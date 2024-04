Kralji na tekmi z 11 goli brez pravih možnosti

Za Kralje, ki so tudi v prejšnji sezoni izpadli v četrtfinalu zahoda proti Edmontonu, se je dvoboj začel slabo. Že po prvi polovici prve tretjine je Edmonton vodil z 2:0 po golih Zacha Hymana in Adama Henriqueja. Podobno se je sprva odvijala tudi druga tretjina, ko sta v prvi polovici te zadela Hyman drugič in Ryan Nugent-Hopkins.

Nato se je prebudil tudi LA in prek Mikeyja Andersona in Adriana Kempeja pred zadnjo tretjino znižal na 2:4. Toda domači so imeli ob bučni podpori domačih pristašev hokeja nov odgovor s hitrima goloma Leona Draisaitla in "hat-trickom" Hymana za 6:2.

Kralji so v zadnjih treh minutah dvoboja sicer prišli do znižanja na 4:6 po zadetkih Pierre-Luca Duboisa in Trevorja Moora, Warren Foegele pa je 28 sekund pred koncem zadel v prazen gol za končnih 7:4 v korist domačih.

Naftarji tako ostajajo zakleti za Los Angeles. Potem ko so lansko serijo končnice dobili s 4:2 v zmagah, so to sezono dobili tri od štirih tekem v rednem delu in za začetek četrtfinala zahoda še enkrat vzeli mero Kopitarjevim Kraljem.

Blestel je Hyman s tremi goli in podajo, kapetan domačih Connor McDavid pa je zbral kar pet podaj. Štiri je prispeval tudi Evan Bouchard, Draisaitl in Henrique pa sta dosegla po gol in podajo. Cam Talbot je v vratih Kraljev ustavil 32 od 38 strelov, Stuart Skinner pa je pri domačih zbral 29 obramb.

Prvaki začeli z zmago v Teksasu Branilci naslova so na prvi tekmi z Dallasom slavili s 4:3. Foto: Reuters

Vodilna ekipa zahodne konference rednega dela Dallas Stars se v prvem krogu končnice meri z branilcem naslova Vegas Golden Knights, ki je na prvi tekmi zmagal s 4:3. Moštvo iz prestolnice igralništva je povedlo že po dobrih 80 sekundah, ko je Mark Stone zadel ob igralcu več. V 9. minuti so gostje vodili z 2:0 in vodstva niso več izpustili iz rok.

Do konca prve tretjine so padli še trije goli, Vegas je na odmor odšel z vodstvom s 3:2, ki ga je v začetku druge tretjine zvišal Brayden McNabb. Domači so se prek Masona Marchmenta v 52. minuti vrnili v igro, lovili gol priključka, a bili pri tem neuspešni. Vegas v seriji na štiri zmage vodi z 1:0.

Matthews odločil zmagovalca v Bostonu

Auston Matthews je v 53. minuti zadel za zmago Toronta v Bostonu. Foto: Reuters Tesno je bilo tudi v Bostonu, kjer domačim po zanesljivi uvodni zmagi (5:1) proti Torontu tokrat ni uspelo unovčiti prednosti domačega ledu.

Kanadska ekipa je dvakrat zaostajala, dvakrat izenačila, prvi strelec rednega dela lige (69 golov) Auston Matthews, ki je pri izenačujočih zadetkih sodeloval z asistencama, pa je v 53. minuti zadel za zmago in izenačenje serije na 1:1 v zmagah.

Carolina v zadnjih desetih minutah zrežirala popoln preobrat Carolina Hurricanes so v 24. minuti zaostajali z 0:3, nato pa priredili preobrat in zmagali s 5:3. Foto: Reuters

Je pa do vodstva z 2:0 v seriji na vzhodu kot prva prišla Carolina Hurricanes, pa čeprav ji je po 24. minutah kazalo slabo. New York Islanders so na začetku druge tretjine povedli s 3:0, a niso znali zadržati vodstva.

Domači, ki so v tretjo tretjino krenili z zaostankom 1:3, so v zadnjih desetih minutah priredili popoln preobrat in zmagali s 5:3. Sebastian Aho je v 58. minuti izenačil na 3:3, Jordan Martinook le deset sekund pozneje pa zadel za prvo vodstvo Caroline na tekmi. Gostje so izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel, Jake Guentzel je plošček poslal v prazen gol za končnih 5:3.

Liga NHL, 22. april, prvi krog končnice:

Konferenčni četrtfinale: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /0:1/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:0/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /1:0/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings /1:0/



Vzhod:

New York Rangers – Washington Capitals /1:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /2:0/

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning /1:0/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /1:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

