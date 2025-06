Potem ko je Mark Walter postal novi večinski lastnik franšize Los Angeles Lakers , je legendarni Magic Johnson navdušeno pozdravil zgodovinski prevzem, ki naj bi začel novo zlato dobo kluba. Ob tem verjame, da bo klub z Luko Dončićem na čelu spet prišel na zmagovalna pota, in napoveduje novo obdobje šampionskih ambicij.

V največjem športnem prevzemu do zdaj je Mark Walter, vodja investicijskega giganta Guggenheim Partners, postal večinski lastnik moštva Los Angeles Lakers. Prevzem, vreden desetih milijard dolarjev, pomeni konec dolge dobe vodstva družine Buss, a ne konca njenega vpliva. Ključni most med starim in novim lastnikom je Magic Johnson, ki ima dolgo zgodovino z obema stranema – z Jeanie Buss kot prijateljico in Walterjem kot poslovnim partnerjem.

"Čestitke moji sestri Jeanie Buss za izjemen posel ter za to, da je izbrala pravo osebo, ki bo nadaljevala zapuščino Lakersov in tradicijo zmagovanja, Marka Walterja, mojega poslovnega partnerja in prijatelja," je zapisal Johnson.

Z Dodgersi je naredil zmagovalno ekipo in ve, da jo bo tudi z Lakersi

Walterja vidi kot človeka, ki bo znal čuvati identiteto kluba: "Mark Walter je najboljša izbira in bo najboljši skrbnik blagovne znamke Lakers." Ob tem opozarja na njegova konkretna športna dejanja: "Dokaz tega, kaj je sposoben narediti, je v rezultatih, ki jih je dosegel z Dodgersi – dvakrat je osvojil ligo in enajstkrat konferenčni naslov."

Mark Walter z ekipo Los Angeles Dodgers pri predsedniku Trumpu ob osvojitvi naslova v bejzbolski ligi MLB Foto: Guliverimage

Magic poudarja, da je Jeanie odločitev sprejela z vsem srcem: "Vem, da bi moja sestra Jeanie Lakerse prodala samo nekomu, za katerega ve, da bo nadaljeval zapuščino njenega očeta dr. Bussa. Z Markom sta prava prijatelja. Videla je, kako je zgradil zmagovalno ekipo z Dodgersi, in ve, da bo prav tako poskrbel za Lakerse, njihovo ekipo, organizacijo in navijače.”

"Navijači Lakersov bi morali biti navdušeni"

Še posebej čustveno se je Johnson odzval na skupno energijo, ki jo Walter in Jeanie prinašata v klub: "Oba sta izjemno inteligentna, vizionarja, odlična voditelja in pozitivno vplivata na skupnost Los Angelesa."

Foto: Reuters, Shutterstock "Navijači Lakersov bi morali biti navdušeni," je prepričan Magic. "Lahko vam povem nekaj stvari o Marku: ženejo ga zmagovanje, odličnost in to, da vse naredi na pravi način. In vložil bo vse potrebno, da bo ekipa zmagovala!"

Temelje bo gradil na Luki Dončiću, na katerega franšiza stavi v prihodnje. Že v poletnem prestopnem roku lahko pričakujemo kadrovske premike. Veliko se govori o prihodu novega centra, ki ga Lakersi krvavo potrebujejo.

Na koncu je Johnson še enkrat poudaril, kako naravna se mu zdi ta menjava: "Razumem, zakaj je Jeanie prodala ekipo Marku Walterju. Preprosto sta si podobna. Tekmovalna, srčna, predana ljudem in raje delujeta iz ozadja. To ima popoln smisel. Tako, tako, tako zelo sem vesel in navdušen za vse navijače Lakersov po svetu!"