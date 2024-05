Srbski košarkar Nikola Jokić je še tretjič v soji karieri prejel priznanje za najboljšega košarkarja (MVP) rednega dela sezone lige NBA. Srb je na koncu v glasovanju stotih športnih novinarjev prejel skupno 926 točk. Luka Dončić je v glasovanju osvojil tretje mesto s 566 točkami, zaostal je tudi za košarkarjem Oklahome Shaijem Gilgeousem-Alexandrom (640 točk). Slovenec, ki je bil s povprečjem 33,9 točke na tekmo najboljši strelec rednega dela, je s tretjo pozicijo izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v glasovanju MVP do zdaj. To je bilo četrto mesto iz sezone 2019/20.

Konec je. Ugibanja, analize in komentarji zadnjih mesecev, kdo in zakaj si zasluži naziv najkoristnejšega košarkarja rednega dela lige NBA so danes dobile epilog, s trofejo Michaela Jordana pa se lahko še tretjič v svoji bogati karieri pohvali 29-letni član Denver Nuggets Nikola Jokić, ki je s tretjim zaporednim priznanjem padel v elitno druščino košarkarjev, ki so naziv MVP prejeli vsaj trikrat. To so Magic Johnson, Moses Malone in Larry Bird, ki imajo v svojih vitrinah prav tako po tri nagrade, LeBron James, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Bill Russell in Kareem Abdul-Jabbar, ki je s šestimi priznanji na vrhu lestvice.

Luka Dončić je bil na koncu v točkovanju tretji. Nikola Jokić je zbral 926 točk, SGA na drugem mestu 640, Dončić na tretjem pa 566. Foto: Guliverimage

Denver Nuggets center Nikola Jokić is the recipient of the Michael Jordan Trophy as the 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player. pic.twitter.com/CeKSGycIB4 — NBA Communications (@NBAPR) May 8, 2024

Srb je v rednem delu sezone za Denver, ki je na koncu na zahodu osvojil drugo mesto, odigral 79 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 26,4 točke, 12,4 skoka in 9 asistenc na srečanje. Redni del je končal kot peti po skupnem številu točk, drugi po skupnem številu asistenc, drugi po skupnem številu skokov in prvi po skupnem razmerju plus-minus točk v času, ki ga je prebil na parketu, ob tem pa je v ključnih momentih tekem zadel 69,8 odstotkov metov iz igre. V tej sezoni rednega dela je zabeležil 25 trojnih dvojčkov, skupno pa jih je v svoji karieri vknjižil že 130.

"Najprej moram omeniti moje soigralce, saj brez njih ne obstajam, ob tem pa enako velja za celotno strokovno vodstvo kluba in ostalo osebje," je v prvem komentarju po osvojitvi naziva dejal Jokić. Ta se je v oddajo NBA on TNT, kjer so razglasili zmagovalca, javil iz treninga, saj se z Denverjem pripravlja na tretji obračun drugega kroga končnice lige NBA proti Minnesoti, proti kateri aktualni prvaki zaostajajo z 0:2 v zmagah in jih tako čaka izjemno zahtevna naloga.

Shaq brez dlake na jeziku: Nikola, čestitke, a sam bi priznanje podelil SGA

Ob čestitkah Jokiću je bil tako kot vedno neposreden Shaquille O'neal, ki je Srbu čestital za osvojeno priznanje, a ob tem jasno in glasno dejal, da bi sam naziv MVP podelil Shaiju Gilgeousu-Alexandru. "Hvala Shaq, ne obsojam ljudi, ki nimajo pojma, to je njihovo mnenje," je v smehu odgovoril Jokić in nato nadaljeval: "Seveda se šalim. V tem krogu je ogromno košarkarjev, ki bi si zaslužili to priznanje, na koncu pa odločijo malenkosti. Kar se tiče Denverja, nas zdaj čaka res težko delo, upam, da se iz Minnesote vrnemo z izenačenjem na 2:2 v zmagah. Težko odgovorim, kaj je je razlog oziroma ključ do tega priznanja. Za mnoge je to najboljši košarkar v najboljši ekipi, za druge nekdo, ki naredi največ za svoje moštvo in ekipa ne more igrati brez njega," je še dejal Srb.

Shaq telling Jokic to his face was some insecure, major hater energy.



