Nov hud udarec za slovenske prvake

Po malo več kot mesecu dni igranja člansko zasedbo Cedevite Olimpije zapušča slovenski reprezentant Klemen Prepelič, so sporočili iz kluba. Član zlate slovenske reprezentance iz leta 2017 se je v Ljubljano preselil konec oktobra in z ljubljanskim klubom podpisal dvomesečno pogodbo.

V Ljubljano se je Klemen Prepelič konec oktobra vrnil po skoraj desetletju in takoj pokazal vse svoje kvalitete. 31-letni branilec je v Eurocupu na šestih tekmah v povprečju dosegal 16,2 točki, 8,7 asistenc in 2,7 skoka na tekmo, v ligi ABA pa je na parket prav tako stopil na šestih tekmah in v povprečju dosegal 14,2 točki, 8,2 asistenci in 1,8 skoka na tekmo. Na kar šestih tekmah je Prepelič v statistiko vpisal učinek dvojnega dvojčka.

V tem obdobju je bil Prepelič najboljši asistent evropskega pokala in regionalne lige. Cedevita Olimpija je v regionalnem tekmovanju zabeležila pet zmag, v Eurocupu pa je na vseh šestih tekmah ostala brez zmage.

