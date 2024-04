Dallas s predstavo kot iz sanj, Dončić nasmejan, Westbrook izključen

Košarkarji Dallas Mavericks so v velikem slogu dobili tretjo tekmo prvega kroga končnice v ligi NBA. Zasedba Jasona Kidda je na prvi domači tekmi v končnici v American Airlines Areni s 101:90 premagala Los Angeles Clippers in prišla do vodstva v seriji z 2:1. Luka Dončić je bil z 22 točkami, desetimi skoki in devetimi asistencami najboljši posameznik srečanja.

Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 101:90 Strelci: Dončić 22, Irving 21, Lively II 13, Jones Jr. 11, Washington 10; Harden in Powell 21, Zubac 19 (8 sk.)

Učinek Luke Dončića: 22 točk (4/12 za 2, 3/13 za 3, 5/7 prosti meti), 10 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 40:21

Če je še kdo pred tretjim obračunom prvega kroga končnice v ligi NBA med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers dvomil v obrambne sposobnosti zasedbe Jasona Kidda, pa so Mavsi s predstavo v American Airlines areni zagotovo prepričali tudi tiste največje dvomljivce. Mavericks so še drugič zapored Clipperse z granitno obrambo pustili pod mejo stotih doseženih točk, še bolj pomembno pa je dejstvo, da so po izjemni ekipni predstavi še drugič zapored v seriji okusili slast zmage in so zdaj na polovici poti do konferenčnega polfinala.

V vročem dogajanju Dallasovega domačega parketa je navdušila moštvena igra Mavericksov, ki so z izjemo prve četrtine in nekaj kriznih trenutkov v tretji četrtini z odliko opravili svoje delo. Luka Dončić je bil z 22 točkami, desetimi skoki in devetimi asistencami prvo ime srečanje, velik delež je v ključnih momentih znova prispeval tudi Kyrie Irving, ki je obračun končal pri 21 točkah, čeprav je bil v zaključku tretje četrtine le pri dveh, obe vodji ekipe iz Teksasa pa sta ob lagodni prednosti ob stoječih ovacijah navijačev v Dallasu lahko srečanje zaključila že nekaj minut pred koncem. Ob simultanki Dallasa so nekajkrat živci pošteno popustili gostujoči zasedbi, na igrišču se je nekajkrat pošteno zaiskrilo, še posebej je bil na tapeti Russell Westbrook, ki je bil v zadnji četrtini tako kot P. J. Washington izključen.

"Vedeli smo, kaj nas čaka, da bodo na to tekmo pripravljeni veliko bolj kot na zadnjo, še posebej name in na Luko. Čakali smo in dočakali svoje priložnosti. V zadnjih letih sem toliko dozorel, da vem, kdaj na srečanju pride moj trenutek, hkrati pa vem, kdaj pustiti priložnost tudi mojim soigralcem. Ni važno, ali dosežem dve točki ali nobene, pomembna je le zmaga," je v prvem komentarju po drugem uspehu v seriji dejal Irving.

Izenačena le prva četrtina

"Let's go Mavs! (Gremo, Mavs, op. p.)" je že nekaj minut pred začetkom srečanja bučno odmevalo v American Airlines areni pred prvo domačo tekmo Dallasa v letošnji končnici, na kateri je Luko Dončića spremljal tudi nekdanji "šef" in predsednik Real Madrida Florentino Perez. Pri Dallasu je bil pred tretjim obračunom praktično vse do prvega sodniškega meta pod vprašajem nastop Daniela Gafforda, ki ima težave s hrbtom in v četrtek ni treniral, a je stisnil zobe in se kot prvi na tekmi vpisal na rezultatsko tabelo ter Mavse popeljal v vodstvu z 2:0. Je pa tokrat le s tribune zaradi zvina gležnja dogajanje spremljal Tim Hardaway Jr.

Dončića na tekmi spremlja tudi Florentino Perez:

🤍 Luka Doncic surprised by Florentino Perez who is in Dallas to support him. @_abigaiiiil pic.twitter.com/5hwlPTGSzn — Madrid Zone (@theMadridZone) April 26, 2024

Prve minute v domovanju zasedbe Jasona Kidda so napovedale izredno izenačen boj za vsako žogo, saj si nobeni izmed ekip ni uspelo priigrati prednosti višje od koša. Clippers, pri katerih je še drugo tekmo zapored kljub vprašanju pred srečanjem zaigral Kawhi Leonard, so nato dobre tri minute pred koncem prve četrtine po trojki Normana Powlla povedli z 19:14, na drugi strani pa je imel Dallas ogromno težav z metom z razdalje, saj so Mavs zgrešili prvih osem poskusov za tri, za nameček pa je ob enem izmed prodorov neugodno padel Dončić, ki je ob tem odšepal iz igrišča, se ob zapisnikarski mizi prijel za koleno in se z velikimi težavami podal do klopi svoje ekipe, a se nato na veselje domačih navijačev hitro vrnil na parket, James Harden pa je zatem ravno čez Dončića zadel trojko za vodstvo s 23:18, s katero je postavil tudi izid prve četrtine.

