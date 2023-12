Slovenski derbi za pomembno zmago

V obračun s Krko bo zasedba Cedevite Olimpije vstopila brez Amadouja Sowja, ki se je poškodoval na sredini tekmi z Joventutom, pregled z magnetno resonanco pa je razkril, da je Sow utrpel strganino sprednje križne vezi desnega kolena, s tem pa je sezona zanj zaključena. V normalen trenažni postopek se postopoma vrača Shawn Jones, še vedno pa na napore treningov in tekem ni nared Aleksander Šaškov, ki ga mučijo bolečine v hrbtu. V petek so tako na treningu na pomoč priskočili tudi košarkarji mladinske ekipe, so sporočili iz ljubljanske ekipe.

"Najprej moram izpostaviti, da nam je resnično žal zaradi poškodbe Amadouja Sowja, saj gre za igralca, ki trdo dela in je hkrati zelo dober človek, obenem pa je celotna ekipa izgubila igralca. Mi še naprej zaradi poškodb izgubljamo igralce, zato smo se znova znašli v neugodnem položaju. Po solidni tekmi proti Joventutu v Badaloni, moramo najti način, kako prilagoditi našo igro, saj nam manjkajo igralci na vsakem položaju. Najti moramo rešitev in prikazati solidno predstavo, da ostanemo pri vrhu lestvice regionalne lige. Na visokem igralnem položaju za Karla Matkovića praktično nimamo prave zamenjave, v veliko pomoč nam je po odhodu Klemna Prepeliča zdaj Nikola Radičević, ki se je v Badaloni vrnil na parket in v nekaj minutah prikazal dobro predstavo. Za nas in vse igralce, ki bodo lahko zaigrali, bo ta situacija nov izziv," je pred dvobojem s Krko za spletno stran kluba povedal strateg Cedevite Olimpije, Simone Pianigiani.

Krko bo lovila pomembni točki v boju za obstanek. Foto: www.alesfevzer.com

Na drugi strani je zasedbo Krke pred kratkim okrepil izkušeni Hrvat Darko Planinić, ob tem se je na zadnjih tekmah po daljši odsotnosti vrnil Jairus Hamilton. "Zagotovo nas čaka težka tekma, saj je Olimpija kakovosten nasprotnik. So v težkem ritmu, saj igrajo tako v Eurocupu kot v ABA ligi, imajo pa tudi nekaj težav s poškodbami. To zagotovo ne bo vplivalo na njihovo kakovost in prepričan sem, da bodo zelo pripravljeni na tekmo. Mi bomo dali vse od sebe, poskušali priti do zmage, po tekmi pa bomo videli, ali nam je uspelo," je pred tekmo dejal Planinić.

"Na slovenski derbi v ABA ligi se pripravljamo kot na vse ostale tekme. Po dolgem času spet igramo z Olimpijo, saj v lanski sezoni sploh nismo imeli medsebojne tekme. Morda je to kar malo manjkalo. Vemo, da ima Olimpija določene težave s poškodbami in da nihajo v formi, se pa zavedamo, da so premagali Budučnost v Podgorici in Partizana v Ljubljani, kar dokazuje njihovo kakovost. Bolj kot z njimi se ukvarjamo sami s sabo. So favoriti, igrajo doma in borijo se za vrh lestvice, mi pa bežimo pred izpadom. V Ljubljano pa nikakor ne gremo z belo zastavo. Imamo svoje cilje, prihajamo po presenečenje, bomo pa videli, kaj bo prinesla tekma," pa je pred srečanjem svoje vtise strnil strateg novomeške ekipe Gašper Okorn.