Pathetic behavior, and big shoutout to Jokic for handling that respectfully. pic.twitter.com/o367yJ6eSM — Legion Hoops (@LegionHoops) May 9, 2024

Jokić, ki je na vrhu glasovanja za MVP-ja nasledil lanskega najkoristnejšega košarkarja Joela Embiida, je na koncu v glasovanju stotih novinarjev in strokovnjakov dosegel 926 točk, od tega je bil 79 postavljen na prvo mesto, ki prinaša deset točk, 18-krat na drugo, ki prinaša sedem točk in dvakrat na tretje mesto (5 točk). Četrto mesto v glasovanju je košarkarju prineslo tri točke, peta pozicija pa eno.

Rezultati glasovanja:

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player. pic.twitter.com/Dqbd7MaRjC — NBA Communications (@NBAPR) May 8, 2024

Kaj pa Dončić?

Veliko konkurenco je imel Srb, a na koncu le v napovedih, letos v Slovencu Luki Dončiću, ki se je prvič v svoji karieri zavihtel med tri finaliste za prestižno individualno priznanje. Dončić je v zadnjih štirih sezonah v glasovanju za MVP osvojil osmo (2022/23), peto (2021/22), šesto (2020/21) in četrto mesto (2019/20), tako da se je zdaj zavihtel najvišje doslej. Slovenski košarkar je v tej sezoni v povprečju dosegal 33,9 točke na tekmo in bil najboljši strelec rednega dela, bil je drugi asistent lige (9,8 asistence na srečanje), hkrati pa je bil drugi v številu zadetih trojk na tekmo (4,1). Ob tem je na 70 tekmah rednega dela zabeležil še 9,2 skoka na obračun. V rednem delu sezone se je podpisal pod 21 trojnih dvojčkov, najbolj pa je zablestel 26. januarja letos, ko je proti Atlanti dosegel kar 73 točk.

Na lestvici najboljših strelcev na eni tekmi v ligi NBA povzpel na visoko četrto mesto. Več od njega sta ga dosegla le pokojna Wilt Chamberlain (100 in 78) ter Kobe Bryant (81), 73 točk pa je dosegel še David Thompson. Ob tem je Slovenec nanizal še noro število drugih rekordov, o katerih bi lahko skorajda napisali knjigo.

A kljub odličnim individualnim predstavam 25-letni Ljubljančan večino sezone v napovedih za MVP naziv ni kotiral najvišje, saj so ob tem po mnenju strokovnjakov lige NBA izostajali ekipni dosežki Dallasa, ki pa so v zaključku rednega dela sezone našli ritem in se iz tekme v tekme dvigovali, vse višje pa so kotirale tudi delnice 25-letnega Ljubljančana, ki ima za sabo najboljši redni del sezone v svoji že zdaj izjemno bogati karieri, na koncu pa je bilo to v točkovanju za MVP sezone dovolj za tretje mesto. Zbral je 566 točk oziroma 74 manj od drugega mesta, ki ga je v točkovanju osvojil Shai Gilgeous-Alexander.

Drugo mesto je v glasovanju osvojil Shai Gilgeous-Alexander. Foto: Reuters

Dončića le štirje od stotih glasovalcev videli na mestu MVP

Dončić je v glasovanju prejel "le" štiri uvrstitve na prvo mesto (10 točk), 36-krat je bil postavljen na drugo mesto, 50-krat na tretje in osemkrat na četrto. Medtem ko je 15 glasovalcev na prvo mesto uvrstilo košarkarja Oklahome, 40-krat je bil SGA uvrščen na drugo in tretje mesto, trikrat ne četrto in enkrat na peto.

V troboju se je v tej sezoni znašel še član Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, ki je sicer v noči na sredo z Oklahomo na prvi tekmi konferenčnega polfinala porazil Dallas in ob tem jasno pokazal svoje košarkarske sposobnosti. Redni del sezone je končal kot tretji najboljši strelec (30,1 točke na tekmo), ob tem pa je v povprečju zabeležil še 5,5 skoka in 6,2 asistence ob 53,4-odstotnem metu iz igre.

Četrto mesto na lestvici je na koncu pripadlo Giannisu Antetokounmpu (MIlwuakee Bucks), peti je bil Jalen Brunson (New Yokr Knicks), šesti Jayson Tatum (Boston Celtics), sledili so mu Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) in Kevin Durant (Phoenix Suns).

Preberite še: