Odličen začetek Cedevite Olimpije, razpad sistema v drugem polčasu

Pred vstopom v novo leto so košarkarji v ligi ABA odigrali tekme 14. kroga. Cedevita Olimpija je v času nedeljskega kosila razočarala s pristopom v drugem polčasu tekme z Mego in izgubila s 86:97. Krka je v petek na pomembnem obračunu v boju za obstanek v Novem mestu po podaljšku s 87:89 klonila proti FMP. Crvena zvezda je v soboto s 80:48 nadigrala Igokeo, ki je v zadnji četrtini zmogla le štiri točke. Na lestvici Zvezda vodi s 13 zmagami, sledita Partizan in Cedevita Olimpija s po desetimi, Krka je na predzadnjem mestu s tremi zmagami.

Rok Radović Foto: ABA/Dragana Stjepanović Na zadnji dan leta 2023 opoldne v Beogradu igrajo košarkarji Cedevite Olimpije in Mege. Za razliko od EuroCupa, kjer so izgubili na vseh tekmah, je ljubljanska ekipa v regionalni ligi precej boljša (pred to tekmo je bila pri razmerju zmag in porazov 13-3). In na tak način je začela tudi gostujočo tekmo z mladeniči Mege, pa čeprav je zaradi težav s poškodbami in boleznijo igrala samo s sedmimi košarkarji. Na klopi je manjkal tudi bolni glavni trener Simone Pianigiani, za katerega se pojavlja vse več namigov, da se bo poslovil od Ljubljane.

Prvo četrtino so z lepo moštveno igro, tudi z nekaj atraktivnimi zavijanji, dobili s 23:14 in v četrti minuti vodili že z 29:17. V nadaljevanju prvega polčasa je bilo manj zbranosti in domači so se pred glavnim odmorom približali na 38:41. Justin Cobbs je bil pri 11 točkah in petih asistencah, dvomesten je bil z desetimi točkami tudi Gregor Glas.

Ljubljančani že vso sezono nihajo v svoji igri in to smo videli tudi v tretji četrtini. Njihova igra je povsem razpadla: v prvih petih minutah drugega polčasa je Mega naredila delni izid 18:5 in povedla s 56:46. S consko obrambo so Ljubljančani nato le ustavili razigrane Beograjčane in do konca tretje četrtine ujeli stik (65:62). Ko sta nekaj minut pred koncem s petimi osebnimi napakami tekmo predčasno končala Cobbs in Shawn Jones, je bila že za tako zdesetkano Cedevito Olimpijo tekma izgubljena. Govorica telesa celoten drugi polčas ni bila prava. Mega, ki je pred dnevi ostala brez svojega najboljšega igralca Nikole Topića, je tako zmagala s 97:86. Stefan Miljenović je dal kar 28 točk, 22 pri Cedeviti Olimpiji Cobbs, Jaka Blažič 18, Karlo Matković 15, DJ Stewart 11 in Glas deset.

"Manjkalo nam je malo agresivnosti iz prvega polčasa, pa še slabe odločitve v napadu. Preveč je bilo izgubljenih žog. In na žalost so se nam odlepili. Nato pa ni bilo dovolj energije, da bi prišli nazaj v igro," je razplet tekme z Mego opisal Gregor Glas.

Ob zmagi Zvezde navdušil tudi Tobey

Mike Tobey Foto: Guliverimage Crvena zvezda je proti Igokei glavnino dela opravila že v prvi četrtini, ki jo je dobila z 31:13. Za Igokeo je bil to tretji zaporedni poraz, Zvezda, ki bo čez teden dni gostovala v Ljubljani, je pri izkupičku 13-1. Ob zmagi beograjske ekipe je blestel slovenski reprezentant Mike Tobey, ki se je podpisal pod dvojni dvojček (13 točk, 12 skokov).

Krka nespametno zapravila vodstvo in klonila po podaljšku

Jan Špan je zbral 15 točk in 12 asistenc. Foto: Drago Perko/KK Krka Tako kot prvi obračun Krke in FMP v Beogradu je tudi drugega v Novem mestu odločil podaljšek. In če so se v Srbiji na prvi tekmi veselili člani novomeškega kluba, pa je tokrat zmaga z 89:87 odšla v roke srbske zasedbe. FMP je s tem zmagal petič v sezoni, Krka pa ostaja le pri treh in je na predzadnjem mestu.

V Novem mestu so gledalci v prvem polčasu gledali izenačen obračun, v katerem so po prvi četrtini z 18:17 vodili košarkarji Krke, na glavni odmor pa so se s prednostjo 38:34 podali gostujoči košarkarji, ki jih je pred nekaj dnevi okrepil Matic Rebec. Krka je bila v prvem polčasu boljša pri skoku (22:16), je pa izgubila več žog (6:1) in zgrešila skoraj polovico prostih metov (7/12). Zadnja okrepitev Dolenjcev Darko Planinić je v prvem polčasu dosegel osem točk, Robert Jurković jih je dodal pet. Pri gostih je Vojislav Stojanović vknjižil 13 točk.

Tudi v drugem polčasu sta bili ekipi izenačeni, Krka je sicer z dobrim zaključkom tretje četrtine pobegnila na 61:53, čeprav se je znova poškodoval Isaiah Cousins, pa so Novomeščani držali niti igre v svojih rokah. Tudi ob koncu četrte četrtine je dolenjska zasedba po trojki Mihe Škedlja 32 sekund pred koncem povedla z 79:75, nato pa v zaključku ob nespametnih potezah zapravila vodstvo. Dvanajst sekund pred koncem rednega dela je Marko Radovanović ob vodstvu z 81:79 podaril žogo v roke tekmecem, na drugi strani pa je sedem sekund pred koncem izid na 81:81 poravnal Bojan Subotić. Po minuti odmora je imela Krka zadnji napad v rednem delu, a se je Jan Špan zapletel in tekma se je prevesila v podaljšek.

Matic Rebec je proti Krki odigral prvo tekmo v dresu FMP. Foto: Drago Perko/KK Krka Gostje so na krilih konca rednega dela odprli tudi podaljšek in s skupnim delnim izidom 8:0 prešli v vodstvo, ki ga do konca tekme niso več izpustili iz rok. Krka je imela sicer 19 sekund pred koncem, ko je Rebec zgrešil trojko ob zaostanku s 87:89, še napad za izenačenje ali celo zmago, a polaganje Špana ni našlo cilja, zmaga pa je odšle v roke gostov.

Pri Krki je bil s 15 točkami najboljši strelec Špan, ki je podelil še 12 asistenc, Radovanović je enajstim točkam dodal še devet skokov. Pri gostih je Stojanović srečanje končal pri 21 točkah, Rebec je na svoji prvi tekmi v dresu FMP dosegel 15 točk. Obe ekipi sta slabo izvajali predvsem proste mete, Krka je zadela 19 metov iz 27 poskusov, FMP 21 od 32, Krko pa so na koncu pokopale tudi izgubljene žoge (19:4).

