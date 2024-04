Vprašanje, če ima "Dragićev" klub sploh kakšne možnosti

Ekipi Boston Celtics in Oklahoma City Thunder v prvem krogu končnice lige NBA skušata doseči še drugo zmago in potrditi, zakaj sta bili po rednem delu na prvem mestu vzhodne oziroma zahodne konference. Predvsem Miami, nekdanjo ekipo Gorana Dragića, proti Bostonu čaka prava misija nemogoče (začetek tekme ob 1.00).

TD Garden gosti še drugo tekmo prvega kroga končnice med Bostonom in Miamijem. Po rednem delu je ekipi ločilo 18 zmag, na prvi tekmi pa 20 točk. Brez prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja se zdi delo za nekdanjo ekipo Gorana Dragića samo še težje. Na prvi tekmi je bil prvi strelec Celticsov Jayson Tatum (23 točk), za Heat pa je dal Bam Adebayo točko več. Ko se bo serija za tretjo in četrto tekmo preselila v Miami, bo gotovo na tribuni tudi nekdanji kapetan slovenske reprezentance.

Z 2:0 v zmagah (igrajo na štiri) v noči na četrtek skuša povesti tudi Oklahoma City. Na izenačeni prvi tekmi so New Orleans premagali s tesnim izidom 94:92. Z 28 točkami je bil prvi strelec Oklahome City Shai Gilgeous-Alexander, ki je ob Nikoli Jokiću in Luki Dončiću finalist v izboru za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. Pri Pelicansih pa je dal največ točk, 21, Trey Murphy III.

Liga NBA je objavila ime košarkarja, ki je v tej sezoni najbolj napredoval. Po mnenju športnih novinarjev iz ZDA in Kanade je to član Philadelphie Tyrese Maxey. V glasovanju je prejel 319 točk. Drugo mesto je s 305 točkami zasedel član Chicaga Coby White. Triindvajsetletni branilec 76ersov je v povprečju dosegal 25,9 točke na tekmo in ob tem zbral še 3,9 skoka in 6,2 asistence.

