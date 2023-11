Brez evropske zmage Cedevita Olimpija zdaj že deset mesecev

Na krilih dobrih iger v ligi ABA, kjer so na kolena spravili Partizan in Budućnost, so se košarkarji Cedevite Olimpije podali v obračun devetega kroga Eurocupa. A naloga je bila vse prej kot enostavna. V Stožicah so gostili vodilno ekipo skupine A Paris Basketball. Varovanci Simoneja Pianigianija so bili po osmih krogih še brez zmage, Parižani pa so jih imeli sedem, edini poraz so doživeli v osmem krogu proti Bešiktašu (francoska ekipa na gostovanjih še ni izgubila). V zadnjih dneh sta po prilagojenem programu trenirala Karlo Matković in Aleksander Šaškov, oba se namreč soočata z bolečinami v hrbtu. Za tekmo nista bila nared, je bil pa trenerju že na voljo novi center Rašid Mahalbašić.

Pianigiani je tekmo začel s peterko Justin Cobbs, Jaka Blažić, DJ Stewart, Rok Radović in Shawn Jones. Sicer maloštevilna publika v Stožicah je bila na nogah že sredi prve četrtine, ko je domača ekipa naredila delni izid 11:0. Temu je dal piko na i kapetan, ki je zadel trojko pod osebno napako in nato uspešno še prosti met (16:10). A so Parižani s svojo prepoznavno hitro igro in skoki v napadu (štirje) ujeli priključek in po prvi četrtini zaostajali samo s 25:26. Cobbs je bil že pri desetih točkah.

Minuta odmora Foto: www.alesfevzer.com Nov preobrat je sledil sredi druge četrtine, ko se je domačim ustavil met (samo 25-odstoten za tri), obenem so še izgubili nekaj žog (skupaj že šest izgubljenih), tako so gostje povedli s 36:31. Dve minuti pred koncem prvega polčasa je prvič v igro vstopil Mahalbašić in ob prvem stiku z žogo to izgubil. Sledil je protinapad Parižanov za vodstvo s 47:41. Še pred koncem je svojo tretjo osebno napako dobil Klemen Prepelič (štiri njegove točke v prvem polčasu), pravzaprav je šlo za tehnično napako, češ da je simuliral osebno napako (43:48). V prvih 20 minutah so za izid 44:48 največ točk dali Cobbs 13 in Stewart 11 pri Olimpiji ter Tyson Ward deset in TJ Shorts devet pri Parizu. Sodniki so veliko piskali, Olimpija je metala kar 27 prostih metov in jih zadela 22.

Rašid Mahalbašić je dobil prvih šest minut v dresu Cedevite Olimpije. In dal en koš. Foto: www.alesfevzer.com

Prepoceni zapravljeni napadi Olimpije, prelahki koši Pariza in sredi tretje četrtine so gostje prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (52:62). Ko je Prepelič v 27. minuti zadel še dva prosta meta (27 točk Olimpije s prostih metov) in v naslednjem napadu vendarle svojo prvo trojko (v šestem poizkusu), so se domači le nekoliko približali (59:65). A to so bili redki trenutki, ko so domači igrali z dovolj energije. S še nekaj izgubljenimi žogami Olimpije (skupaj že 12) je Paris s hitrimi protinapadi sredi zadnje četrtine ušel na 15 točk (65:80) in vse bolj jasno je bilo, da se bo še za teden dni podaljšala evropska suša ljubljanskega kluba. Brez zmage so že od 1. februarja.

Zadnjo četrtino so Francozi dobili s 26:16, tekmo s 93:77. Shorts je dal 17 točk, Nadir Hifi 15, Ward 12. Pri Cedeviti Olimpiji, ki je imela 14 izgubljenih žog in 40-odstoten met za dve in le 24-odstoten za tri točke, je imel Cobss 21 točk, Stewart 17, Blažič 14, Prepelič pa deset. Ostali so bili skoraj neopazni.

Eurocup, 9. krog:

Torek, 28. november

Sreda, 29. november:

Lestvici:

Preberite še: