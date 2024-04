Rad ima Gorana Dragića: "Ta piz*** je vrgel zob v sodnika!" #video

Goran Dragić in Udonis Haslem Foto: Guliverimage Kapetanu slovenske zlate košarkarske reprezentance Goranu Dragiću ni po koncu kariere niti malo dolgčas. Pa še pošteno se zabava. Kako je v vlogi bobnarja podžgal navijače na hokejski tekmi Floride Panthers, smo vam že pokazali, zdaj pa poglejte vsaj odsek iz njegovega gostovanja v podcastu OG Show, ki ga pripravljata nekdanja košarkarja Udonis Haslem in Mike Miller. Haslem je kar 21 sezon igral za Miami Heat, krajši čas tudi Miller. Haslem in Dragić sta bila soigralca, ko je bil Gogi član Vročice in tako je bil pogovor samo še bolj sproščen.

Goran Dragić Foto: Guliverimage Seveda so debatirali predvsem o Goranovi karieri, najlepša leta je preživel prav pri ekipi Heat in si nenazadnje v Miamiju tudi ustvaril dom in tam ostaja po koncu tekmovalne poti. Največ smeha in kletvic pa je bilo, ko je beseda nanesla na spomin, ko je nasprotnik Goranu izbil zob. No, pravzaprav se je to zgodilo kar dvakrat. "Proti Atlanti in Detroitu! Proti Detroitu sem ga ujel in ga vrgel proti sodniku! Se spomniš?" je dejal Dragić. "Ta piz*** je vrgel zob v sodnika, zob je vrgel v sodnika," v smehu ni izbiral besed Haslem. "Zato sem si rekel, imam rad tega piz****." Goran je dogodek opisal: "Preigraval sem z žogo, tip pa me je zadel s komolcem. O moj bog. Izpljunil sem zob v dlan. In ga pokazal sodniku in rekel: Jeb***, a boš piskal osebno napako!?" Ko je zob izgubil na tekmi z Atlanto, pa so sodniki osebno napako celo piskali njemu.

Poglejte, kako je izgubil zob na tekmi z Detroitom (leta 2016):

Unreal.



Goran Dragic get his tooth knocked out, and just chucks it to the sideline.



😳https://t.co/UXjCm6mZNu — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2016

Pa še posnetek, ko je izgubil zob proti Atlanti (leta 2015):

Al Horford elbows Goran Dragic in the face, Dragic loses a tooth and gets called for the foul pic.twitter.com/ZuztyAozXs — Gifdsports (@gifdsports) December 15, 2015

Celoten OG Show z Goranom Dragićem lahko pogledate tukaj: