Ponavljajoče se besede, ki ne obetajo ničesar dobrega

"Razlike med nami in preostalimi ekipami so jasne, pa čeprav smo bili konkurenčni na večini tekem. Vendar ne smemo preveč razmišljati o položaju na lestvici, vsake tekme se moramo lotiti z željo po tekmovanju in zmagi," je pred tekmo desetega kroga Eurocupa proti Hapoelu iz Tel Aviva opozoril italijanski strateg na klopi slovenskih prvakov Simone Pianigiani, ki na klopi Cedevite Olimpije še ni uspel okusiti slasti evropske zmage.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes vstopili v drugo polovico tekmovanj Eurocupa, kjer po devetih krogih kot edina ekipa še niso uspeli zmagati. Tokrat v Stožice prihaja izraelski Hapoel iz Tel Aviva, ki je v prvem krogu ljubljanski ekipi prizadejal najvišji evropski poraz v sezoni. V uvodu v novo sezono evropskega pokala so namreč košarkarji izraelskega kluba pred domačimi navijači slavili s 100:73, trenutno pa so s šestimi zmagami in dvema porazoma tretja najboljša ekipa skupine A.

Na drugi strani četi Simoneja Pianigianija v tej sezoni ne gre dobro. Slovenski prvaki so bili na devetih evropskih preizkušnjah devetkrat neuspešni, v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju so nazadnje slavili v začetku marca, ko so bili doma boljši od Venezie, zatem pa nanizali kar 14 zaporednih porazov, ki Olimpiji zagotovo niso v ponos. Ob tem se Cedevita Olimpija v obračun z izraelskim tekmecem podaja s slabo popotnico, saj je bil v nedeljo v Stožicah od nje boljši tudi Zadar.

Simone Pianigiani Foto: www.alesfevzer.com

Kljub nekaterim težavam s poškodbami in številnim ostalim razlogom, ki jih po vsakem neuspehu v svojem slogu poda trener Pianigiani, je že nekaj časa jasno, da sezona ne gre po začrtanih ciljih, ki so jih pred vstopom v nov triletni ciklus zadali v ljubljanski zasedbi, kjer je v zadnjih tednih težko najti razlog za zadovoljstvo.

Pianigiani vztraja pri svojem

"Vstopamo v drugo polovico skupinskega dela Eurocupa, zato so že vidni sistemi, ki jih imajo ekipe, in hkrati moči ekip, ki sodelujejo v tekmovanju. Žal je za nas jasen tudi pogled na lestvico skupine A. Razlike med nami in preostalimi ekipami so jasne, pa čeprav smo bili konkurenčni na večini tekem. Vendar ne smemo preveč razmišljati o položaju na lestvici, vsake tekme se moramo lotiti z željo po tekmovanju in zmagi. Igralci so veliko energije porabili pri težavah, s katerimi se soočamo, in za to, da so na vsaki tekmi v obeh tekmovanjih dali vse od sebe brez pravega odmora. Zadnji dnevi so jih resnično utrudili, zato moramo na prihodnje tekme vstopiti s čisto glavo," je pred srečanjem dejal Pianigiani, ki je med drugim znova opozoril tudi na zahtevni ritem tekem.

Cedevita Olimpija v Eurocupu ni zmagala na zadnjih 14 tekmah. Ji bo v 15. uspelo? Foto: www.alesfevzer.com

"Hapoel igra hitro in agresivno, s pritiskom na celotnem igrišču. V tem so resnično dobri. Želijo se potegovati za vrh tekmovanja. Mi moramo znotraj sistema, ki ga imamo, prikazati naše kvalitete, obenem vrniti igralce, ki se vračajo po poškodbah, ter najti način, kako razbremeniti igralce, ki so bili v zadnjem obdobju preobremenjeni. Zato je glavni cilj, da proti zelo dobri ekipi prikažemo dobro igro in smo obenem v igri za zmago vse do konca. Gremo žogo za žogo, akcijo za akcijo, tekmo za tekmo, skušamo izboljšati našo igro in hkrati uživati v igranju v tekmovanju, kot je Eurocup. Skupina je težka, zato mora vsak igralec k tekmam pristopiti s pozitivno željo, da napreduje, obenem pa z željo, da skupaj pokažemo našo kvaliteto, s katero smo lahko boljši v drugi polovici rednega dela sezone," je še dejal italijanski strateg na ljubljanski klopi, ki se je ob slabih rezultatih ekipe znašel na udaru javnosti.

Pogled proti novemu letu in slovo Prepeliča

Za nameček je dodatne skrbi navijačem ljubljanskega kluba prinesel še odhod Klemna Prepeliča, saj je klub naznanil, da se Slovenec po kratkoročni pogodbi poslavlja od Ljubljane. Prepelič je bil ob Jaki Blažiču ena redkih svetlih izjem v tej sezoni in le največji optimisti so verjeli, da bi v ljubljanskem kolektivu uspeli zadržati slovenskega reprezentanta. Prepelič je v tej sezoni v Eurocupu odigral šest tekem, v povprečju pa dosegal 16,2 točke in 8,7 asistence na tekmo. Pogosto se je zgodilo, da je slovenski ostrostrelec v svoje roke prevzel organizacijo igre ljubljanskega moštva in v svojo statistiko na posamezni tekmi vknjižil več asistenc, kot jih je imela pred njegovim prihodom celotna ekipa skupaj. Njegov odhod bo tako zagotovo nov velik manko za že tako načeto in neprepričljivo ljubljansko moštvo.

