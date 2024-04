Dončić razočaran kot že dolgo ne: Pustil sem ga na cedilu

Košarkarji Dallas Mavericks so bili v nedeljo zvečer na dobri poti k izenačitvi največjega preobrata v zgodovini končnice lige NBA, a se je na koncu četrta tekma končnice končala z zmago Los Angeles Clippers (116:111), ki so tako izid v seriji poravnali na 2:2. Luka Dončić je kljub "skromnemu" večeru tekmo končal s trojnim dvojčkom. "Moje počutje in stanje ne smeta biti izgovor za takšno igro," je bil po porazu samokritičen Slovenec.

Ko je Kyrie Irving slabe štiri minute in pol pred koncem četrte tekme končnice v areni American Airlines zadel za izenačenje na 100:100, so se nekateri navijači Los Angeles Clippers zagotovo vrnili v leto 2019, natančneje so se spomnili na drugo tekmo konferenčnega finala med Clippersi in Golden State Warriors. Zakaj? Ker so Clippers takrat poskrbeli za še danes največji preobrat v zgodovini končnice lige NBA. Takrat so Warriors še v tretji četrtini vodili s 94:63. nato je zasedba iz mesta angelov z delnim izidom 72:37 dosegla spektakularno zmago s 135:131.

Na odlični poti k pisanju zgodovine so bili v nedeljo tudi košarkarji Dallasa, ki so srečanje katastrofalno odprli, a našli pot nazaj, v končnici pa je ob odličnem strelskem večeru zvezdnikov Clippersov zmanjkalo tudi nekaj moči in sreče. Čeprav je tekmo končal pri trojnem dvojčku (29 točk, 10 skokov, 10 asistenc), je Luka Dončić poskrbel za eno svojih skromnejših predstav v zadnjem času, kar je znova odličen pokazatelj, kam je letvico postavil 25-letni slovenski zvezdnik. Ta je zadel le eno trojko iz devetih poskusov, ob tem pa je delovalo, da mu ogromno težav povzroča poškodba kolena, zaradi katere je bil njegov nastop pred obračunom pod vprašajem. Obenem se zvezdnik Dallasa že nekaj dni spopada tudi s prehladom, kar je bilo jasno že po tekmi številka tri v Los Angelesu, ko je stopil pred predstavnike medijev.

"Koleno me boli, ni dobro, a to ne bi smel biti izgovor. Prišli smo na igrišče, bili površni in nikakor na pravi ravni, moramo biti boljši. Ob tem sem imel še težave z osebnimi napakami, dogovorili smo se, da bomo Hardnu skušali preprečiti dosegati trojke, zato smo se osredotočili na to. Še enkrat, moje počutje in stanje ne smeta biti izgovor. Nikoli ni popolno, pomembno je samo to, da moram igrati bolje. A ni nam uspelo po načrtu, še posebej jaz sem zaostal za pričakovanji. Igra je bolj fizična, takšen je kriterij, a s tem nimam težav, pomembno je, da igramo košarko," je bil po tekmi razočaran Dončić.

Dončić po neprepričljivi predstavi ni želel iskati izgovorov za svojo igro. Foto: Reuters

George in Harden povlekla voz Clippersov

Njemu in soigralcem sta ogromno preglavic povzročila Paul George in James Harden. Clippers so že v prvi četrtini zadeli kar osem trojk, do polčasa so jih zbrali 14. Zvezdnika sta srečanje končala pri 33 točkah. George je zadel sedem trojk iz 33 poskusov, med drugim tudi neverjeten met v zaključku tekme, s katerim je zapečatil usodo Mavericksov. Harden je ob racionalnem metu iz igre (12/17) za tri sprožil petkrat in zgrešil le enkrat. Še drugič v seriji so Clippers zaigrali brez Kawhija Leonarda, ki se ukvarja s poškodbo kolena, še drugo srečanje brez njega pa so tudi dobili.

