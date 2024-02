Poslovilni spektakel slovenskega košarkarskega šampiona Gorana Dragića je, kot kaže, razprodan, saj se vstopnic za spektakel pod imenom Night of the Dragon, ki bo 24. avgusta v Stožicah, ne da več kupiti.

Ob 12.37 se je začela prodaja vstopnic za poslovilno tekmo Gorana Dragića in pričakovano je bilo zanimanja ogromno. Toliko, da si niso vsi zagotovili tako želenega papirja, ki 24. avgusta zagotavlja vstop v dvorano Stožice, kjer bo potekal košarkarski spektakel.

Za mnoge je bila čakalna vrsta predolga, srečneži pa se lahko na drugi strani zdaj pohvalijo, da si bodo lahko od blizu ogledali slovo kapetana zlate slovenske reprezentance iz Istanbula leta 2017.

Dvorana Stožice sprejme 12 tisoč košarkarskih navdušencev, a v spletni prodaji ni zaokrožilo toliko vstopnic, saj je organizator večino sedežev rezerviral že prej. In tudi za te bodo morali srečneži, ki jih bodo dobili v roke, plačati polno ceno, saj je bilo že ob naznanitvi spektakla jasno, da brezplačnih vstopnic ne bo.

Zbrana sredstva bodo namreč razdelili med program Botrstvo v športu (80 odstotkov), katerega nosilec je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ter Fundacijo Goran Dragić (20 odstotkov).

Dogajanje ob uradnem slovesu Gorana Dragića se bo začelo že v petek, 23. avgusta, na dobrodelnem dogodku, na katerem bo potekal izbor igralcev v zvezdniških ekipah, ki se bosta dan kasneje, v soboto, 24. avgusta, pomerili na košarkarskem spektaklu v dvorani Stožice.

V prestolnici se bo konec letošnjega avgusta tako zbrala smetana svetovne košarke. Prisotnost so že potrdili NBA-zvezdniki Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić in Jimmy Butler, Luis Scola, Bogdan Bogdanović, Steve Nash, Nikola Vučević, Steve Kerr, Marc Gasol ter številni slovenski sedanji in nekdanji košarkarji, med drugimi Rašo Nesterović, Beno Udrih, Matjaž Smodiš, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Primož Brezec, Gašper Vidmar in Klemen Prepelić. A zvezdnikov in košarkarskih legend bo še mnogo več.