Šov, ob katerem je glasno zaploskal tudi Goran Dragić

Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto v ligi ABA v Hali Tivoli navdušili z eno najboljših predstav v tej sezoni, s katero so s 96:86 ustavili vodilno ekipo regionalne lige in evroligaša Crveno zvezdo. Boljšega debija v regionalnem tekmovanju si zagotovo ne bi mogel želeti novi trener zmajev Zoran Martić, ob vrnitvi v ljubljansko zasedbo, potem ko v zadnjih mesecih zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni bil član ekipe, pa je navdušil Zoran Dragić, ki ga je ob parketu spodbujal tudi brat Goran.

Cedevita Olimpija je s sobotno tekmo lige ABA proti Crveni zvezdi poskrbela za košarkarski praznik, kot ga je celotna Slovenija, ne samo Ljubljana, pogrešala že nekaj časa. V Hali Tivoli se je trlo velikih košarkarskih imen in legend slovenske košarke, ki so bili lahko s predstavo ljubljanskega kluba več kot zadovoljni. Ti so po trdem boju na koncu slavili s 96:86 in tako na kolena spravili evroligaškega beograjskega velikana. Če odštejemo pokalno srečanje s Triglavom, je tako v velikem slogu debi na klopi Cedevite Olimpije prestal tudi Zoran Martić, ki je poživil v teh mesecih zaspano in medlo Olimpijo in že na prvi tekmi izpolnil tisto, kar je obljubil ob prevzemu kluba – boj v obrambi in hitro igro.

Navijači v Hali Tivoli so bili navdušeni nad predstavo svojih ljubljencev. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Seveda je jasno, da ena lastovka ne prinese pomladi, ob tem pa je treba vzeti tudi v zakup, da je Crvena zvezda v zadnjih štirih oziroma petih dneh odigrala tri zahtevne tekme, tako da je to slovenskim prvakom vsaj nekoliko olajšalo obračun z evroligašem, ki je nazadnje na kolena spravil Partizan, pred tem pa še Fenerbahče. A še bolj kot zmaga sta v soboto v Tivoliju navdušili energija in želja, ki ju je kazal ljubljanski kolektiv. Prizor, ki je bil do zdaj v letošnji sezoni prej izjema kot pravilo, na energijo na parketu pa je po srečanju opozoril tudi Martić. "Kljub temu da je za Crveno zvezdo res težek razpored, smo se zavedali, da nas čaka zahteven izziv. Cilj je bil, da gremo v tekmo z več energije kot oni, jasno je, da je individualna kakovost na njihovi strani, in mislim, da nam je v veliki večini na račun te energije skozi praktično celotno srečanje na koncu tudi uspelo zmagati," je dejal strateg Olimpije.

"Zavedali smo se, da nas čaka obračun z boljšo ekipo in da bo obramba zato še toliko pomembnejša. Iluzorno je bilo pričakovati, da nam košarkarji kova Teodosić, Nedović in Yago v določenih trenutkih ne bodo povzročali težav. Morali smo se tudi prilagoditi, ker so praktično skozi celoten drugi polčas igrali z nizko peterko, zato je nekaj manj priložnosti dobil Luka Ščuka. Energija je bila prava, dejstvo pa je, da če na naslednjih tekmah tudi proti manj zvenečim imenom in tudi z manj podpore kot danes ne bomo igrali na enak način, je bila ta tekma proti Zvezdi zastonj in nima smisla," je še opozoril Martić.

Zoran Martić je na klopi Cedevite Olimpije uspešno debitiral v ligi ABA. Foto: www.alesfevzer.com

Novi val energije

Ta je tik po začetku novega koledarskega leta na trenerskem stolčku zamenjal italijanskega stratega Simoneja Pianiganija, ki je ob zmesi slabih rezultatov in zdravstvenih težav zapustil Ljubljano. Da je šok terapija delovala, je bilo vidno tudi na obrazih košarkarjev ljubljanskega kluba, ob tem pa je Martić že na prvi veliki tekmi izpolnil eno izmed obljub, ki jo je klub podal pred začetkom sezone, in sicer, da bodo priložnost dobili tudi mlajši košarkarji, kar je bil pred tem še eden izmed paradoksov Pianigianija. Dobri dve minuti je na parketu preživel 19-letni Vukašin Todorović, z veliko bolj zajetno minutažo in vlogo kot pod italijanskim strategom pa se lahko pohvalita tudi Gregor Glas in Luka Ščuka.

"Z vsemi igralci se veliko pogovarjam, vsakemu sem razložil, kaj od njega pričakujem in zakaj določene stvari ne delujejo, vsaj tako, kot jih vidim jaz, in tudi česa so sposobni. Vsi vedo, da nimam čarobne palice, da bi vnesli neke nove zapletene sisteme, temveč da moramo biti preprosto agresivnejši pri skoku in v obrambi ter da moramo igrati hitreje. Posledica tega je potem tudi kakšna napaka več. Dejstvo je, da nismo niti telesno niti mentalno dovolj čvrsti, da bi takšno raven igre držali 40 minut. Pomemben je bil pristop," je še enkrat več opozoril Martić.

