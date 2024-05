Izgubljeni boj Luke Dončića, a glavni šele prihaja

Košarkarje Dallas Mavericks le še dan loči od začetka drugega kroga končnice proti Oklahoma City Thunder, slovenski košarkarski as Luka Dončić pa bo v svoji četrti končnici lige NBA drugič zaigral v konferenčnem polfinalu. Slovenca v tem tednu ob tem čaka tudi razglasitev igralca MVP rednega dela, kjer je ostal v troboju s Shaijem Gilgeousem-Alexandrom in Nikolo Jokićem, ki bo po poročanju ameriških medijev še tretjič v vitrine spravil priznanje za najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone.

Če se je pred letom dni Luka Dončić po klavrni sezoni Dallasa ob takšnem času že nekaj časa mudil v Sloveniji in se na hrvaški obali in zatem v Ljubljani že vneto pripravljal na reprezentančno poletje, pa je zgodba leto dni zatem povsem drugačna. Slovenec je po uspešni seriji proti LA Clippers z mislimi že povsem pri obračunih z Oklahomo City Thunder, ki bo tekmec Dallasa v boju za konferenčni finale. V sezoni 2021/22 je Dallas tam izločil Phoenix, tokrat pa ga na poti do uvrstitve med najboljši dve ekipi zahoda čaka še višja ovira, saj Dallasu na poti stoji najboljše moštvo rednega dela zahoda.

Ekipi sta se v rednem delu sezone pomerili štirikrat, le enkrat pa so se zmage veselili Mavsi, a pri tem je treba poudariti, da sta na teh štirih tekmah le enkrat skupaj zaigrala Kyrie Irving in Dončić, ki sta prispevala odločilen delež tudi k zmagi nad zvezdniško zasedbo Clippersov. Na edinem srečanju, na katerem sta igrala glavna zvezdnika zasedbe iz Teksasa, je Dallas slavil s kar 146:111, le trikrat v sezoni so dosegli več točk. Nazadnje sta se moštvi pomerili 14. aprila, ko je Oklahoma slavila s 135:86, potem ko je Dallas nastopil s povsem rezervno postavo. Veliko bolj izenačena je bila tekma 14. marca, ko je najboljša ekipa rednega dela zahodne konference zmagala s 126:119, v zasedbi Jasona Kidda pa takrat ni bilo Slovenca.

Kyrie Irving in Luka Dončić – glavni orožji Dallasa v play-offu. Dončić je v povprečju na šestih tekmah dosegel 29,8 točke, Irving pa 26,5 točke. Foto: Reuters

Medsebojne tekme Dallasa in Oklahome v tej sezoni: 2. december 2023:

Dallas Mavericks : Oklahoma City Thunder 120:126

Strelci: Dončić 36 (15 sk., 18 as), Jones Jr. 24, Lively II 20 (16 sk.); Williams 23, Gilgeous-Alexander 17 10. februar 2024:

Dallas Mavericks : Oklahoma City Thunder 146:111

Strelci: Dončić 32 (8 sk., 9 as.), Irving 25, Gafford 19 (9 sk.); Gilgeous-Alexander 25, Wallace 15 14. marec 2024:

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 126:119

Strelci: Gilgeous-Alexander 31 (9 sk.), Williams 27, Giddey 18; Irving 36, Hardaway Jr. 23, Gafford 19, Dončića ni bilo v kadru 14. april 2024:

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 135:86

Strelci: Gilgeous-Alexander 15, Wiggins 14; Williams 22, Prosper 15, Lawson 12, Dončića ni bilo v kadru

"Tekme v rednem delu so nekaj povsem drugega kot tekme v končnici. Od zadnjih medsebojnih tekem se je naša ekipa precej spremenila, smo veliko bolj povezani in uigrani. Iz tiste tekme, ki smo jo proti Oklahomi dobili, lahko črpamo marsikaj pozitivnega, tudi to, da smo našli recept za Oklahomo, ko sta skupaj igrala Kyrie in Luka," je pred začetkom serije dejal Jason Kidd.

Kidd potegnil vzporednice z igralskimi časi

Za stratega Dallasa, ki je v začetku tedna podaljšal sodelovanje z ekipo iz Teksasa, bo obračun z Oklahomo nekakšen deja-vu igralskih časov, saj je leta 2011 še kot branilec Dallasa zaigral proti Thunder v konferenčnem finalu zahoda, ko so ga na drugi strani čakali Kevin Durant, James Harden in Russell Westbrook. Takrat je Dallas serijo dobil v petih tekmah, nato pa je v finalu premagal še Miami in si priboril šampionski prstan. Napredovanja in podobnega scenarija se strateg Mavsov zagotovo ne bi branil niti letos, ko bo Dallas na preizkušnji proti mladi, a izjemno učinkoviti zasedbi iz Oklahoma Cityja.

