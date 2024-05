Jasno opozorilo Luke Dončića

"Še eno. Odlično," je ob dvignjenem palcu in širokem nasmehu na poti proti garderobi Dallasa ob čestitkah iz tabora Mavsov dejal Luka Dončić, ki je še enkrat dokazal, da je najboljši takrat, ko ga ekipa najbolj potrebuje. Jasno je vidno, da Slovenec na parketu ob težavah z desnim kolenom in načetim zdravjem ni optimalen, pa je kljub temu ob tretji zmagi Dallasa nad LA Clippers s 35 točkami, sedmimi skoki in desetimi asistencami prispeval levji delež k visoki zmagi Dallasa.

"Ne bom lagal, zdaj se počutim precej dobro. Skušam, da ne razmišljam o poškodbi in bolezni, skušal sem stopiti na parket in opraviti svoje. To je končnica in ko igraš tekmo v končnici je to nekaj povsem drugega kot v rednem delu, veliko je adrenalina in čustev, tako da igraš na krilih tega. Ni preprosto, zaradi prehlada ne morem dihati skozi nos, vsako priložnost izkoristim, da si obrišem nos (smeh, op. p.), a kot sem rekel, končnica je zgodba zase, moj fokus je le na tekmi," je bil po tekmi jasen Dončić.

"Enako je s kolenom, zdaj me malce boli, kar je po tekmi povsem normalno, a spet bomo naredili vse, da bom pripravljen na naslednji obračun. Kot sem že rekel, v takšnih primerih te ponese energija tekme, skušaš narediti vse, da bi tvoja ekipa zmagala in v mojih mislih je le to," je še dodal Slovenec.

Ob zgrešenih trojkah do plana B

Dončiću znova ni stekel met za tri točke, zadel je le dva v osmih poskusih, a je hkrati ob zgrešenih metih hitro uvidel, da mora svojo priložnost iskati ob prodorih in asistencah soigralcem. "Danes sem bil res slab pri metu, pri prvih štirih poskusih za tri sem se počutil odlično, a žoga ni hotela skozi obroč. Ustvarili smo si veliko priložnosti za odprte mete, a nikakor nismo mogli zadeti. Potem je Maxi potopil tri in to nam je vsekakor pomagalo tudi pri energiji. Danes smo res dihali kot eno, tudi cela klop je bila v tekmi, na koncu se nam je izšlo. Mislim, da sem napram prejšnjim tekmam igral hitreje, moram biti le bolj odločen in agresiven ter prodirati v raketo. V končnici res ni pomembno, ali zmagaš za točko ali za 50, a še vedno je to odlična zmaga. A naše delo še ni končano, pripraviti se moramo na naslednje srečanje," je bil jasen Slovenec.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta znova odlično poveljevala igri Dallasa. Foto: Reuters

Praktično ne mine tekma, da Dončić ne bi podrl katerega od statističnih rekordov lige NBA, nič drugače ni bilo niti tokrat, ko je Slovenec postavil nov rekord v številu zaporednih tekem v gosteh v končnici lige NBA, na katerih je presegel mejo 20 doseženih točk. Dončiću je to uspelo že na 16. zaporedni tekmi, Slovenec pa je prehitel Michaela Jordana, ki mu je to uspelo na petnajstih zaporednih tekmah v gosteh. A še bolj kot z napadalno predstavo je ne samo Dončić, temveč celotna ekipa Dallasa navdušila z igro v obrambi, kjer je Clipperse še tretjič v seriji pustila pod mejo stotih doseženih točk, vse te tri tekme pa je Dallas tudi dobil.

"Mislim, da smo v obrambi opravili dobro delo na kar nekaj tekmah. Kar se tiče obrambe, smo vsi na isti strani, veliko se pogovarjamo, vemo, kaj so njihove prednosti, naredili smo veliko analiz, potem pa je pomemben le še naš fokus. Mislim, da je ta naša komunikacija in energija v obrambi ključ do zmag," je prepričan Ljubljančan. "Jones in Washington sta opravila odlično delo v obrambi, tudi Kyrie je nad Hardnom ves čas izvajal pritisk," je soigralce še pohvalil Dončić.

Jason Kidd je pohvalil Dončićevo delo v obrambi. Foto: Guliverimage

Kidd pohvalil delo v obrambi

Če je slovenski kapetan hvalil soigralce, pa so pohvale letele tudi na njegov račun. V Crypto.com Areni se je ob koncu slišalo tudi vzklike "MVP, MVP," bučno pa so Dončića pozdravili tudi soigralci in osebje Dallasa ob odhodu v garderobo. Svoje je nato po tekmi dodal še Jason Kidd.

"Glede na to, kakšne težave ima, je opravil odlično delo na parketu in pri vodenju ekipe. Našel je prave odgovore v pravih trenutkih, s podajami je našel tudi Kleberja, ko je bil ta vroč. V napadu je bil odličen, a še bolj sem zadovoljen z njegovo predstavo v obrambi. Obe ekipi sta dokazali, da znata zmagovati v gosteh, tako da moramo zdaj opraviti svoje delo. Nič nam ne bo podarjenega, čaka nas težka šesta tekma, spet moramo izboljšati svoje napake in se pripraviti na zahteven obračun," je bil jasen trener Mavsov.

Serija se zdaj znova seli v Dallas, kjer bo v soboto ob 3.30 po slovenskem času na sporedu šesta in morda tudi že zadnja tekma v seriji. Foto: Guliverimage

A Dallas je s 3:2 v zmagah vodil tudi v zadnjem srečanju v končnici, a na koncu klonil s 3:4. "Zdaj se hočem pogovarjati le o sedanjosti, preteklost me ne zanima. Zdaj moramo dobiti eno izmed naslednjih dveh tekem, čaka nas vrnitev v Dallas, vemo, kaj je naša naloga. Nadejamo se pomoči naših navijačev, hkrati pa se zavedamo, da nismo storili še ničesar," je poudaril 25-letni Slovenec, ki je odločen, da s soigralci v noči na soboto (3.30) v Dallasu zaključijo serijo.

A jasno je, da Dallas čaka težka naloga, saj so Clippers že dokazali, kakšen trn v peti znajo biti ob dobrem strelskem dnevu. "Odigrali smo res slabo tekmo, hkrati pa so oni odigrali odlično. Nismo dobro metali niti dobro igrali. Nismo počeli pravih stvari, razumemo, kaj smo storili narobe. Harden ni imel najboljše tekme, s tem je le dokazal, da je tudi on samo človek. Hkrati nismo bili povezani v obrambi. Bolj moramo biti povezani, sploh proti tako dinamični ekipi kot je Dallas. Vedeli smo, da bo Luka slej kot prej imel svojo tekmo in to se je zgodilo. Osredotočeni smo le na naslednjo tekmo, vemo, kaj sledi, če ne bomo uspešni," je po srečanju poudaril trener LA Clippers Ty Lue.

