Do kdaj še, Cedevita Olimpija?

Tudi deseta tekma Cedevite Olimpije v Eurocupu ni prinesla rezultatskega zasuka, tako da so košarkarji ljubljanskega kluba še naprej pri katastrofalnem nizu desetih tekem brez zmage, s čimer so izenačili negativni rekord kluba v Evropi, skupno pa so Ljubljančani že pri 15 zaporednih porazih. Zadnja evropska zmaga v Stožicah ima tako zdaj že dolgo brado, saj je Cedevita Olimpija zadnji dve točki vknjižila pred 310 dnevi oziroma 1. februarja letos, ko je v Ljubljani padla Venezia.

Tako kot glavni trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani se tudi slovenski mediji v zadnjih mesecih, ne samo tednih, ponavljamo kot stara plošča, da je ekipa prenovljena, da je proračun v primerjavi z lansko sezono manjši – a še vedno v rangu večine preostalih ekip v Eurocupu –, da je potreben čas, a dejstvo je, da so ob slabih rezultatih predstave ljubljanskega kluba z nekaj izjemami v tej sezoni pod ravnjo, ki bi jo pričakovali v taboru slovenskih prvakov. Ti se namreč trenutno podpisujejo pod eno najslabših, če ne celo najslabšo evropsko sezono Olimpije v zgodovini.

Jaka Blažič je bil z 21 točkami in osmimi skoki prvi posameznik srečanja. Foto: www.alesfevzer.com

Odhod Prepeliča, poškodba Cobbsa

V sredo se je v Stožicah brez večjih težav in tudi ob nekoliko bolj zadržani predstavi brez težav do zmage sprehodil Hapoel iz Tel Aviva. Izraelski klub je ob podpori približno 30 glasnih navijačev, ki so povsem zasenčili pričakovano anemično maloštevilno ljubljansko občinstvo, ki je spet v veliki večini predčasno zapustila tribune stoženske dvorane, zmagal s 95:80. Cedevita Olimpija je za nameček na dan tekme ostala še brez Klemna Prepeliča, ki je z ljubljansko ekipo končal kratkoročno sodelovanje, kariero pa bo najverjetneje nadaljeval pri turškem Galatasarayu. Na tekmi z izraelskim tekmecem se je na seznamu poškodovanih znova znašel Justin Cobbs, ki ima težave z ramo, za zdaj pa še ni znano, za kako hudo poškodbo gre.

"Zjutraj smo izvedeli, da Klemen odhaja, a ekipa je kljub situaciji skušala igrati resno in kljub vsemu smo v igri ostali tri četrtine ter se bolje upirali kot na prvi tekmi z njimi. V zaključku smo se enostavno predali, spet smo ostali brez organizatorja igre, bili smo utrujeni. Če bi želeli računati na kaj več, bi morali zadeti več. Vem, da se fantje trudijo, upam, da se bo zdaj ustavila ta situacija s poškodbami," je po porazu v svojem slogu dejal Simone Pianigiani, ki je ob tem znova in znova našteval zdaj že vse dodobra poznane razloge in izgovore za slabe rezultate.

Klemen Prepelič je lahko ob poškodovanima Edu Muriću in Shawnu Jonesu le nemočno spremljal igro zdaj že svojih nekdanjih soigralcev. Foto: www.alesfevzer.com

Pianigiani in trenerski stolček

Kljub desetim zaporednim evropskim tekmovanjem se Italijan za svoj trenerski stolček ne boji. V Olimpiji je bilo v preteklosti za številne trenerje usodnih že samo nekaj porazov v nizu, a pri italijanskem strategu je, kot vse kaže, zgodba drugačna, čeprav je v Stožicah vse bolj in bolj čutiti nezadovoljstvo nad prikazanim. "Od vodstva kluba čutim podporo, tu sem za to, da pomagam klubu v težki sezoni. Nič nisem rekel, ko smo se odločali o Seanu Armandu in drugih zadevah, vodilni vedo, kaj je najboljše za klub in ko sem se poleti pogovarjal s predsednikom Tedeschijem sva se dogovorila, česa si želimo. Razen rezultatov in poškodb s fanti nimamo nobenih težav, gre za dobro ekipo, delamo v pozitivnem vzdušju in skušam jim pomagati. Po zmagi z Budućnostjo so bili fantje res veseli, potem pa nas je zdelala tudi utrujenost. Kar se bo vodstvo kluba odločilo, bom sprejel, a sam sem vedel v kaj se letos podajamo. Seveda nisem pričakoval, da bomo v Eurocupu brez zmage, a tudi nisem pričakoval, da bomo ves čas trenirali z nepopolno zasedbo," je povedal Pianigiani, ki je pred začetkom sezone z ljubljanskim klubom sklenil triletno pogodbo, s katero naj bi žep pospravil milijon evrov.

Italijan, pri katerem že od začetka sezone pogrešamo vsaj kanček samokritike in konkretnih odgovorov, je na novinarski konferenci po tekmi tudi zatem nadaljeval v svojem slogu z veliko praznimi besedami. Na vprašanje, ali se zaradi porazov in slabih predstav boji za svoj trenerski stolček, je najprej odgovoril, da ne razume vprašanja, nato pa nadaljeval: "Prav gotovo prevzemam odgovornost za trenutno stanje, a to je del službe. Pritisk? Kakšen pritisk? Pritisk je del našega posla," je znova svoj odgovor v puhlice zavil Pianigiani, ki se tudi ob omembi, da se uspeh v športu na koncu še vedno v prvi vrsti šteje z zmagami, ni dal zmesti.

Cedevito Olimpijo naslednja tekma čaka v soboto, ko bo gostovala pri Mornarju. Foto: www.alesfevzer.com

"Vse je odvisno od tega, kakšno ekipo imaš, vse je odvisno od kakovosti ekipe. Vem, da imajo vse ekipe težave s poškodbami, a treba je primerjati vse postavke, raven ekipe, naš proračun. Zame že od prvega dne nismo bili med boljšimi ekipami tega tekmovanja, ob tem pa, če imaš še takšne težave s poškodbami, kot jih imamo mi, pa je težko nadomestiti njihov manko, sploh ker nam skoraj ves čas manjka organizator igre. To smo videli na tekmah, kjer smo imeli na parketu organizatorja igre, ki smo jih v ligi ABA dobili. Težko je tekmovati z ekipami, ki so na drugi ravni. Iskreno nisem pričakoval, da bomo v ligi ABA pri sedmih zmagah in treh porazih, mislil sem, da bomo pri slabšem izkupičku, in res sem vesel. Ne moremo govoriti o filozofiji rezultatov, tudi iz teh porazov se učimo. Fantje igrajo boljše, ko niso pod pritiskom, da morajo zmagati, kar smo lahko videli na tekmah z Budućnostjo in Partizanom," je leporečil Italijan, ki se je tako znova in znova izognil konkretnemu odgovoru.

Tako kot na parketu tudi v besedah italijanskega stratega tako ni sprememb v mišljenju. "Glede na situacijo v klubu lahko tekmujemo, nihče izmed tekmecev nas ni uničil. Glede na vse skupaj nam zdaj nekoliko zmanjkuje kisika. V mojih načrtih je Olimpija, ki bo v kratki prihodnosti ne le tekmovala v Eurocupu, temveč se bo borila za vrh. Vsi akterji si to zaslužijo. Kot sem rekel, smo že pred sezono vedeli, da nas čaka težko obdobje, mogoče če bi se nekaj tekem obrnilo drugače bi imeli dve, tri zmage in bi se borili za napredovanje," je še sklenil Pianigiani, ki tako kljub poraznim predstavam in katastrofalni evropski sezoni ohranja enako mero samozavesti in neomajnega prepričanja v svoj prav.