Goran in Zoran Dragić Foto: www.alesfevzer.com

Izjemna vrnitev Zorana Dragića

Tekma v legendarnem Tivolju pa je bila posebnega pomena tudi za Zorana Dragića, ki se je ob začetku Martićevega mandata in po verjetno najbolj bizarnem obdobju zadnjih mesecev vrnil v zasedbo Cedevite Olimpije. Čeprav je ljubljanski trener ob začetku tedna še dejal, da bodo s pripravljenostjo 34-letnega slovenskega reprezentanta previdni, pa je Dragić tudi ob podpori brata Gorana, ki se je mudil v Hali Tivoli, navdušil, v slabih 24 minutah na parketu je dosegel 19 toč, kot smo od njega že vajeni, pa je bil s svojo nalezljivo energijo eden od motorjev Cedevite Olimpije.

"Zoran je ne glede na to, v kateri ekipi igra, vedno prinašal energijo, zdajšnja Cedevita Olimpija ni nobena izjema in to sem tudi pričakoval. Povedal sem mu, da od njega ne pričakujem čudežev, mogoče je na tej tekmi igral še nekoliko več, kot je bilo načrtovano, a Zvezda je praktično tri četrtine igrala z nizko postavo in smo bili tako omejeni z izborom igralcev, tako nisem mogel imeti istočasno na parketu niti Jonesa in Matkovića, ker ko začnejo igrati, so preveč nevarni," je dejal Martić, ki se je tako kot približno štiri tisoč gledalcev v Tivolju čudil in nasmihal ob izvajanju prostih metov Dragića, ki je vse štiri v koš nekoliko neobičajno potopil s pomočjo table. "Moram priznati, da sem bil šokiran, pri prvih dveh sem mislil, da sem narobe videl (smeh, op. p.). A pomembno je, da je zadel," se je smejalo Martiću.

Zoran Dragić went to the bank tonight! 🏦



In his first game of the season, Zoran Dragić shot 4/4 from the free-throw line, banking all 4 shots off the glass 😎#ABALiga @KKCedOL pic.twitter.com/P6jGaJlJGa — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 6, 2024

Ob vrnitvi je bil zadovoljen tudi Zoki, ki si je ob parketu ob navdušujoči predstavi po večmesečnem igralskem postu prislužil objem in čestitke starejšega brata Gorana. "Danes smo pokazali, kako se mora igrati za Cedevito Olimpijo. Kljub štirimesečnem premoru sem dal vse od sebe, tako kot soigralci. Pokazali smo, kako se moramo boriti na terenu, kako drug za drugega igrati obrambo. V prvem polčasu smo Crveno Zvezdo omejili na zelo malo točk. Res je, da so utrujeni, dva dni nazaj so igrali evroligaško tekmo, a vseeno smo se morali dokazati. Premagali smo evroligaško ekipo in to je to, kar šteje," je bil zadovoljen Dragić.

Preteklost ga ne zanima

Tudi sicer sta bili mimika in telesna govorica zmajev v soboto na povsem drugi ravni kot v preteklosti. "Če sem povsem iskren, se na preteklost in morebitne psihološke blokade niti nisem osredotočal. Sam nisem videl neke posebne depresije in slabe volje. Prvi dan, ko sem prišel na klop Olimpije, sem igralcem dejal, da na leto obstajata dva dneva, na katera ne moremo vplivati, in to je včeraj in jutri. To, kar se je dogajalo v preteklosti, me ne zanima, pomembno je, da se osredotočimo na to, kaj lahko storimo v tem trenutku. Če bo to dovolj za zmage, odlično, če ne, bomo vsaj lahko rekli, da smo dali vse, česar smo v tem trenutku sposobni," je dejal Martić.

Svoje naloge je odlično opravil tudi Gregor Glas, ki je dobri dve minuti pred koncem zadel izjemno pomembno trojko, nato je pobral še izjemno pomemben skok v napadu in zadel za 91:80. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsi igralci so mi pomembni, vsak je pomemben člen te ekipe. Tu je treba izpostaviti, da Klobučar in Radičević nista trenirala zadnja dva tedna, z njima nisem opravil niti enega treninga. Šaškov še ni dobil zelene luči, da začne trenirati. Moja filozofija je vedno takšna, da je ekipa močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Nenazadnje je danes tudi Todorović naredil tisto, zaradi česar je bil poslan na igrišče, mogoče tega ni bilo videti v zapisniku, a vsak je opravil svojo nalogo. Gregor Glas je po slabšem začetku dobro nadaljeval, prej ni bil nikoli nek specialist za obrambo, danes pa je dal tisto, česar je v tem trenutku sposoben. Rekel sem, če boš tekel, skakal v napadu, se boril in držal obrambnih principov, potem boš dobil priložnost. Če pa igra temelji samo na tem, ali boš zadel met od daleč ali ne, pa je to potem res hud pritisk, sploh za takšnega igralca, kot je Glas, ki je imel do zdaj omejeno minutažo," je svoje varovance še pohvalil Martić, ki ga v torek na gostovanju v Nemčiji pri Wolvesih čaka še debi v Eurocupu, kjer je Cedevita Olimpija po 13 tekmah še brez tako želene zmage.

