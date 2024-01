Je skrivnostna lepotica nova izbranka Gorana Dragića?

Sveže upokojeni slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić se je pred dnevi na Floridi udeležil slavnostnega dogodka ob zaključku kariere nekdanjega soigralca v klubu Miami Heat Udonisa Haslema. Ta je svojo upokojitev napovedal julija lani, letos 19. januarja pa so v klubu pripravili poseben dogodek, na katerem so nekdanjega kapetana ekipe sprejeli med legende kluba iz Miamija, njegov dres s številko 40 obesili pod strop dvorane in ga s tem tudi uradno upokojili. Dragić je to priložnost izkoristil za srečanje s preostalimi nekdanjimi člani moštva.

Veliko pozornosti je pritegnila tudi svetlolaska, ki je večino časa na dogodku preživela v družbi slovenskega košarkarskega zvezdnika. Ker Goran Dragić svojega zasebnega in ljubezenskega življenja ni nikoli obešal na veliki zvon, so se zdaj pojavila številna ugibanja o lepotici, ki ga je spremljala na dogodku. Še vedno je nejasen njegov status, prav tako ostaja odprto vprašanje, ali gre za Dragićevo novo srčno izbranko.

Neznana lepotica je Američanka Greice Murphy, direktorica podjetja, investitorka in mati dveh sinov.

Svetlolasa lepotica, ki so jo opazili v družbi košarkarja Gorana Dragića je Greice Murphy. Proslava ob upokojitvi dresa Udonisa Haslema se je odvila v hotelu in igralnici Seminole Hard Rock na Floridi. Foto: Profimedia

Dragić, ki je bil od lanskega aprila brez kluba v ligi NBA, je konec svoje bogate kariere obelodanil ob koncu lanskega leta, letos pa je na novinarski konferenci sporočil, da se bo avgusta s pravim spektaklom od košarkarskih igrišč poslovil udarno.

Goran Dragić se je leta 2021 razšel z nekdanjo ženo Majo, s katero sta se jima v zakonu rodila dva otroka, Mateo in Victoria, leta 2013 pa sta svojo zvezo okronala tudi s poroko v pravoslavni cerkvi. Mnoge je razhod nekdaj harmoničnega para presenetil, a ob koncu preteklega leta se je Dragić, ki je uradno sporočil, da je zaključil profesionalno kariero in naznanil, da bo 23. in 24. avgusta letos v Sloveniji na spektaklu v Ljubljani z zvezdniki svetovnega kova odigral svojo zadnjo tekmo, v objavi zahvalil tudi svoji nekdanji ženi in materi njunih otrok.

