič vodila na tekmi (72:71).

Samozavest je pri gostiteljih rasla iz minute v minuto. Ko je trojko zadel še Dort za 75:72, Kiddu ni preostalo drugega, da skuša z minuto odmora prekiniti domači nalet.

P. J. Washington je poskrbel, da se je lažje zadihalo, vse bolj vroč pa je bil na drugi strani Gilgeous-Alexander, ki je zadeval in podajal soigralcem.

Hardaway jr. se je prebudil iz spanca

Zanimivo je bilo, da je Kidd pri rezultatu 77:77 na klop poslal Dončića, Irvinga in Gafforda, kar je mnoge presenetilo. Irving se je sicer hitro vrnil nazaj v pogon, Luka pa je dobil počitek. Dallas je v nadaljevanju uspel najti ravnotežje na igrišču. Rezervista Green in Tim Hardaway jr. sta se odločila, da v napadu prevzameta dirigentsko palico za doseganje točk. Slednji je bil po deveti asistenci Irvinga hitro pri enajstih točkah, ki so jih pri Mavs krvavo potrebovali. Gostje so oživeli in pri 87:79 spet prišli do rahlega oddiha.

Ni bilo treba dolgo čakati in Hardaway jr. je zadel še trojko za +11, a na žalost ni izkoristil dodatnega prostega meta (17/24 so jih metali košarkarji Dallasa na tekmi, domači 16/17). In ko je svojo sedmo trojko iz desetih poizkusov zadel še Washington, je v dvorani pri rezultatu 93:81 za goste zavladala v tišina.

Kidd je v zaključku tretje četrtine v pogon spet poslal Dončića, ki je kaj kmalu po novem prekršku nasploh prvič metal prosta meta na tekmi. Oba je zadel, takoj v obrambi ukradel žogo, lepo zaposlil Derricka Jonesa jr., ki je silovito zabil žogo v koš, Dallas pa je vodil z 99:85.

Zaskrbelo, ko je Luka zašepal. Nato je začel zadevati.

Gostje so v zadnjo četrtino vstopili z naskokom desetih točk (99:89) in prehitro dopustili, da so se domači vrnili v igro. In to brez prvega zvezdnika Gilgeousa-Alexandra na parketu. Ekspresno je bilo vsega štiri točke zaostanka (95:99). V vrstah Dallasa so se izdatneje ustrašili, ko je Dončić stopil na nogo Casonu Wallacu. Videti je bilo, da si je ob tem poškodoval gleženj. A je igral naprej in kmalu zadel peto trojko za vodstvo s 104:95, domači strateg pa je devet minut pred koncem tekme vnovič poklical svoje izbrance na posvet, kar je pomenilo, da mu je do konca tekme ostala le še ena minuta odmora.

Foto: Reuters

Luka je nato stopil na piedestal in v napadu skrbel za doseganje točk. Teža bremena je bila na njegovih ramenih. Dallas je po vnovičnem napadu Oklahome dobre štiri minute pred koncem pobegnil na devet točk prednosti (110:101).

Kandidata za MVP nagrado sta bila tista, ki sta bila v središču pozornosti. Na drugi strani je Gilgeous-Alexander s trojko za 104:112 dal vedeti, da domačih še ne gre odpisati. Izjemno pomembna pa je bila nova trojka Hardaway jr.-ja, ki je 2:19 pred zadnjim zvokom sirene popeljal Dallas do prednosti enajstih točk (117:106).

Gostje so jo uspešno zadržali do konca tekme (119:110) in izenačili izid v zmagah na 1:1. Serija, igra se na štiri dobljene tekme, se zdaj seli v Dallas, kjer bo v soboto ob 21.30 po slovenskem času tretji obračun.

Liga NBA, 9. maj: