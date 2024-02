Za Dragićevo slovo bo še nekaj vstopnic, a …

Vstopnice za poslovilno tekmo Gorana Dragića, ki bo 24. avgusta v Stožicah, so šle za med. V četrtek ob 12.37 se je začela prodaja vstopnic, po desetih minutah jih ni bilo več na voljo. Po podatkih organizatorja dogodka je bilo na spletni strani Eventima 14 tisoč uporabnikov, ki so lahko kupili po največ šest vstopnic naenkrat, njihov cenovni razpon pa je bil med 35 in 89 evri.

Vodja organizacijske ekipe podjetja Spontanzo Matej Avanzo je dejal, da je bil naval na vstopnice pričakovan, vseeno pa je tudi njih, tako kot podjetje Eventim, presenetilo tako veliko zanimanje za dogodek 24. avgusta v Stožicah pod imenom Night of the Dragon.

"Zavedamo se, da je brez vstopnic ostalo ogromno ljudi, približno tri četrtine tistih, ki so bili v trenutku začetka prodaje na spletni strani Eventima. Nekaj vstopnic je sicer še ostalo, vendar jih moramo hraniti za udeležene košarkarje, njihove sorodnike in prijatelje, trenerje ter legende, ki bodo sodelovali na spektaklu. Zelo verjetno jih bo nekaj še ostalo in te bomo dali v prodajo avgusta tik pred dogodkom. Ljubitelje košarke bomo o tem pravočasno obvestili," je za STA dejal Matej Avanzo.

Iz ZDA se je oglasil tudi Dragić. Najprej je na Instagramu ob Sportalovi objavi pripisal "Rabimo večjo dvorano", nato pa je dodal: "Izjemno sem počaščen in ponosen, da so vstopnice za mojo poslovilno tekmo pošle v tako hitrem času in da je za dogodek Night of the Dragon tako veliko zanimanja. Hvala vsakemu posebej, ki se je odločil za nakup in s tem izkazal tudi svojo dobrodelnost. Hkrati mi je izjemno žal za vse tiste, ki so potrpežljivo čakali na vstopnico, a na koncu ostali praznih rok. Če bi lahko, bi zagotovil mesto prav vsakemu, a bi za to potrebovali pet Stožic ali še več. Dogodka se z vsakim dnem bolj veselim in komaj čakam, da pride 24. avgust."

Prireditev bo imela tudi dobrodelno noto. Zbrana sredstva od prodaje vstopnic bodo razdelili med program Botrstvo v športu (80 odstotkov), katerega nosilec je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ter Fundacijo Goran Dragić (20 odstotkov).

Na tekmi bo tudi Luka Dončić. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dogajanje ob uradnem slovesu Gorana Dragića se bo začelo že v petek, 23. avgusta, na dobrodelnem dogodku, na katerem bo potekal izbor igralcev v zvezdniških ekipah, ki se bosta dan kasneje, v soboto, 24. avgusta, pomerili na košarkarskem spektaklu v dvorani Stožice.

V prestolnici se bo konec letošnjega avgusta tako zbrala smetana svetovne košarke. Prisotnost so že potrdili NBA-zvezdniki Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić in Jimmy Butler, Luis Scola, Bogdan Bogdanović, Steve Nash, Nikola Vučević, Steve Kerr, Marc Gasol ter številni slovenski sedanji in nekdanji košarkarji, med drugimi Rašo Nesterović, Beno Udrih, Matjaž Smodiš, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Primož Brezec, Gašper Vidmar in Klemen Prepelić. A zvezdnikov in košarkarskih legend bo še mnogo več.