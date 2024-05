Lakers so se odločili za spremembo

Los Angeles Lakers so po dveh sezonah končali sodelovanje s trenerjem Darvinom Hamom, potem ko so Lakers v tej sezoni izpadli v prvem krogu končnice lige NBA, so sporočili iz kluba.

Los Angeles Lakers se bodo po koncu svoje sezone podali v lov za novim trenerjem. Medtem ko je še vedno nejasna nadaljnja pot prvega zvezdnika ekipe LeBrona Jamesa, pa so se zdaj v vodstvu kluba odločili, da v prihodnji sezoni ne bodo več računali na usluge trenerja Darvina Hama. Ham je v tem obdobju z ekipo zabeležil 90 zmag in 74 porazov, dvakrat se je z ekipo preko play-ina uvrstil v končnico, lani celo do konferenčnega finala, letos pa se je preko play-in turnirja zavihtel do obračuna z Denver Nuggets, a se je ekipa po izidu 1:4 v zmagah poslovila že v prvem krogu.

"Zelo cenimo prizadevanja Darvina Hama v imenu Lakersov in se mu zahvaljujemo za številne dosežke v zadnjih dveh sezonah, vključno z lansko izjemno uvrstitvijo v finale zahodne konference," je v izjavi dejal podpredsednik košarkarskih operacij in generalni direktor Lakersov Rob Pelinka. "Vsi se želimo zahvaliti Darvinu za predanost in pozitivnost. Čeprav je bila to težka odločitev, je to najboljši način ukrepanja po pregledu sezone. Organizacija bo ostala neomajna v svoji zavezi, da navijačem Lakersov po vsem svetu ponudi košarko šampionskega kalibra," so v sporočilu za javnost še zapisali Lakers.

