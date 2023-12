Kar 13 izgubljenih žog in še 12. poraz Cedevite Olimpije

Cedevita Olimpija je v 12. krogu EuroCupa doživela še 12. poraz. Nihanj v igri je bilo preveč. Dobrim minutam so vselej sledile slabe. Priložnosti za zmago so imeli, a so jih zaradi izgubljenih žog (kar 13) zapravili. Bešiktaš je zmagal z 88:83. Karlo Matković je dal 22 točk, Justin Cobbs in DJ Stewart po 16, Jaka Blažič 11, pri gostih pa Angel Delgado 19, Jonah Mathews 18 in Derek Needham 15.

Cedevita Olimpija s svojo evropsko sezono nikakor ne more biti zadovoljna. Nasprotno, košarkarji ljubljanskega kluba so z 11 porazi postavili neslaven klubski rekord in poskrbeli za svoj najslabši izkupiček vstopa v evropsko sezono. Zmaji zmage v evropskem pokalu ne poznajo že od prvega februarja letos, ko so še v prejšnji sezoni tega tekmovanja premagali klub iz Benetk, Reyer Venezia. Bešiktaš je v dvoboj s slovenskimi prvaki vstopil po nizu treh zaporednih porazov v evropskem pokalu.

Gregor Glas je zadel za prvo vodstvo Olimpije na tekmi (36:35). Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Zaradi poškodbe Amadouja Sowa (poškodba kolena) je v prvi peterki začel mladi Luka Ščuka. Trener Simone Pianigiani pa je od prve minute na parket postal še Justina Cobbsa, Jako Blažiča, DJ Stewarta in Karla Matkovića. Gostje iz Turčije so s tremi trojkami takoj povedli s 13:5. Čeprav je bila po minuti odmora obramba Olimpije boljša, pa je prednost Bešiktaša narasla na 20:10. Po prvi četrtini je ta vodil z 29:22. Stewart je dal osem točk, Blažič šest, Derek Needham, ki je pred leti igral v ligi ABA, pa devet.

V uvodnih minutah druge četrtine ni bilo več izgubljenih žog (štiri v prvi) in Olimpija se je začela približevati. Ko je v 12. minuti tekme Matković dosegel svoj prvi koš na tekmi, Cobbs pa drugega, so domači znižali na 26:29. Po osmi Cobbsovi točki in prvem košu Gregorja Glasa pa je bil v 14. minuti rezultat 31:33. Ko je Glas zadel še trojko, je sredi druge četrtine Olimpija prvič povedla (36:35). Blažič je ob koncu četrtine zapravil dva napada in gostje, ki jih vodi Dušan Alimpijević, so na glavni odmor vendarle odšli s prednostjo (43:42). Cobbs je bil z 12 točkami prvi strelec Cedevite Olimpije (šest točk iz prostih metov), Stewart in Blažič sta jih dala po osem. Ljubljančani so v prvem polčasu za dve točki metali kar 73-odstotno, so pa izgubili skok z 12:20.

Še 12. poraz Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Podobno kot v prvem je bil za Cedevito Olimpijo slab tudi začetek drugega polčasa. Po delnem izidu z 9:2 so gostje pobegnili na 52:44. Po prvi trojki Blažiča in dveh zaporednih koših Matkovića je bil pogled na semafor spet nekoliko lepši (51:55). Sredi tretje četrtine se je pokazal tudi Nikola Radičević, ki zaradi poškodbe to sezono še ni veliko igral, in to kar s trojko za vodstvo s 70:67. Malo je manjkalo in bi ob zvoku sirene za konec tretje četrtine zadel še s polovice igrišča. Je pa Olimpija po 30 minutah znova zaostajala nekaj več (61:67), saj je Blažič še drugič na tekmi v dveh zaporednih napadih izgubil žogo in gostje so prišli do lahkih točk.

Justin Cobbs je dal 16 točk in imel še osem asistenc. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Slabe so bile tudi uvodne minute zadnje četrtine. Ko je Angel Delgado, reprezentant Dominikanske republike, zadel drugi prosti met (pa pravijo, da jih ne zadeva) in bil že pri 18 točkah, so gostje prišli do najvišje prednosti na tekmi – plus 12 (67:79). Šest minut do konca tekme se je tako zdelo, da je tekma za domače izgubljena. Nihanj v igri je bilo preprosto preveč. A je nato spet sledilo nekaj dobrih minut. Matković je dal pet zaporednih točk (zadel je tudi trojko), bil že pri 20 točkah in na semaforju je bilo 74:81. Olimpija se je dve minuti do konca približala na 78:81, a sta nato Cobbs in Stewart hitro in nespretno zapravila dva napada zapored. Pol minute pred zadnjo sireno pa je splahnelo še zadnje upanje: Blažič je ob zaostanku z 80:84 sicer ukradel žogo, a jo nato slabo podal Stewartu. Kapetanova še sedma izgubljena žoga na tekmi. Končni izid 83:88.