Na to je po tekmi opozoril tudi strateg Dallasa Jason Kidd. "Ko Kawhi ne igra, moramo biti boljši. Ne vem, kakšen je razlog, a ko Kawhija ni na igrišču, se preveč sprostimo. Tudi s tem se moramo zdaj spopasti. Ko ga ni na parketu, igrajo hitreje, to pomeni eno podajo manj in en poskus meta več. Če ne bi bilo Kyrieja, bi bilo tekme konec v prvi četrtini. V zadnji četrtini bi morali za zmago odigrati popolno tekmo, a nam je zmanjkalo tudi pri skoku. Moramo biti boljši," je prepričan Kidd.

Paul George je srečanje končal pri 33 točkah, dosegel je sedem trojk. Foto: Reuters

S tem se je strinjal tudi Dončić. "Vemo, da bo žoga večino časa pri Georgu in Hardnu, da bo v napadu večina dela slonela na njiju. Na četrti tekmi sta odigrala na ravni MVP, moramo opraviti boljše delo v obrambi. Nočem govoriti o tekmah v preteklosti, zdaj imamo povsem drugačno ekipo kot v prejšnjih dveh serijah s Clippersi. Osredotočeni smo na delo na parketu, igrati moramo z enako energijo kot na drugi in tretji tekmi ter se zabavati. Ko se zabavam, tudi najbolje igram, to moram storiti tudi zdaj," se je s pepelom posul Dončić. "Zaostajali smo 31 točk in se vrnili. Res se moram zahvaliti navijačem, ki so bili odlični, ves čas so stali za nami in nas spodbujali. Tekme moramo odpreti bolje, še posebej jaz. Igrati moramo z veliko več energije," je še dodal Slovenec.

Irving letel po igrišču

Ob njegovem "slabšem" večeru je Dallasovo pot nazaj v igro tlakoval Kyrie Irving, ki je v primerjavi s prejšnjimi tekmami, ko je blestel predvsem v drugih polčasih tekem, tokrat nekaj prestav višje zaigral že v drugi četrtini, v kateri je dosegel 16 točk, na koncu pa je bil s 40 točkami prvi strelec tekme. Nad predstavo soigralca je bil navdušen tudi Dončić. "Kyrieju moram bolj pomagati, občutek imam, da ne naredim dovolj in da sem ga pustil na cedilu. Kyrie je dal vse, kar ima, vso serijo je izjemen, jaz pa mu moram bolj pomagati. Z njim na parketu je vse lažje, a moram znati to tudi bolje izkoristiti," je sedem let starejšega kolega izpostavil Slovenec.

Kyrie Irving je dosegel 40 točk. Foto: Reuters

Ob glasni Dončićevi samokritiki je o predstavi slovenskega kapetana po četrti tekmi spregovoril tudi Irving. "Vsi smo že dodobra načeti in vemo, kaj je v igri. Ker vem, koliko pozna Clipperse, vem, da želi igrati dobro, in vem, da želi imeti večji vpliv od tega, kar trenutno počne, čeprav v povprečju dosega skoraj trojni dvojček," je dejal Irving, ki je poleg tega izpostavil neizkušenost slovenskega zvezdnika, ko gre za obvladovanje pritiska v končnici. "Vedno smo kritični do njega in tudi sam je svoj največji kritik. Luka je mlad košarkar v končnici, ki igra proti ekipi, ki ga je dvakrat premagala. Zagotovo to vpliva tudi na mentalno stanje, a to je lepota športa. Imeli bomo novo priložnost, verjamem, da bomo zdaj dobro izkoristili dneve do naslednje tekme in bomo pripravljeni na novi boj," je prepričan Irving.

Dallas zdaj čaka nova pot v Los Angeles, kjer bodo v noči na četrtek (4.00) v Crypto.com Areni odigrali peto tekmo končnice, po kateri si bo ena izmed ekip že priigrala prvo zaključno žogo. "Vemo, kaj nas čaka v Los Angelesu, zdaj se že res odlično poznamo. Mislim, da nas čaka prava partija šaha, razmišljam le o zmagi, to je naš cilj," je še dodal Irving.