Dallas v drugi četrtini zagospodaril na parketu

"Pravi MVP" je bil pričakovano tudi na tem obračunu tarča izjemno agresivne obrambe Clippersov, a je znova izjemno zaposloval svoje soigralce. V devetem poskusu je za prvo trojko Mavsov na začetku druge četrtine poskrbel Josh Green, nato je svojo prvo dosegel še Dončić, ki je znižal zaostanek Dallasa na 28:32 in s tem začel delni izid Dallasa 12:0, v katerem je slovenski as prispeval še eno trojko.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 14 točk, od tega dvanajst v drugi četrtini. Foto: Reuters

Ob tem je Dallas v drugi četrtini opravil izjemno delo v obrambi, v kateri so Mavsi zaklenili raketo, na račun tega pa je stekla tudi igra v napadu. Po asistenci Dončića je dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa po alley-oopu Dallas prvič na srečanju povedel z dvomestno razliko (49:39). Dallas je drugo četrtino dobil s kar 36:18, na glavni odmor pa se je podal s prednostjo 54:41. Dončić je prvi polčas končal s 14 točkami - dvanajst jih je dosegel v drugi četrtini - in šestimi skoki, točko manj je ob izjemnem sodelovanju z Dončićem dodal Dereck Lively II, 14 točk pa je na drugi strani prispeval Harden.

Clippersi zapretili, odgovoril Irving Kyrie Irving je v zaključku tretje četrtine dosegel osem zaporednih točk Dallasa. Foto: Reuters

Tam, kjer je Dallas končal drugo četrtino, je začel tudi tretjo, s step backa je trojko za vodstvo s 57:41 zadel Dončić. A po številnih dobrih potezah je sledilo nekaj slabših minut Dallasa, ki je imel nekaj težav predvsem z igro v napadu. Pomembno trojko je dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine zadel Maxi Kleber (68:54), a so nato Clippers kljub temu slabi dve minuti in pol pred koncem tretjega dela po košu in še zadetem dodatnem prostem metu Ivice Zubca zaostanek po dolgem času znižali na manj kot deset točk (59:68).

Delni izid 8:0 v korist Clippersov pa je nato s tremi zadetimi prostimi meti dokončal Powell, ki je goste približal na 62:68. A na veselje glasnega domačega občinstva je Dallas hitro odgovoril, najprej je zadel Gafford, zatem pa je za novo dvomestno prednost Mavericksov s svojo prvo trojko na tekmi poskrbel Kyrie Irving (73:62). Ta je bil do tistega trenutka tudi ob težavah z osebnimi napakami precej neviden, v zaključku tretje četrtine pa je ob počitku Dončića z osmimi zaporednimi točkami povlekel voz Dallasa, ko je bilo to najbolj potrebno. Gostitelji so se v zadnjo četrtino podali s prednostjo 78:67.

Westbrook in Washington izključena

Da je bilo nekaj kriznih minut v tretji četrtini res samo to, so Mavericks pokazali že na uvodu v zadnjo četrtino, ko so se znova razleteli po igrišču. Po slabi minuti igre v zadnjem delu je trojko za vodstvo s 84:67 dosegel Irving, z noro blokado nad Paulom Georgom pa je nato American Airlines areno v ekstazo spravil Gafford. Clippers so prvi koš v zadnji četrtini dosegli po šele dobrih dveh minutah in pol igre, ko je na delni izid Dallasa 8:0 s trojko odgovoril Harden. A Mavericks so nadaljevali v svojem ritmu, slabih osem minut pred koncem je za prednost s +21 trojko dosegel Irving (91:70). Z vse višjo prednostjo Dallasa pa so vse bolj popuščali živci Clippersom. Po grobi osebni napaki Russlla Westbrooka na srečanju, ko je "rokoborsko" prijel Dončića, je ta nato še želel obračunati s P.J. Washingtonom, ki se je postavil v bran Slovencu. Tako Westbrook, ki je že v prvem polčasu prejel eno nešportno napako, kot Washington pa sta bila po prejetih tehničnih napakah izključena.

Izključitev Westbrooka in Washingtona:

Clippers so nato še poskušali ujeti priključek, a je Dallas vedno znova odgovoril in ni pustil, da bi njihova prednost padla pod dvomestno številko. Ob visoki prednosti sta se lahko že nekaj minut pred koncem na klop usedla tako Irving kot Dončić, Dallas pa je srečanje mirno pripeljal do konca v svojo korist in se na koncu veselil zmage s 101:90.

Naslednja tekma v seriji Dallas Mavericks in LA Clippers čaka v nedeljo, ko se bosta ekipi v American Airlines areni pomerili že ob 21.30 po srednjeevropskem času.

Indiana po podaljšku povedla z 2:1

Infarktno srečanje se je odvilo v Indiani, kjer so domači Pacers po podaljšku s 121:118 premagali Milwaukee Bucks, ki niso mogli računati na poškodovanega Giannisa Antetokounmpa, in v seriji po drugi zaporedni zmagi povedli z 2:1.

Indiana je sicer na začetku drugega polčasa še vodila s 17 točkami naskoka, a je Milwaukee do konca ujel priključek in se vrnil v boj za zmago. Za Pacers je sedem sekund pred koncem rednega dela za vodstvo s 111:108 dva prosta meta unovčil Aaron Nesmith, a je nato podaljšek s trojko iz zahtevnega položaja slabi dve sekundi pred koncem izsilil Khris Middleton. Ta je s trojko izid poravnal tudi osem sekund pred koncem podaljška (118:118), veliki junak Indiane pa je nato po samostojni akciji dve sekundi pred koncem s floaterjem postal Tyrese Haliburton, nad katerim je bil ob tem storjena še osebna napaka, Haliburton pa je nato s črte prostih metov le še potrdil veliko zmago Indiane.

Trojka Middletona za podaljšek:

Koš Haliburtona za zmago:

Myles Turner je ob zmagi gostiteljev dosegel 29 točk, pobral je devet odbitih žog, Haliburton je kljub skromnemu metu (1/12 za 3) obračun končal s trojnim dvojčkom – 18 točk, 10 skokov, 16 asistenc. Middleton je na drugi strani ob odsotnosti grškega orjaka prispeval 42 točk in deset skokov, 28 točk je dodal Damian Lillard, Bobby Portis pa je ob 17 točkah ujel 18 odbitih žog.

