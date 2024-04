Medtem ko se v košarkarski ligi NBA dogajanje pred začetkom končnice bliža vrelišču, se je nekdanji slovenski košarkar, ki je v ligi NBA med drugim zaigral za Miami Heat, Phoenix Suns, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks, odpravil na oddih v Srednjo Ameriko in si z izbranko brazilskih korenin Greice Murphy v Panami privoščil ogled opic, ki sta jih, kot je razvidno iz posnetka, tudi hranila.

A ob tem ni šlo vse gladko, kot bi si sicer mislili, saj je Dragić zapisal, da spoznavanje novih prijateljev ni preprosto, in k temu dodal smejoči emoji, tako da je bilo jasno, da se je par ob hranjenju opic v Panama Cityju v Panami vseeno zabaval, čeprav so bile kapucinske opice tudi precej pogumne in so si hrano postregle kar same.

Kapucinska opica je primat iz Srednje in Južne Amerike, ki spada v rod cebus. Ime izvira iz španskega kapucinskega reda s kapucami (capuchin). Krzno, ki obdaja belo glavo in vrat, je namreč rjave barve in podobno kapuci, ki jo nosijo kapucini. Po videzu jih je mogoče zlahka prepoznati.



Kapucinske opice so majhne rasti, visoke okoli sto centimetrov in imajo rep enake dolžine kot telo. Z repom si pomagajo skakati z enega drevesa na drugo in ga navijajo okoli vej. Znanstveniki, ki so preučevali kapucinsko opico, so ugotovili, da so med vsemi novimi svetovnimi primati ene izmed najbolj inteligentnih in zelo rade raziskujejo.

Z izbranko pretekli mesec v Sloveniji, pripravlja se na avgustovski spektakel

Dragić, ki 24. avgusta v Stožicah pripravlja pravi poslovilni spektakel, se je pred tem odločil še za oddih. Znano je, da bo na dogodku gostil številna znana imena iz košarkarskega sveta. Prisotnost so že pred časom potrdili NBA-zvezdniki Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić in Jimmy Butler, Luis Scola, Bogdan Bogdanović, Steve Nash, Nikola Vučević, Steve Kerr, Marc Gasol ter številni slovenski zdajšnji in nekdanji košarkarji, med drugimi Rašo Nesterović, Beno Udrih, Matjaž Smodiš, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Primož Brezec, Gašper Vidmar in Klemen Prepelić.

Pretekli mesec je Dragić svojo novo izbranko pripeljal tudi v Slovenijo, kjer je opravil nekaj poslovnih in drugih obveznosti ter ji razkazal domačo deželo. Po besedah njegove izbranke je bil Dragić izjemno navdušen, da bo prišel domov in svojo zadnjo tekmo odigral tukaj. "Njegovo srce je zagotovo tukaj. Pri tem ga bom seveda podpirala," je dejala Greice in dodala, da je Slovenija, ki jo je marca obiskala prvič, čudovita.

Oglejte si še: