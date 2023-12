Cedevita Olimpija v zadnji sekundi zapravila met za zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 11. krogu rednega dela Eurocupa na gostovanju v Badaloni po dramatični končnici izgubili z 71:73 in vknjižili 11. poraz. Ta je še dodatno grenak, saj se je ob koncu tretje četrtine poškodoval Amadou Sow.

Joventut : Cedevita Olimpija 83:81 Olimpijski dvorana Badalona, gledalcev 2.500, sodniki: Mogulkoc, Celik (oba Turčija), Laurinavičius (Litva)

Joventut: Thomas 12, Busquets 13 (4:5), Ribas 3, Prey 4, Brodziansky 10 (3:4), Andrews 14 (5:5), Ružić 5, Feliz 12 (1:2), Tomić 10

Cedevita Olimpija: Stewart 20 (4:5), Sow 8 (2:3), Cobbs 11 (4:4), Glas 6 (1:2), Blažič 11 (3:4), Matković 15 (1:2), Ščuka 10.

Prosti meti: Joventut 13:16, Cedevita Olimpija 15:20

Met za tri točke: Joventut 8:26 (Thomas 2, Busquets, Ribas, Brodziansky, Andrews, Ružić, Feliz), Cedevita Olimpija 10:21 (Stewart 4, Blažič 2, Ščuka 2, Cobbs, Glas)

Osebne napake: Joventut 18, Cedevita Olimpija 18

Pet osebnih: /

Košarkarji Cedevite Olimpije so po 11. odigranih krogih še vedno edina ekipa v Eurocupu, ki se ne more pohvaliti niti z eno zmago v tej sezoni. Zasedba Simoneja Pianigianija je bila v Badaloni, kamor je odpotovala brez Shawna Jonesa, Aleksandra Šaškova in Rašida Mahalbašića, vse do konca v igri za prekinitev negativnega niza, a Justinu Cobbsu ni uspelo zadeti. Ljubljančani zmage v evropskem pokalu ne poznajo že od 1. februarja letos, ko so v prejšnji sezoni evropskega pokala doma premagali predstavnika iz Benetk. V novi sezoni so izgubili vseh enajst tekem.

Ljubljančani so se v prvi četrtini na gostovanju dobro držali, po uvodnem zaostanku (0:6) so prevzeli pobudo in bili korak spredaj. Tudi drugo četrtino so dobro odprli in ušli na +10 (32:22). Domači so se v nadaljevanju prebudili, ujeli Cedevito Olimpijo, ob koncu prvega polčasa povedli in se na odmor odpravili z vodstvom 49:45. D. J. Stewart je v prvih 20 minutah dosegel devet točk, Amadou Sow osem.

Amadou Sow se je ob koncu tretje četrtine poškodoval. Foto: www.alesfevzer.com

Drugi polčas so bolje odprli gostitelji, povedli za šest, a so Ljubljančani hitro odgovorili z delnim izidom 7:0 in nato vseskozi držali stik s tekmecem. Ob koncu tretje četrtine pa nov udarec za Cedevito Olimpijo, ob napadu se je poškodoval Sow. Obležal je na tleh, se držal za koleno in ob pomoči zapustil igrišče.

Sledilo je izjemno izenačeno nadaljevanje, gostje so imeli v zadnji sekundi met za zmago, a met Justina Cobbsa ni našel cilja. Joventut je zmagal s 73:71 in Cedeviti Olimpiji zadal nov poraz. Ljubljančani so bili proti Joventutu blizu zmage že na prvi tekmi v Stožicah sredi oktobra, ki so jo izgubili po podaljšku, tudi tokrat pa so zapravili lepo priložnost za uvodni dve točki.

Najboljša strelca v zasedbi gostov sta bila D. J. Stewart z 20 točkami in Karlo Matković s 15. Po 11 sta jih dodala Cobbs (deset podaj) in Jaka Blažič, deset pa Luka Ščuka.

Cedevita Olimpija bo v 2023 odigrala še pet tekem, dve v evropskem pokalu in tri v regionalnem tekmovanju. V soboto jo najprej ob 15. uri čaka slovenski derbi v ligi Aba proti Krki v Stožicah, naslednji teden na evropskem parketu pa Bešiktaš iz Istanbula.

