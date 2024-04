Lakers v boj za preživetje, lahko Miami še enkrat več preseneti Boston?

Sobotni večer v končnici lige NBA bo postregel s štirimi tekmami. Že ob 19. uri po srednjeevropskem času bosta na parket stopili ekipi Orlando Magic in Cleveland Cavaliers, ki v seriji vodijo z 2:1 v zmagah. Zatem tretja tekma čaka Oklahomo City Thunder in New Orleans Pelicans. Oklahoma bi si z morebitno tretjo zmago že priigrala prvo zaključno žogo.