Jason Kidd je pred serijo z Oklahomo podaljšal sodelovanje z Dallasom. Foto: Guliverimage

Ta največ stavi na enega izmed najboljših košarkarjev sezone v ligi NBA Shaija Gilgeousa-Alexandra, ki je v rednem delu dosegal 22,8 točke, 4,9 asistence in 4,7 skoka na obračun, v prvem krogu končnice pa je ob zmagi v seriji proti New Orleans Pelicans (4:0) dosegal 27,3 točke in šest skokov na tekmo. Ob tem glavne nevarnosti predstavljajo še 23-letni Jalen Williams, 25-letni Lu Dort, ki bo v obrambi zadolžen za Dončića, in 21-letni Josh Giddey, povprečna starost najboljše ekipe zahoda pa znaša 23,9 leta, s čimer so tudi najmlajša ekipa v zgodovini, ki si je zagotovila prvo mesto na zahodu z izkupičkom 57-25.

"Zasedba Oklahome je bila leta 2011 mlada, kot je tudi ta danes, prav tako imajo svoje kvalitete. Ko primerjaš obe seriji, lahko potegnemo nekaj vzporednic. Morali bomo igrati odlično obrambo in biti ves čas na žogi. So ena najboljših ekip pri prodiranju v raketo in pod obroč, zato bomo morali znova opraviti svoje pri zapiranju prostora. Vodi jih najboljši trener leta Mark Daigneault, ki je s tem moštvom opravil izjemno delo. Starost tu ne igra pomembne vloge, pomembno je, kako ekipa opravi svoje delo, in upam, da nam to lahko uspe," je poudaril Kidd.

Maxi Kleber je zaradi poškodbe rame odpisan za serijo z Oklahomo. Foto: Reuters

Kidd: Ko imamo na voljo nekaj več počitka, smo katastrofalni

Njegova ekipa, v kateri po poškodbi ne bo Maxija Kleberja, je po zmagi na šesti tekmi soboto izkoristila za dan počitka, nato pa se je v nedeljo vrnila v dvorano, kjer se pripravlja na torkovo tekmo. Oklahoma je zunaj pogona že vse od ponedeljka, saj je New Orleans odpihnila v štirih tekmah. A primanjkljaj počitka Kidd označuje kot prednost. "Ko imamo na voljo nekaj več počitka, smo katastrofalni (smeh, op. p.). To smo videli takoj po koncu odmora All-Star in ob koncu rednega dela sezone, ko so nas Clippers na prvi tekmi prvega kroga končnice povozili. Upam, da so bili ti trije dnevi ravno prav," je še dodal Kidd, ki je še sporočil, da bo bo ekipi znova na voljo Tim Hardaway Jr., ki je okreval po poškodbi gležnja. "Tako Tim kot tudi Luka, ki ga muči koleno, sta na treningu delovala odlično, oba sta pripravljena na boj," je dejal strateg Dallasa.

Nikola Jokić bo v noči na četrtek, če le ne bo velikega presenečenja, še tretjič v svoji karieri dobil priznanje za MVP rednega dela sezone. Foto: Reuters

Nekaj dni "počitka" je zagotovo koristilo tudi Dončiću, ki je imel v seriji s Clippers ogromno težav z zvinom kolena in tudi prehladom, ki se je zatem lotil tudi trenerja Kidda. Kljub temu je bil načeti Dončić na šestih tekmah ob Irvingu najbolj zaslužen za napredovanje Dallasa v drugi krog. V povprečju je dosegal 29,8 točke, 9,5 asistence in 8,8 skoka na tekmo.

Tega čaka zdaj tudi obračun z Gilgeousom- Alexandrom, ki je poleg Nikole Jokića in slovenskega asa eden od treh košarkarjev, ki so še v izboru za naziv MVP rednega dela. Zmagovalec tega boja bo razglašen v noči na četrtek ob 1.30, nagrada pa bo skoraj z gotovostjo romala v roke Srba. Ta bo tako še tretjič v svoji karieri prejel trofejo, ki od sezone 2022/23 nosi ime Michaela Jordana. A nič ne de, bolj kot interni troboj s Kanadčanom in Srbom Dončića vnovič zanima predvsem uspešnost ekipe, ki bo znova ogromno stavila na moštveno kemijo in dinamiko, ki je bila tudi ključ do uspeha nad Clippersi.

