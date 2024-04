Hokejisti New York Rangers in Florida Panthers so s torkovima zmagama v konferenčnem četrtfinalu povedli z 2:0, Colorado Avalanche in Nashville Predators pa so z gostujočima zmagama seriji izenačili na 1:1. Srečanje med floridskima tekmecema Florida Panthers in Tampa Bay Lighntnig si je s tribun v opravi panterjev ogledal tudi Goran Dragić, ki se je prelevil tudi v bobnarja.

Najboljše moštvo rednega dela NY Rangers je z odliko opravilo prvi dve tekmi in izkoristilo prednost domačega terena. Svojega tekmeca v konferenčnem četrtfinalu Washington Capitals so pred dobrimi 18 tisoč gledalci v Madison Square Gardnu na obračunu, na katerem so odločali special-teams (igra z igralcem več in manj) premagali s 4:3.

Gostje so v šesti minuti sicer povedli, a je Vincent Trocheck slabe tri minute zatem izenačil, Mika Zibanejad pa v 15. minuti, ko so imeli prvič igralca več, zadel za vodstvo Rangersov. Dylan Strome je v začetku druge tretjine ob številčni premoči izenačil, Jack Roslovic pa je sredi obračuna izkoristil novo kazen gostov in domače popeljal v novo vodstvo. Washington je imel ob koncu drugega dela nov power-play, a je K'Andre Miller kljub igralcu manj zadel za zvišanje domačega vodstva na 4:2. Washington je v zadnjem delu iskal izenačenje, Tomu Wilsonu je uspelo znižati, a zmaga je ostala doma.

Florida Panthers so drugo zmago dosegli v podaljšku. Foto: Reuters Z 2:0 v seriji na štiri zmage vodijo tudi člani Florida Panthers, ki so tudi na drugem srečanju Tampa Bay Lightning premagali s 3:2, a tokrat šele po podaljšku. Panterji so v 16. minuti povedli z 2:0, gostje so se z dvema hitrima zadetkoma v začetku druge tretjine vrnili v igro. Do konca rednega dela gola ni bilo, tako da je sledil podaljšek, v njem pa zmagoviti gol Carterja Verhaegheja.

Srečanje si je v dresu Panterjev ogledal upokojeni slovenski košarkarski as Goran Dragić. Floridski kolektiv ga je izbral za zvezdniškega gosta in mu prepustil dvigovanje navijaškega vzdušja na bobnu.

Florida Panthers so kot gostujočega bobnarja tokrat pripeljali Gorana Dragića:

Člani Colorado Avalanche so na gostovanju pri Winnipeg Jets z odlično drugo tretjino, v kateri so štirikrat zadeli, zmagali s 5:2. Domači so ob koncu tekme poskušali znižati brez vratarja, imeli so tudi igralca več, a je Valerij Ničuškin poslal plošček v prazen gol za potrditev izenačenja serije na 1:1 v zmagah.

S tremi goli razlike so v Vancouvru, ki ni mogel računati na prvega vratarja Thatcherja Demka (poškodba), zmagali tudi hokejisti Nashville Predators, ki so srečanje začeli na najboljši mogoči način. Anthony Beauvillier je že v drugi minuti zadel za vodstvo, z dvema hitrima zadetkoma v prvem delu druge tretjine pa so ušli na +3 in vodstva niso več izpustili iz rok. Zmagali so s 4:1, serija se bo nadaljevala na njihovem terenu.

Anže Kopitar je s svojimi LA Kings v torek zjutraj po slovenskem času izgubil prvi obračun z Edmonton Oilers, naslednja tekma pa ga čaka v četrtek ob 4.00 zjutraj. Slovenski as se bo s 94. tekmo končnice v dresu Kraljev na vrhu lestvice franšize izenačil z rekorderjem Lucom Robitaillom.

Liga NHL, 23. april, prvi krog končnice:

Konferenčni četrtfinale: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /0:1/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:1/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /1:1/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings /1:0/ Vzhod:

New York Rangers – Washington Capitals /2:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /2:0/

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning /2:0/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /1:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

