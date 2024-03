Goran Dragić novo izbranko pripeljal v Slovenijo

V začetku februarja je Goran Dragić na Instagramu prvič pokazal svojo novo izbranko, Američanko Greice Murphy, v družbi katere so ga fotografi sicer ujeli že prej.

Te dni pa se zaljubljeni par mudi v Sloveniji. Greice je namreč na Instagramu objavila skupno fotografijo in na njej označila, da sta z Goranom v Ljubljani, fotografijo pa je nato na svojem profilu delil tudi on.

Foto: Instagram/Goran Dragić

Goran Dragić je sicer v Ljubljano prišel tudi zato, ker je danes z RTV Slovenija sklenil sodelovanje ob dobrodelnem gala večeru in poslovilni tekmi, ki ju prireja 23. in 24. avgusta.

Kot so sporočili z RTV Slovenija, so pridobili pravice za prenos obeh dogodkov, na katerih bo Dragić zbiral sredstva za mlade športnike, ki si udejstvovanja v različnih športnih disciplinah ne morejo privoščiti.

Zvezdan Martić, Goran Dragić in Matej Avanzo Foto: Miloš Ojdanič

Sredstva, ki jih bo na dvodnevnem dobrodelnem spektaklu zbral Dragić skupaj s športnimi kolegi, mnogimi športnimi legendami in košarkarskimi navdušenci, bodo razdelili med program Botrstvo v športu, katerega nosilec je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, in Fundacijo Goran Dragić. Vse leto 2024 pa bo mogoče Goranove humanitarne projekte podpreti tudi s pošiljanjem SMS-sporočil, in sicer z besedilom GOGI5 ali GOGI10 na številko 1919.