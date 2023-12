Zadnji letošnji evropski poskus za zdesetkane slovenske prvake

Košarkarji Cedevite Olimpije v sezoni 2023/24 v evropskem pokalu še vedno niso uspeli najti poti do zmage, skupaj z zaključkom tekmovalne sezone 2022/23 pa na evropskih tekmah niso bili uspešni že na 17 zaporednih tekmah. Ljubljančani se bodo sicer v obračun z ukrajinskim tekmecem, ki domače tekme igra v Rigi, podali s popotnico petkove zmage v ligi ABA, kjer so po izenačenem zaključku ugnali Cibono. pred tem pa so sredi tedna v Stožicah izgubili z Bešiktašem. Na drugi strani je Prometej po 12 tekmah pri polovičnem izkupičku.

Cedevita Olimpija in Prometej sta se v Evropskem pokalu pomerila trikrat, vse tri zmage pa so pripadle ukrajinskemu kolektivu. Nazadnje sta si moštvi nasproti stali 25. oktobra v četrtem kolu rednega dela, v Stožicah pa je bil Prometej boljši z rezultatom 90:83. Ljubljančane čaka še toliko bolj zahtevna naloga, saj se na pot niso odpravili DJ Stewart, Luka Ščuka, oba sta zbolela, Aleksander Šaškov, ki po poškodbi še vedno ni nared za igro, a bo tokrat odsoten tudi zaradi administrativnih razlogov, Jaka Klobučar, ki ima težave z bolečinami v hrbtu, ter Amadou Sow, ki do zaključka sezone zaradi poškodbe kolena ne bo več stopil na parket. Ekipi se bodo tako za tekmo s Prometejem priključili košarkarji mladinske ekipe, Vukašin Todorović, Alej Kump in Filip Horvat, so sporočili iz kluba.

"Ne glede na vse, bomo dali vse od sebe," poudarja Pianigiani. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Čeprav smo v EuroCupu še brez zmage, smo že večkrat izpostavili, da se bomo borili do zadnje tekme. Na tekmah večji del tekme igramo na enakem nivoju, obenem pa se v regionalni ligi borimo za najvišja mesta. Žal tekma za nas znova prihaja v neugodnem trenutku, saj smo ostali še brez dveh igralcev. Zaigrali bomo brez DJ Stewarta in Luke Ščuke, ki sta bolna, in ne moreta odpotovati z nami, zato se bomo predstavili s sedmimi igralci članske zasedbe in tremi igralci mladinske ekipe. Ne glede na vse, bomo dali vse od sebe. Prometej je zelo dobra ekipa, ki rada igra hitro košarko, mi pa bomo morali z limitiranim številom igralcev prikazati čim boljšo predstavo," je pred tekmo s Prometejem za klubsko spletno stran povedal trener ljubljanske zasedbe Simone Pianiginani.

"Pred nami je še ena preizkušnja v Evropskem pokalu, na katero se zaradi težav odpravljamo v spremenjeni zasedbi. V Rigi bomo skušali prikazati dobro predstavo, nasproti pa nam bo stala ekipa, ki je precej spremenila sestavo moštva v primerjavi s prvo tekmo. Naši tekmeci igrajo hitro košarko. Morali se bomo boriti po naših najboljših močeh, dati vse od sebe, obenem pa skušali priti do zmage na gostujočem igrišču," pa je pred tekmo v Rigi povedal povratnik po poškodbi povedal Nikola Radičević.

