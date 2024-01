Konec sage zmešnjav v primeru Dragić

Ob prehodu v novo leto, ki ga ljudje že tradicionalno uporabijo kot mejnik za nove začetke, so se za spremembe odločili tudi pri Cedeviti Olimpiji. Čeprav je direktor kluba Davor Užbinec še pred dvema tednoma zatrjeval, da ima Simone Pianigiani kljub katastrofalni evropski sezoni še naprej njihovo neomajno podporo, pa so se v Stožicah vendarle odločili za menjavo. 54-letni Italijan je po slabih rezultatih in zdravstvenih težavah odšel z mesta glavnega trenerja.

Po slovesu italijanskega stratega, ki je tako svoje obdobje v Stožicah sklenil veliko prej kot je verjetno ob sklenitvi triletne pogodbe pričakoval, pa se je na vroči stolček ljubljanske ekipe usedel Zoran Martić. Ta Olimpijo že dobro pozna, leta 2018 je bil namreč glavni trener članske zasedbe, ki jo je popeljal do naslova državnega prvaka, še prej je bil med letoma 2008 in 2010 pomočnik glavnega trenerja. Zmaje bo prvič vodil že v sredo, ko jih v pokalnem tekmovanju v četrtfinalu čaka srečanje s kranjskim Triglavom.

Zoran Martić je Cedevito Olimpijo že vodil na prvem treningu. Foto: www.alesfevzer.com

"Vedno, ko pride do takih situacij, je tu več plati. Jaz absolutno nimam vpliva na to, kar se je dogajalo v preteklosti, niti ne želim za to izgubljati časa in energije. Najprej bi se rad zahvalil klubu za izkazano zaupanje, zavedam se, da sem prišel do velike odgovornosti, mislim pa, da imam dovolj izkušenj, znanja in energije, da bi izpolnil pričakovanja javnosti in da bi na koncu te sezone kljub vsemu lahko rekli, da je bila uspešna," je ob vrnitvi v Stožice dejal Martić, ki bo sodeloval tudi zaradi finančnih izdatkov z enakim strokovnim štabom kot pred njim Pianigiani, pomočnika tako ostajata Andrea Turchetto in Grega Nachbar.

Ob prihodu v Stožice prejel tudi sporočila sožalja

Martića ob prihodu v Stožice čaka zahtevno delo. Evropska sezona je za Zmaje ob izkupičku 0-13 že zdavnaj izgubljena, ob tem pa Olimpijo čaka zahtevno delo tudi v ligi ABA, kjer je trenutno ob desetih zmagah in štirih porazih na tretjem mestu. Ob slabših rezultatih imajo v slovenski prestolnici ogromno težav tudi s poškodbami, na zadnjih dveh tekmah je tako Cedevita Olimpija igrala le s sedmerico.

"O dosedanjem delu sezone lahko dam komentar le kot zunanji opazovalec, cela sezona je bila na nivoju vroče-hladno, tako posamezniki kot ekipa pa so na tekmah pokazali dva obraza. Moja naloga je, da ta slabši del spravimo na minimum. Za slabe rezultate je faktorjev več. Sam tudi če bi želel ne morem komentirati, kako je ekipa delala. Gre za ekipo, ki ni bazirala na obrambi in skoku in je odvisna izključno od svojega napada, kar pogosto ne gre," je svoje opažanje v vlogi strokovnega komentatorja opravljal do zdaj strnil Martić. "Rezultatskih ciljev v Evropi res ne moremo več uresničiti, bodo pa te tekme za nas kljub vsemu pomembne že zaradi odnosa do dresa, ki ga nosimo. Če bo nekdo poškodovan, ga bomo verjetno bolj počivali na tekmah Eurocupa kot v ligi ABA, bomo pa iz vseh tekem skušali izvleči maksimalno kar se da. Želim, da igramo hitreje, agresivno in da smo boljši v obrambi in skoku," je še poudaril Martić, ki se zaveda, da je stopil v velike in v tem trenutku tudi zelo neudobne čevlje.

Davor Užbinec in Zoran Martić. Foto: www.alesfevzer.com

"Dobil sem presenetljivo veliko sporočil tako od znancev, prijateljev, kot tudi od ljudi, ki jih sploh ne poznam. Odzivi so bili različni, nekateri so mi izrekli sožalje, nekateri so mi dali spodbudo, je pa vse skupaj odraz tega, kako pomembna je Cedevita Olimpija pomembna za slovensko športno javnost. Veliko se bom pogovarjal z igralci, za vsako obdobje je več krivcev, nikoli ni samo eden. Niti ni bilo vse slabo, bile so tudi dobre zadeve. Kar hočem, je to, da vsi igralci storijo korak naprej, potem pa to vkomponiramo v naše cilje naprej. O stanju v garderobi težko govorim, mislim, da bomo lahko govorili tudi o tem, mislim pa, da so vsi maksimalno motivirani za delo," je še dodal novi glavni trener Cedevite Olimpije.

Kaj pa Zoran Dragić?

Ogromno prahu je v tej sezoni dvignila zgodba Zorana Dragića, ki je že od začetka sezone član Cedevite Olimpije, a se mu je trener že poleti odpovedal, in čeprav ljubljansko moštvo že celotno sezono pestijo težave s poškodbami, je slovenski reprezentant vse do zdaj ostal na stranskem tiru, hkrati pa ga je klub kljub večkrat poudarjenemu manjšemu proračunu ves čas plačeval. Izkušeni slovenski reprezentant se je zdaj vrnil na treninge slovenskih prvakov, v klubu pa so poudarili, da bi se Dragić v ekipo vrnil četudi bi Pianigiani ostal na trenerskem mestu, na kar je že pred dvema tednoma opozoril direktor kluba Davor Užbinec.

Zoran Dragić bo znova oblekel dres Cedevite Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

"Vrnitev Zorana je bila tako moja želja kot odločitev kluba. Mislim, da je bil interes vseh treh strani, da se je priključil ekipi. Vprašanje je, koliko nam zdaj lahko pomaga, težko ocenim. Zdaj se oba učiva nekih zadev znotraj sistema, ker je v tako kratkem času kot si sledijo tekme težko spremeniti vse skupaj. Z Zoranom sem opravil razgovor, da ga ne mislim takoj vreči v ogenj, da bo izgorel po dveh tekmah, ker nam poškodovani igralec ne pomaga. Postopoma ga bomo uvajali," je ocenil Martić.

O zdaj že groteskni situaciji je spregovoril tudi direktor Užbinec. "Če bi vedeli, da se bodo stvari odvile kot so se, bi bil Zoran z nami v ekipi od samega začetka. Odločitev, da Zoran ne bo v klubu ni bila ideja trenerja, temveč odločitev kluba izključno zaradi financ in proračuna. Dragić in Omić sta bila finančno za nas velik zalogaj, mislili smo, da si bosta oba našla nova kluba. Zdaj je pač sovpadlo tako, da se je ravno ob odhodu Pianigianija v ekipo vrnil tudi Dragić, a Zoki bi se vrnil četudi bi Simone ostal glavni trener. Pred tednom dni smo ga registrirali za igranje v slovenskem pokalu, ko smo se tudi začeli pogovarjati o finančnih okvirih dogovora. Še enkrat, nam je bil Zoran v tem delu prevelik finančni zalogaj, njegova kvaliteta nikoli ni bila sporna," je poudaril Užbinec.

