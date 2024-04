Prvaki lahko spravijo LeBrona Jamesa v hude težave

V končnici lige NBA bodo v noči na petek odigrane tri tekme. Tri ekipe si bodo prizadevale, da z zmago v gosteh povišajo prednost v skupnih zmagah na 3:0 in se povsem približajo napredovanju v drugi krog. To so Cleveland, ki bo gostoval pri Orlandu, New York, ki se bo mudil pri Philadelphii, in prvak Denver, ki bo skušal v Los Angelesu še tretjič v tej končnici premagati Jezernike. V ospredju bo znova zvezdniški spopad med LeBronom Jamesom in Nikolo Jokićem. Na zadnji tekmi je bilo napeto vse do konca, ko je ob pisku sirene za zmago zadel Jamal Murray (Denver).