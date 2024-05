Preobrat v Clevelandu! Fotografija Dončića obnorela splet. #video

Vsi štirje udeleženci konferenčnega polfinala na zahodu, med njimi je tudi Dallas Luke Dončića, ki ga v noči na sredo čaka prva tekma z Oklahomo Cityjem, so bili znani že v soboto, dan pozneje pa je bilo konec neznank še na vzhodu. V odločilni sedmi tekmi uvodnega kroga je Cleveland po preobratu v drugem polčasu premagal in izločil Orlando. Američane sicer v teh dneh zabava fotografija Luke Dončića z zadnjega srečanja proti LA Clippers, kjer se pogovarja s poražencem Jamesom Hardnom in spominja na nepozaben prizor izpred dveh let, ko je "strmel" v nemočnega izzivalca, zvezdnika Phoenixa Devina Bookerja.

Liga NBA, 5. maj (končnica):

Kako pomembna je prednost domačega igrišča, so se v končnici lige NBA letos prepričali košarkarji Clevelanda in Orlanda. Ker so jo vselej izkoristili, je o potniku v 2. krogu končnice, v konferenčni polfinale, odločala sedma tekma. To je bila za zdaj edina serija letošnjega play-offa, v katerem so ljubitelji košarke spremljali vselej zanimivo sedmo srečanje. Potekala je v zgodnjih popoldanskih urah, nato pa osrečila gostitelje.

Sprva je v dvorani Rocket Mortgage FieldHouse zadišalo po tem, da bi se lahko niz nedotakljivosti gostiteljev končal. Orlando je namreč po prvem polčasu v Clevelandu vodil s 53:43, skoraj polovico točk pa je dosegel prvi zvezdnik gostov Paolo Banchero (24 točk).

Pri gostiteljih je pričakovano izstopal najboljši strelec Donovan Mitchell, ki je do takrat v seriji v povprečju dosegal 27 točk na tekmo. V prvem delu je dosegel 15 točk, a iz igre metal skromnih 3/13.

Donovan Mitchell je v tretji četrtini dosegel kar 17 točk. Foto: Reuters

Cleveland je tako v drugi polčas vstopil z zaostankom -10, a je nato sledil preobrat. Na krilih bolj natančnega Mitchella je bil v tretji četrtini boljši kar s 33:15 in povedel za +8.

Prednost je ohranil do konca in se razveselil napredovanja. Donovan Mitchell je odlično predstavo kronal z 39 točkami (met iz igre 11/27, prosti meti 15/17, 9 sk. in 5 as.), izmed njegovih soigralcev pa so dvomestno število točk dosegli še Caris LeVert (15), Max Strus (13), Darius Garland (12) in Evan Mobley (11), ki je dodal še 16 skokov. Pri gostih je bil z naskokom najbolj razigran Paolo Banchero (38 - met iz igre 10/18, prosti meti 15/18, 16 sk.), Wendell Carter Jr. je dodal 13, Jalen Suggs pa 10 točk. Povsem je razočaral Franz Wagner. Nemec je iz igre metal katatstrofalnih 1/15 in končal srečanje pri šestih točkah.

V konferenčnem polfinalu ga čaka najboljša ekipa rednega dela, košarkarji Boston Celtics, ki spadajo med osrednje favorite za osvojitev naslova.

Luka Dončić bo v Oklahoma Cityju prvič gostoval v sredo ob 3.30 po slovenskem času. Foto: Reuters

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić bo z Dallasom ponovno na delu v noči na sredo. Gostoval bo pri najboljši ekipi zahodne konference v rednem delu sezone, Oklahoma City Thunder. Teličkom zaradi poškodbe rame zagotovo ne bo mogel pomagati Nemec Maxi Kleber, vprašljiv je tudi nastop Tima Hardawaya Jr.

Američane sicer v zadnjih dneh zelo zabava fotografija Luke Dončića, kjer se na zadnjem srečanju 1. kroga končnice pogovarja s poraženim zvezdnikom LA Clippers Jamesom Hardnom. Njegov pogled je ljubitelje košarke na drugi strani velike luže spomnil na nepozaben prizor izpred dveh let, ko je po izvrstni predstavi v končnici lige NBA "strmel" v nemočnega izzivalca, zvezdnika Phoenixa Devina Bookerja, in postal viralen na socialnih omrežjih.

Liga NBA, prvi krog končnice: Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Miami Heat (8) /4:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) /4:3/

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6) /2:4/

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7) /4:2/ Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans (8) /4:0/

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) /2:4/

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6) /4:0/

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7) /4:1/ // izid v zmagah, igrajo na štiri zmage